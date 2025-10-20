Trump anuncia el fin de la ayuda a Colombia para «fomentar» la producción de drogas

Estados Unidos anunció el domingo que retirará su ayuda financiera al gobierno colombiano de Gustavo Petro, a quien calificó de «líder narcotraficante», poco antes de conocerse un mortífero ataque contra un presunto bote cargado con drogas de la guerrilla colombiana ELN.

La relación entre países que históricamente fueron aliados entró en sus horas más bajas con la llegada al poder del republicano Donald Trump y del primer presidente izquierdista en la historia de Colombia.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, informó el domingo sobre un ataque el 17 de octubre contra una embarcación en aguas internacionales en el que murieron tres supuestos rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Horas antes, Trump había suspendido «pagos» y cualquier forma de «subvenciones» a Colombia tras acusar al gobierno de Petro de tolerar la producción de drogas y afirmar que el mandatario es un «líder narcotraficante».

El mandatario colombiano, por su parte, le bajó el perfil al anuncio y respondió el lunes en la red X que la denominada «guerra contra las drogas» de Estados Unidos «es una estrategia fracasada» que «ha dejado un millón de muertos en América Latina y solo es una excusa para controlar a Latinoamérica».

«Por eso», agregó, «en el Caribe caen misiles (…) sobre lanzas de personas, que sean activadas en el narco o no, tienen el derecho de vivir».

Estados Unidos tiene buques de guerra desplegados en el Caribe desde agosto y ha atacado al menos siete embarcaciones que, según afirma, transportaban drogas.

Al menos 27 personas han muerto hasta ahora, según Washington, en bombardeos cuestionados por el presidente colombiano, quien denuncia violaciones a la soberanía de aguas nacionales.

La cancillería colombiana aseguró que acudirá a «instancias internacionales» en defensa de su «soberanía como Estado».

«Jamás Colombia ha sido grosera con Estados Unidos, al contrario, ha querido mucho su cultura. Pero usted es grosero e ignorante», dijo Petro a Trump el domingo en X.

Minutos antes, el republicano lo había acusado de «fomentar fuertemente la producción masiva de drogas», un mes después de haberle retirado la visa estadounidense a él y varios de sus funcionarios.

A bordo del Air Force One, Trump confirmó el domingo las declaraciones del senador republicano Lindsey Graham, quien aseguró que «se aplicarán importantes aranceles» a los productos, sobre los que pesa una tarifa del 10% colombiano.

Washington retiró el mes pasado a Colombia la condición de país aliado en la lucha contra el narcotráfico, una certificación por la que recibió cientos de millones de dólares de Estados Unidos.

– Tensión en el Caribe –

La flotilla estadounidense ha creado una gran tensión con Venezuela, con temores de que el objetivo final sea derrocar al presidente izquierdista Nicolás Maduro, quien según Washington lidera un cartel de drogas.

En su publicación del domingo, Trump pareció amenazar también con algún tipo de intervención estadounidense en Colombia.

«Petro, un líder poco valorado y muy impopular, con una actitud insolente hacia Estados Unidos», escribió y afirmó que debería cerrar estos campos de «inmediato, o Estados Unidos se los cerrará, y no lo hará de buena forma».

Horas después, Hegseth informó del ataque contra la supuesta embarcación del ELN que navegaba en aguas internacionales en una zona bajo la jurisdicción del Comando Sur de Estados Unidos, sin dónde especificar.

Colombia tiene costas tanto en el Caribe como en el Pacífico y Petro insistió el domingo en que un pescador colombiano fue asesinado en aguas nacionales a mediados de septiembre en uno de estos ataques.

La lancha atacada el mes pasado era de un pescador de la ciudad costera de Santa Marta, dijo, no de un guerrillero, «explíqueme por qué usted ayudó a asesinar a un humilde pescador», increpó a Trump.

Washington repatrió el sábado a Colombia y Ecuador a dos sobrevivientes de otro ataque, esta vez contra un presunto narcosubmarino, para ser judicializados.

– «El problema es con Trump» -Petro asegura que las tasas de crecimiento de narcocultivos y producción de cocaína han bajado durante su gobierno y que la medición de la ONU, que registra un aumento de estos cultivos en Colombia, tiene problemas metodológicos.

«El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia (…) fui yo», afirmó.

Colombia es el principal productor de cocaína del mundo y año tras año rompe su propio récord, según la ONU.

Hasta ahora, el país sudamericano era el que más ayuda financiera recibióa de Washington, según datos del gobierno estadounidense, con más de 740 millones de dólares desembolsados ​​en 2023, el último año del que se dispone de información completa.

La mitad de estos pagos se destina a la lucha contra las drogas.