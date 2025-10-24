Trump amnistía al cofundador de la plataforma de criptos Binance, Chanpeng Zhao

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó al condenado cofundador de Binance, Changpeng Zhao, informó la Casa Blanca el jueves, al tiempo que acusó al predecesor del mandatario republicano, Joe Biden, de lanzar una «guerra» contra el sector.

«En su afán por castigar a la industria de las criptomonedas, la administración Biden persiguió al señor Zhao a pesar de no haber acusaciones de fraude ni víctimas identificables», dijo a la AFP la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Zhao se declaró culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero de Estados Unidos a finales de 2023 y cumplió una sentencia de prisión de cuatro meses por ello en 2024.

Binance estaba acusado de violar la legislación estadounidense sobre lavado de capitales al permitir que organizaciones criminales transfirieran fondos a través de su plataforma.

En noviembre de 2023, para evitar un juicio, el grupo llegó a un acuerdo con el Gobierno estadounidense que preveía la dimisión de Zhao como director general, así como el pago de unos 4.300 millones de dólares en multas a dos agencias del Tesoro estadounidense.

Apartado de todas sus funciones operativas, Zhao sigue siendo el accionista mayoritario de Binance.

Para Leavitt, las acciones legales emprendidas por Biden «han empañado gravemente la reputación de Estados Unidos como líder en tecnología e innovación. La guerra del gobierno de Biden contra las criptomonedas ha terminado».

Desde su campaña presidencial, Trump se ha convertido en defensor y promotor del sector de las criptomonedas, después de haberlo criticado durante años.