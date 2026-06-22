Trump amenaza con diez años de prisión a quienes vandalicen el Estanque de Lincoln

Nacional

¡Y dicha pena se aplicará con todo rigor!"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante una ceremonia de entrega de la Medalla de Honor en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE.UU., 18 de junio de 2026. (Estados Unidos)

El presidente, Donald Trump, amenazó este lunes a quienes dañen el Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln, en Washington, con aplicar los diez años de prisión que contempla la ley por vandalizar bienes públicos.

"Por favor, recuerden que existe una pena de 10 años de prisión por la destrucción —o incluso el intento de destrucción— de estos elementos, ¡y dicha pena se aplicará con todo rigor!", escribió el mandatario en su red Truth Social.

ANUNCIO

Durante todo el fin de semana, Trump ha enviado mensajes alertando de lo que considera un sabotaje en el recién restaurado Estanque Reflectante, una de las obras que ha acometido en Washington de cara a las celebraciones del 250 aniversario de independencia de Estados Unidos que se conmemora el próximo 4 de julio.

"De las muchas estatuas y fuentes que reconstruimos, renovamos, limpiamos y reparamos, la única que fue objeto de vandalismo fue el Estanque Reflectante; ¡ya se están tomando medidas al respecto con la mayor urgencia!", denunció en su red social.

ANUNCIO

La remodelación del Estanque Reflectante, que se encuentra a los pies del Monumento a Abraham Lincoln, se acometió esta primavera y a los pocos días de rellenarla en junio, el agua se volvió de un tono verde intenso por un brote de algas.

Trump defiende que los problemas que tiene el estanque son resultado de actos vandálicos: "Vertieron productos químicos ilegalmente en el agua y destruyeron la hermosa zona de césped nueva".

Operarios gubernamentales trabajan contrarreloj para eliminar las algas y devolver a la instalación el tono azulado antes de los festejos del 4 de julio.

ANUNCIO

Hasta cinco personas han sido detenidas hasta el momento acusadas de actos de vandalismo en el Estanque Reflectante, según la prensa estadounidense.