Tras retraso, Trump firma acuerdo con Biden para iniciar transición formal

El presidente electo Donald Trump llegó el martes a un acuerdo necesario con la Casa Blanca del presidente Joe Biden para permitir que su personal de transición se coordine con la fuerza laboral federal existente antes de asumir el cargo el 20 de enero.

El acuerdo ordenado por el Congreso permite a los asistentes de transición trabajar con agencias federales y acceder a información no pública y da luz verde a los trabajadores del gobierno para hablar con el equipo de transición.

Pero Trump se ha negado a firmar un acuerdo separado con la Administración de Servicios Generales que habría dado a su equipo acceso a oficinas gubernamentales seguras y cuentas de correo electrónico, en parte porque requeriría que el presidente electo limite las contribuciones a 5.000 dólares y revele quién está donando a su esfuerzo de transición.

Se suponía que el acuerdo de la Casa Blanca debía firmarse el 1 de octubre, según la Ley de Transición Presidencial, y la Casa Blanca de Biden había emitido llamamientos públicos y privados para que el equipo de Trump lo firmara.

El acuerdo es un paso fundamental para garantizar una transferencia ordenada del poder al mediodía del día de la toma de posesión y sienta las bases para que la Casa Blanca y las agencias gubernamentales comiencen a compartir detalles sobre los programas, operaciones y amenazas en curso. Limita el riesgo de que el equipo de Trump pueda terminar tomando el control del enorme gobierno federal sin recibir información ni documentos de la administración saliente.

Como parte del acuerdo con la Casa Blanca, el equipo de Trump tendrá que revelar públicamente su plan ético para la operación de transición y comprometerse a cumplirlo, dijo la Casa Blanca. Los asistentes de transición deben firmar declaraciones de que no tienen posiciones financieras que puedan representar un conflicto de intereses antes de recibir acceso a información federal no pública.

El propio Biden planteó el acuerdo con Trump cuando se reunieron en la Oficina Oval el 13 de noviembre, según la Casa Blanca, y Trump indicó que su equipo estaba trabajando para conseguirlo.

La jefa de gabinete designada de Trump, Susie Wiles, se reunió con el jefe de gabinete de Biden, Jeff Zients, en la Casa Blanca el 19 de noviembre y otros altos funcionarios, en parte para discutir los retrasos restantes, mientras que los abogados de ambas partes han hablado más de media docena de veces en los últimos días para finalizar el acuerdo.

“Como el presidente Biden le dijo al pueblo estadounidense desde el Jardín de las Rosas y directamente al presidente electo Trump, está comprometido con una transición ordenada”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Saloni Sharma. “El presidente electo Trump y su equipo tomarán posesión del cargo el 20 de enero a las 12 del mediodía y serán inmediatamente responsables de una serie de desafíos nacionales y globales, previstos e imprevistos. Una transición sin problemas es fundamental para la seguridad del pueblo estadounidense, que cuenta con que sus líderes sean responsables y estén preparados”.

Sin el acuerdo firmado, los funcionarios de la administración Biden tenían restricciones sobre lo que podían compartir con el equipo entrante. El asesor de seguridad nacional designado de Trump, el representante Mike Waltz, se reunió recientemente con el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, pero el equipo saliente tenía limitaciones sobre lo que podía discutir.

“Estamos haciendo todo lo posible para lograr una transición profesional y ordenada”, dijo el lunes a los periodistas el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby. “Y seguimos instando al equipo entrante a que tome las medidas necesarias para poder facilitar eso también por su parte”.

“Este compromiso permite a nuestros candidatos al Gabinete comenzar preparativos críticos, incluido el despliegue de equipos de desembarco en cada departamento y agencia, y completar la transición ordenada del poder”, dijo Wiles en un comunicado.

El equipo de transición de Trump dice que revelará al público quiénes son sus donantes y que no aceptará donaciones extranjeras.

Todavía se está trabajando activamente en un acuerdo independiente con el Departamento de Justicia para coordinar las verificaciones de antecedentes y las autorizaciones de seguridad, y podría firmarse rápidamente ahora que se firmó el acuerdo de la Casa Blanca. La agencia tiene equipos de investigadores listos para procesar las autorizaciones de los asistentes y asesores de Trump una vez que se firme ese documento.

Eso despejaría el camino para que los asesores de transición y los futuros funcionarios y nominados de la administración comiencen a acceder a información clasificada antes de que Trump asuma el cargo. Algunos asesores de Trump pueden tener autorizaciones vigentes de su primer mandato o de otros cargos gubernamentales, pero otros necesitarán nuevas autorizaciones para acceder a datos clasificados.

El equipo de Trump informó formalmente el viernes a la GSA que no utilizarían los bloques de oficinas gubernamentales de la Casa Blanca reservados para su uso, ni las cuentas de correo electrónico, teléfonos y computadoras del gobierno durante la transición.

La Casa Blanca dijo que no está de acuerdo con la decisión de Trump de renunciar al apoyo de la GSA, pero que está trabajando en formas alternativas de proporcionar a los funcionarios designados por Trump la información que necesitan sin poner en peligro la seguridad nacional. Las agencias federales recibirán el martes orientación sobre cómo compartir información sensible con el equipo de Trump sin poner en peligro la seguridad nacional o la información no pública.

Por ejemplo, las agencias pueden exigir reuniones en persona y revisiones de documentos, ya que el equipo de Trump se ha negado a utilizar teléfonos y computadoras seguros. En el caso de la información no clasificada, las agencias pueden pedirle al personal de transición de Trump que certifique que están tomando medidas de seguridad básicas, como usar la autenticación de dos factores en sus cuentas.

“La firma de este acuerdo es una buena noticia y un paso positivo hacia una transferencia de poder efectiva”, dijo Max Stier, presidente y director ejecutivo de Partnership for Public Service. “Este acuerdo permite el acceso directo a la información de las agencias federales, algo que es vital para que la administración entrante esté lista para gobernar desde el primer día y es fundamental para el éxito de la transición”.