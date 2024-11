¿Cuáles son los riesgos de la amenaza arancelaria de Trump?

Los nuevos aranceles anunciados por Donald Trump a Canadá y México amenazan los precios de los automóviles y los materiales de construcción, afirmaron este martes varios analistas.

Además la subida arancelaria con la que amenaza a China podría incrementar los precios al consumo en Estados Unidos, dependiente de la segunda mayor economía del mundo para la electrónica y las baterías.

¿Cuáles son los bienes más expuestos?

– México: comida, autos -En 2023, México desplazó a China como principal socio comercial de Estados Unidos.

El 80% de las exportaciones mexicanas están destinadas a su vecino del norte, según fuentes oficiales.

Estados Unidos importa bienes de México por valor de 484.500 millones de dólares.

Un arancel del 25% afectaría al sector automovilístico, así como a instrumentos y dispositivos médicos.

Según Gary Hufbauer, investigador del Instituto Peterson de Economía Internacional, el coste de los vehículos podría aumentar un 10%.

Una parte significativa del comercio norteamericano tiene lugar entre Estados Unidos, México y Canadá, con productos que cruzan las fronteras varias veces.

Esto significa que «incluso los aranceles más bajos se acumulan», afirma Joshua Meltzer, investigador de la Brookings Institution.

Los productos agrícolas también se verían afectados.

En 2023 México suministró más del 60% de las importaciones estadounidenses de verduras y casi la mitad de las de frutas y frutos secos, según el Departamento de Agricultura.

Los costes adicionales de importación de frutas y verduras frescas de México podrían repercutir en el bolsillo de los consumidores, advirtió Hufbauer.

– Canadá: energía, construcción -Los lazos comerciales entre Estados Unidos y Canadá son significativos, en particular en el mercado energético y automovilístico, informó en julio el Servicio de Investigación del Congreso (CRS).

Casi el 80% de las exportaciones de mercancías de Canadá en 2023 tuvieron como destino Estados Unidos, mientras que cerca de la mitad de sus importaciones de mercancías procedieron de este país.

Además Canadá es un gran proveedor de energía a Estados Unidos, incluyendo petróleo, gas natural y electricidad, añadió el CRS.

Según el economista Ryan Sweet, de Oxford Economics, un arancel del 25% sobre los bienes canadienses podría afectar a los combustibles importados, con el consiguiente riesgo de un aumento de los precios.

«Las elecciones de medio mandato de 2026 no están tan lejos, y los votantes no olvidan la inflación», declaró a la AFP.

Estados Unidos también importa materiales de construcción de Canadá, añadió, y los aranceles podrían hacer subir el coste de la vivienda.

El año pasado, 2.500 millones de dólares diarios en mercancías cruzaron la frontera entre Estados Unidos y Canadá, según Dennis Darby, del grupo industrial Canadian Manufacturers & Exporters.

– China -Según el Atlantic Council, los bienes de consumo como los teléfonos inteligentes y las computadoras, junto con las baterías de iones de litio y otros productos, representaron casi el 30% de las importaciones de bienes estadounidenses desde China en 2023.

«La dependencia de Estados Unidos de China para estos productos apenas se ha movido desde 2017. De hecho, la participación de China en las importaciones de baterías estadounidenses ha aumentado en ese tiempo», agregó este mes.

Esto a pesar de una guerra comercial durante el primer mandato de Trump, en el que impuso aranceles a cientos de miles de millones de dólares en importaciones chinas.

Meltzer cree que Pekín se mostrará dispuesto a abordar las preocupaciones estadounidenses sobre el fentanilo (la razón declarada por Trump para los aranceles), pero no espera que haga concesiones para evitar dar señales de que «capitulará cada vez que Estados Unidos aumente los aranceles».

– Acuerdos bajo amenaza -Hufbauer espera que Trump dé un margen antes de imponer nuevos aranceles a Canadá y México, lo cual permitiría negociar y evitar represalias.

«Dada su gran dependencia de Estados Unidos, estarán inclinados a hacer lo que puedan para llegar a un acuerdo», dijo a la AFP.

Además los aranceles de Trump serían incompatibles con el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, que el republicano llegó a calificar hace años como el mejor de la historia, agregó Meltzer.