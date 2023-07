Tiroteo en club nocturno de Kansas

Un tiroteo en un club nocturno de Kansas la madrugada del domingo dejó a siete personas con heridas de bala y dos más hospitalizadas después de ser pisoteadas en una carrera por las salidas, dijo la policía.

El teniente de la policía de Wichita, Aaron Moses, dijo que los investigadores creen que varios tiradores abrieron fuego dentro del club City Nightz justo antes de la 1 am. Un sospechoso estaba bajo custodia el domingo por la mañana, dijo Moses.

Se hicieron disparos de al menos cuatro armas dentro del club, dijo Moses. La policía recuperó cuatro armas y estaba trabajando para determinar si eran las armas que usaron los tiradores.

Nadie murió, pero una persona resultó gravemente herida. Todas las víctimas estaban siendo tratadas en un hospital del área, dijo Moses.

Las víctimas de los disparos incluyeron a cinco hombres de entre 21 y 34 años, una mujer de 21 años y una mujer de 24 años, dijo Moses. Las dos personas pisoteadas eran una mujer de 30 años y un hombre de 31 años.

El detective Chris Merceau dijo durante una conferencia de prensa el domingo por la mañana que la policía ha sido llamada al club nocturno una docena de veces este año por varios incidentes, incluido un informe de agresión agravada y un tiroteo desde un vehículo el 21 de mayo.

Dijo que la policía se reunió con el dueño del club después de ese incidente y discutieron la importancia de usar varitas electrónicas para detectar armas en los clientes y cámaras de vigilancia. Dijo que los investigadores trabajarán para determinar si se siguió alguna de esas recomendaciones.

Un mensaje que The Associated Press dejó en el correo de voz del club el domingo por la mañana no fue respondido de inmediato. La policía dijo que el club y el área circundante permanecerán cerrados por un tiempo mientras los investigadores examinan la escena.

Los tiroteos fueron parte de una noche particularmente violenta en Wichita, una ciudad de casi 400.000 habitantes a unos 320 kilómetros (200 millas) al suroeste de Kansas City, Missouri.

Según la página de Facebook del departamento de policía, un joven de 17 años fue encontrado muerto alrededor de las 6:30 p. m. del sábado. Los investigadores dijeron que parece que le dispararon durante una discusión con un hombre de 21 años, que se presentó en un hospital con una herida de bala en la mano. Unos veinte minutos después de los tiroteos en City Nightz el domingo por la mañana, un hombre de 35 años caminaba por una calle cuando un sospechoso desconocido le disparó en el brazo.

“Tenemos que tomar medidas para contrarrestar este aumento de la violencia armada que estamos viendo”, dijo el alcalde Brandon Whipple. “Tenemos que unirnos como comunidad y hablar con nuestros jóvenes en particular sobre cómo recurrir a la violencia armada no es la forma de resolver un problema o problema”.