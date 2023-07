¿Qué es ‘Bidenomics’? El presidente espera que una nación dudosa acepte sus ideas condensadas en el término

El presidente Joe Biden ha luchado durante mucho tiempo para resumir claramente su visión económica en expansión.

Ha sido difícil para los votantes digerir la combinación de gastos en carreteras y puentes, aumentos de impuestos a las grandes empresas, créditos fiscales para los padres, exenciones fiscales para las energías renovables, subvenciones para construir fábricas de chips informáticos, topes en los precios de la insulina y lemas como «Reconstruir». Mejor.»

Y eso apenas cubre la amplitud total de lo que la administración está haciendo y tratando de hacer.

La semana pasada, el presidente pronunció un discurso sobre “Bidenomics” con la esperanza de que el término se quede en la mente de los votantes antes de las elecciones de 2024. Pero, ¿qué es Bidenomics? Digamos que la definición de la Casa Blanca es diferente de la republicana: evidencia de que los eslóganes pueden tener doble filo.

Biden dice que su filosofía económica es lo opuesto a un enfoque republicano que favorece amplios recortes de impuestos para estimular el crecimiento. Él ve al gobierno usando el código tributario de una manera más específica y diseñando otros programas para fomentar la inversión en nuevas tecnologías, crear empleos e impulsar la movilidad ascendente. Quiere hacer más para educar a los trabajadores y fomentar la competencia dentro de la economía estadounidense con la esperanza de reducir los precios.

“Asumí el cargo decidido a cambiar la dirección económica de este país, a pasar de la economía de goteo a lo que todos en The Wall Street Journal y Financial Times comenzaron a llamar ‘Bidenomics’”, dijo el presidente. “No se me ocurrió el nombre. Realmente no lo hice.

Pero para los republicanos, «Bidenomics» es un insulto que pueden desplegar. Es una filosofía del gasto público y las políticas antipetróleo que dicen que impulsó un aumento en la inflación el verano pasado a un máximo de cuatro décadas. Los altos precios han dejado a los adultos estadounidenses profundamente pesimistas sobre la economía, con solo el 34% aprobando el liderazgo de Biden en el tema, según una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs .

Según las entrevistas de seguimiento con los encuestados, están mucho más conscientes de los precios de la gasolina y las tiendas de comestibles que de los detalles de las políticas de Biden. Cuando se les preguntó en el transcurso de múltiples encuestas, algunos pudieron citar el paquete de infraestructura bipartidista que Biden convirtió en ley. Pero la Ley de Reducción de la Inflación, así como el CHIPS y la Ley de Ciencias aún no han aparecido por completo en el radar público, a pesar del alcance de la administración y la cobertura de noticias.

Los legisladores republicanos fueron más rápidos que el presidente en adoptar el término de captura.

“En lugar de cebar la bomba, Bidenomics ha vaciado el tanque”, dijo el futuro presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano por California, en un discurso de 2021. “Desde la inflación hasta las líneas de gas, la economía estadounidense de hoy se parece más a la de 1979 que a la de 2019”.

En caso de que se lo pregunte, la excavación de McCarthy de 1979 se refiere a los altos precios bajo el entonces presidente Jimmy Carter, quien en las elecciones de 1980 fue superado por el republicano Ronald Reagan.

Un funcionario de la Casa Blanca, que insistió en el anonimato, dijo que el término Bidenomics no fue probado en una encuesta.

La administración dice que provino de informes de los medios, con The New York Times , National Public Radio , Bloomberg News , The Economist e incluso AP usándolo en informes antes de que el presidente tomara posesión del cargo.

Tampoco el fraseo es tan novedoso. Los comentaristas le han dado al público estadounidense el acrónimo de Nixonomics, Carternomics, Reaganomics, Clintonomics, Bushonomics, Obamanomics. Cuando los economistas conservadores Arthur Laffer y Stephen Moore escribieron un libro para describir las políticas del entonces presidente Donald Trump, lo titularon “Trumponomics: Inside the America First Plan to Revive Our Economy”.

El presidente Gerald Ford optó por “Whip Inflation Now”, o WIN, a mediados de la década de 1970. El impulso de Ford tuvo un poco más de fanfarria que el lanzamiento de Bidenomics con el discurso del presidente la semana pasada en la oficina principal de correos de Old Chicago.

Para el esfuerzo de Ford, Meredith Willson, famosa por escribir el musical «The Music Man», creó una canción titulada «¡GANA!» En 1974, The New York Times publicó la letra: “¡Gana! ¡Ganar! ¡Ganar! Ganaremos juntos, Ganaremos juntos, ese es el verdadero estilo estadounidense, hoy. ¿Quién necesita la inflación? No esta nación”.

Pero, por supuesto, Biden está tratando de ofrecerle al país una doctrina en lugar de un jingle.

El estratega demócrata Jesse Ferguson dijo que el presidente quiere mostrar a los votantes que tiene planes y soluciones para sus problemas, no que necesariamente lo haya arreglado todo.

“Durante 40 años, la gente ha estado clamando por un enfoque de la economía que ponga a los trabajadores en el centro en lugar de priorizar a los ricos y eso es lo que él está cumpliendo”, dijo Ferguson. “Entonces, la historia que puede contar es un enfoque diferente de la economía y la prueba está en el pudín. También es tan fundamental para quién es él. La gente cree que él es el tipo que haría que la economía trabajara tan duro para la gente trabajadora como la gente trabajadora trabaja para la economía”.