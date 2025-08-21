‘South Park’ se centra en la intervención federal de la policía de Washington, DC, en su último episodio

“South Park” continúa su ataque de dibujos animados contra el gobierno de Trump, con un episodio el miércoles que aborda la toma de control federal del departamento de policía de Washington, DC.

Un anuncio promocional de 20 segundos del episodio de esta semana, publicado por Comedy Central, muestra al personaje recurrente del programa, «Towelie», una toalla antropomórfica, viajando en autobús frente al Tribunal Supremo de Estados Unidos y la Casa Blanca, donde patrullan tropas armadas. Un tanque pasa frente a la Casa Blanca.

“Este parece un lugar perfecto para una toalla”, dice el personaje al bajar del autobús.

Los creadores de “South Park”, Trey Parker y Matt Stone, firmaron recientemente un acuerdo de cinco años y 1.500 millones de dólares con Paramount para nuevos episodios y derechos de transmisión de su serie, que comenzó su temporada número 27 este verano.

En el segundo episodio de la temporada, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, disparó a cachorros, en referencia a una anécdota de la biografía de la exgobernadora de Dakota del Sur, donde ella confesó haber matado al perro de la familia debido a sus problemas de comportamiento. Noem también es seguida por un equipo de esteticistas mientras tiene que reimplantarle la cara.

«Es tan fácil burlarse de las mujeres por su apariencia», le dijo Noem a Glenn Beck en respuesta al episodio.

El estreno de la temporada se burló del cuerpo del presidente Donald Trump de una manera obscena y lo mostró compartiendo una cama con Satanás.

La Casa Blanca ha desestimado «South Park» como un programa de mala calidad y sin relevancia. Sin embargo, ha estado atrayendo la atención; Comedy Central afirmó que el episodio de Noem tuvo la mayor audiencia en la historia del programa, en referencia al porcentaje de personas con televisores encendidos viendo la caricatura.