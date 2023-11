Senado confirma a jueza Ana de Alba en Corte de Apelaciones

La jueza Ana de Alba, quien es una hija de inmigrantes mexicanos, fue confirmada el lunes 13 por el Senado para integrar la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito judicial de la nación.

Con 48 votos a favor y 43 en contra, la jueza Ana de Alba, hija de inmigrantes mexicanos, se convirtió en la magistrada número 30 de origen hispano o latino, confirmados durante la Administración Biden, según destacó el senador neoyorquino Charles Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado. “Esa es la mayor cantidad de jueces hispanos jamás confirmados por un presidente en su primer mandato”, destacó.

Por su parte, Ena Zwarensteyn, directora senior del programa de tribunales justos en The Leadership Conference on Civil and Human Right, dijo que “la jueza Ana de Alba ha demostrado el compromiso con los derechos civiles y humanos que necesitamos en nuestros jueces federales”.

“Como hija de inmigrantes mexicanos -añadió-, aporta perspectivas vitales e históricamente excluidas al Noveno Circuito: el tipo de experiencia vivida que ayuda a mejorar la toma de decisiones judiciales y fortalece la confianza pública en nuestros tribunales”.

Ana de Alba ha sido jueza de Distrito para el Distrito Este de California desde 2022. Además, desempeñó la misma función en el Tribunal Superior de California, en el condado de Fresno, de 2018 a 2022, y también ha participado en la práctica privada, como socia de la firma Lang Richert & Patch.

De Alba recibió su grado de licenciatura en la Universidad de California en Berkeley en 2022 y cinco años después obtuvo su doctorado en derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley.

“Hija de inmigrantes de México, el camino de la jueza de Alba hacia su confirmación en el Noveno Circuito este lunes encarna el sueño americano”, dijo el senador Alex Padilla en un comunicado.

“Tuve el orgullo de recomendar y confirmar a la jueza de Alba como la primera latina en servir en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de California, donde ha demostrado con creces ser el servicio público que los estadounidenses merecen en el Noveno Circuito”, concluyó.