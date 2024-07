Senado aprueba proyecto de ley para proteger a niños en internet

El Senado de Estados Unidos aprobó este martes una serie de medidas destinadas a proteger a los niños en internet, la primera legislación importante concerniente al sector tecnológico en el país en años.

«Es un día excepcional», celebró el líder del gobernante Partido Demócrata en el Senado, Chuck Schumer. «El Senado ha cumplido con su promesa a todos los padres que han perdido a un hijo por los peligros de las redes sociales», subrayó.

Este proyecto de ley, bautizado como «Ley de seguridad infantil en línea» («Kids Online Safety Act» o KOSA, por sus siglas en inglés), debe ahora ser aprobado en la Cámara de Representantes, donde su validación es más incierta y donde los legisladores están de vacaciones parlamentarias hasta septiembre.

El texto, apoyado en el Senado por legisladores republicanos y demócratas, exige a las plataformas tecnológicas que establezcan disposiciones para proteger a los menores de contenidos problemáticos y peligrosos, en particular la explotación sexual, el acoso en línea y la promoción del suicidio y los trastornos alimentarios.

También, pondría límites a la capacidad de los usuarios para comunicarse con niños a través de mensajes e impondría mayores controles parentales en las redes sociales.

El presidente Joe Biden reaccionó con satisfacción y agradeció a los senadores, para además pedirle ahora a la Cámara que responsabilice a «las grandes empresas tecnológicas por el experimento que están realizando con nuestros niños con fines de lucro».

«Es innegable que las plataformas digitales contribuyen a la crisis de salud mental entre los jóvenes» estadounidenses, afirmó Biden citado en un comunicado de prensa. «Nuestros niños están sometidos a un mundo salvaje en línea (…) Ya es hora de actuar», reclamó.

Las gigantes Microsoft, X (antes Twitter) y Snap se declararon a favor de la normativa aprobada por el Senado, mientras que Meta (dueña Facebook, Instagram y WhatsApp) y TikTok no han manifestado un respaldo explícito.

Además, en la iniciativa se refuerzan las normas de privacidad para menores y se prohibiría la publicidad en línea dirigida a niños y menores llevando el límite hasta los 17 años (antes era de 13 años).

A mediados de junio, el jefe del ámbito médico federal de Estados Unidos pidió que las redes sociales exhibieran en sus portales información sobre los riesgos que enfrentan los jóvenes que pasan su tiempo allí, tal como los mensajes de prevención obligatorios en las cajetillas de cigarrillos.

Sin embargo, el proyecto en el Congreso se enfrenta a la oposición de las asociaciones que defienden los derechos de las minorías (en particular de la comunidad LGBT) y de la libertad de expresión, que temen que estas leyes refuercen el aislamiento de algunos adolescentes.

La ley KOSA «viola» la libertad de expresión, según la poderosa asociación de derechos humanos ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), que consideró que significa «un cheque en blanco para la censura».