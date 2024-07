Hijo del Chapo Guzmán se declara «no culpable» de tráfico de droga en tribunal de EEUU

Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante mexicano Joaquín «Chapo» Guzmán, se declaró no culpable este martes de las acusaciones de tráfico de droga en un tribunal de Chicago, a donde fue trasladado tras ser detenido junto con el cofundador del cártel de Sinaloa Ismael «Mayo» Zambada la semana pasada en Texas.

En una vista en la corte federal de Chicago (norte) presidida por la jueza Sharon Johnson Coleman, Guzmán López, de 38 años, se declaró «no culpable», confirmaron a la AFP fuentes del tribunal.

La jueza decretó su prisión sin fianza y la próxima vista está prevista para el 30 de septiembre.

El hijo del Chapo fue inculpado en 2023 junto con tres de sus hermanos, conocidos como «Los Chapitos», por tráfico de drogas y lavado de dinero.

Su hermano Ovidio Guzmán fue extraditado de México el pasado año y también se declaró no culpable de las acusaciones de narcotráfico en un tribunal de Chicago.

El acusado fue detenido el pasado jueves cuando el avión privado en el que viajaba aterrizó en un aeródromo cerca de El Paso, en el estado de Texas, junto con el Mayo Zambada, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa en los años 1980, junto con el Chapo, que cumple cadena perpetua en Estados Unidos.

La semana pasada, Zambada, de 76 años, también se declaró no culpable en una corte federal de El Paso de todos los cargos, entre ellos, narcotráfico, blanqueo de dinero y conspiración para cometer asesinato.

Este jueves está prevista una nueva vista en una corte de El Paso, Texas, en la que Zambada debe estar físicamente.

La llegada de los dos narcos a El Paso, donde fueron detenidos por agentes estadounidenses, es objeto de especulaciones.

Según la prensa estadounidense, que cita fuentes locales, Joaquín Guzmán López traicionó a quien fuera socio de su padre y lo convenció para que embarcara con él en un avión con destino al norte de México, pero que finalmente aterrizó en el país vecino.

La agencia antidrogas estadounidense asegura que Los Chapitos libran «una batalla interna» contra el Mayo, quien «no goza de buena salud» y habría perdido poder en la organización criminal.

Su facción ya sufrió un golpe en mayo, cuando hombres armados tendieron una emboscada y asesinaron a su sobrino Eliseo Imperial Castro, alias Cheyo Ántrax.

El gobierno mexicano indicó el lunes que Estados Unidos ha negado haber planificado la captura de Zambada, sustentando la versión de que fue traicionado por sus socios.

– «Secuestrado» -Su abogado Frank Pérez, anunció que su cliente había sido «secuestrado» y trasladado a Estados Unidos contra su voluntad.

Los agentes que los detuvieron no sabían que en la aeronave se encontraba Zambada, por quien Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares, según un informe de las autoridades estadounidenses entregado a México, que no participó en la operación.

Según la secretaria de Seguridad mexicana, Rosa Icela Rodríguez, las autoridades de Estados Unidos fueron informadas «en varias ocasiones previas» de que Guzmán López estaba considerando entregarse a la justicia estadounidense, pero nunca había concretado dicha intención.

La mañana del pasado jueves un nuevo reporte indicó que Guzmán López planeaba entregarse ingresando ese mismo día a territorio estadounidense en un vuelo privado, añade el documento, sin detallar dónde abordó el avión Zambada, quien hasta ahora había eludido su captura durante más de cuatro décadas.