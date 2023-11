Se espera que multitudes récord tomen el aire y las carreteras para el Día de Acción de Gracias

A pesar de la inflación y los recuerdos de crisis de viajes de vacaciones pasadas, se espera que millones de personas lleguen a aeropuertos y carreteras en cifras récord durante las vacaciones de Acción de Gracias .

Los días de mayor actividad para volar serán los martes y miércoles, así como el domingo después del Día de Acción de Gracias. La Administración de Seguridad del Transporte espera examinar a 2,6 millones de pasajeros el martes y a 2,7 millones de pasajeros el miércoles. El domingo atraerá a las mayores multitudes , con un estimado de 2,9 millones de pasajeros, lo que eclipsaría por poco el récord establecido el 30 de junio.

Mientras tanto, AAA pronostica que 55,4 millones de estadounidenses viajarán al menos 50 millas desde casa entre el próximo miércoles y el domingo después del Día de Acción de Gracias, y es probable que las carreteras sean las más congestionadas el miércoles.

El tiempo podría entorpecer el tráfico aéreo y por carretera. Se esperaba que un sistema de tormentas se desplazara desde las llanuras del sur hacia el noreste el martes y miércoles, trayendo tormentas eléctricas severas, ráfagas de viento y posible nieve.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, dijo durante una conferencia de prensa el lunes que el gobierno ha tratado de prepararse mejor para los viajes de vacaciones durante el último año contratando más controladores de tráfico aéreo, abriendo nuevas rutas aéreas a lo largo de la costa este y otorgando subvenciones a los aeropuertos para quitanieves y deshielo. equipo. Pero advirtió a los viajeros que comprobaran las condiciones de las carreteras y los horarios de los vuelos antes de salir de casa.

«La Madre Naturaleza, por supuesto, es el factor X en todo esto», afirmó.

La buena noticia para quienes viajan en avión y en coche es que los precios están bajando.

Las tarifas aéreas promedian 268 dólares por billete, un 14% menos que hace un año, según el sitio de viajes Hopper.

Los precios de la gasolina han bajado unos 45 centavos por galón respecto a esta misma época del año pasado. El promedio nacional era de 3,30 dólares por galón el lunes, según AAA , frente a los 3,67 dólares de hace un año.

Una encuesta entre usuarios de GasBuddy encontró que a pesar de los precios más bajos del surtidor, la cantidad de personas que planean realizar un viaje largo en automóvil este Día de Acción de Gracias no ha cambiado mucho con respecto al año pasado. Patrick De Haan, analista del servicio de seguimiento de precios, dijo que la inflación se ha enfriado pero que algunas cosas como los alimentos siguen encareciendo. Los consumidores también cobran más por las tarjetas de crédito y ahorran menos .

«Claro, les encanta la caída de los precios de la gasolina, pero muchos estadounidenses gastaron de otras maneras este verano y es posible que todavía no estén listos para abrir sus billeteras para viajar en Acción de Gracias», dijo De Haan.

El Día de Acción de Gracias marca el inicio de la temporada de viajes navideños, y muchos todavía no se han librado de la pesadilla del pasado diciembre antes de Navidad, cuando severas tormentas invernales cancelaron miles de vuelos y dejaron varados a millones de pasajeros.

Scott Keyes, fundador del sitio de viajes Going, es cautelosamente optimista en cuanto a que los viajes aéreos de vacaciones no serán el mismo desastre. En lo que va del año, dijo, las aerolíneas han evitado interrupciones masivas.

«Todo el mundo entiende que las aerolíneas no pueden controlar la Madre Naturaleza y que no es seguro despegar o aterrizar en medio de una tormenta eléctrica o de nieve», dijo Keyes. «Lo que realmente molesta a la gente son las cancelaciones controlables: esas interrupciones generalizadas porque la aerolínea no pudo actuar porque su sistema colapsó como lo hizo Southwest durante la Navidad».

De hecho, Southwest no se recuperó tan rápido como otras aerolíneas de la tormenta del año pasado cuando sus aviones, pilotos y asistentes de vuelo quedaron atrapados fuera de posición y su sistema de reprogramación de tripulaciones quedó atascado. La aerolínea canceló casi 17.000 vuelos antes de arreglar la operación. Los reguladores federales dijeron recientemente a Southwest que podrían recibir una multa por no ayudar a los viajeros varados .

Los funcionarios de Southwest dicen que desde entonces han comprado camiones descongeladores y equipos de calefacción adicionales y agregarán personal en los aeropuertos de clima frío dependiendo del pronóstico. La compañía dijo que también actualizó su tecnología de programación de tripulaciones.

Las aerolíneas estadounidenses en su conjunto han sido mejores en cuanto a dejar pasajeros varados. Hasta octubre, cancelaron un 38% menos de vuelos que durante el mismo período de 2022. De junio a agosto, cuando las tormentas pueden entorpecer el tráfico aéreo, la tasa de cancelaciones cayó un 18% en comparación con 2022.

Aun así, las quejas de los consumidores sobre el servicio aéreo se han disparado, según el Departamento de Transporte de Estados Unidos. Ha habido tantas quejas, dice la agencia, que sólo ha compilado cifras hasta mayo.

Las aerolíneas, a su vez, han echado la culpa a la Administración Federal de Aviación, que dicen que no puede seguir el ritmo del creciente tráfico aéreo. De hecho, el inspector general del Departamento de Transporte informó este verano que la FAA sólo ha hecho “esfuerzos limitados” para solucionar la escasez de controladores de tráfico aéreo , especialmente en instalaciones clave en Nueva York, Miami y Jacksonville, Florida.

Mientras tanto, los niveles de dotación de personal en otras partes de la industria aérea se han recuperado en gran medida desde la pandemia. Después de despedir a decenas de miles de trabajadores desde el principio, las aerolíneas han estado en una ola de contrataciones desde finales de 2020. Las aerolíneas de pasajeros han agregado más de 140.000 trabajadores, un aumento de casi el 40%, según cifras del gobierno actualizadas la semana pasada. El número de personas que trabajan en el negocio es el mayor desde 2001, cuando había muchas más aerolíneas.

Las aerolíneas están utilizando su fuerza laboral ampliada para operar más vuelos. Southwest es la más agresiva entre las grandes aerolíneas y planea ofrecer un 13% más de asientos durante el Día de Acción de Gracias que durante el período comparable de cinco días del año pasado, según el proveedor de datos de viajes Cirium. United y Delta están creciendo un 8% cada una. American crecerá un 5% más modesto pero seguirá teniendo el mayor número de escaños.