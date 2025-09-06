Retiran del mercado verduras congeladas vendidas en 6 estados por riesgo de listeria

Las bolsas de verduras congeladas vendidas en seis estados y Washington, DC, están siendo retiradas del mercado debido al riesgo de contaminación por listeria , dijeron el jueves funcionarios federales.

Las bolsas de 1.1 kg de Endico de guisantes, zanahorias y verduras mixtas congeladas se distribuyeron en Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Connecticut, Maryland, Florida y Washington, D. C., entre el 18 de julio y el 4 de agosto de 2025, según el aviso de retirada de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA ). La empresa, Endico Potatoes Inc., tiene su sede en Mount Vernon, Nueva York.

A continuación se muestran los códigos de lote de los productos retirados:

Guisantes y zanahorias: lote 110625, fecha de producción 06/11/25, fecha de caducidad 06/10/27

Verduras mixtas: lote 170625, fecha de producción 17/06/25, fecha de caducidad 16/06/27

La FDA dijo que hasta el jueves no se habían reportado enfermedades.

El muestreo de los productos en un distribuidor en Pensilvania arrojó resultados positivos para la bacteria Listeria monocytogenes, dijo la agencia.

La Listeria monocytogenes puede causar infecciones graves, a veces mortales, en niños pequeños, ancianos y otras personas con sistemas inmunitarios debilitados, según la FDA. También puede causar abortos espontáneos y muerte fetal.

Las personas sanas que contraen una infección por listeria pueden experimentar síntomas a corto plazo, que incluyen fiebre, dolor de cabeza, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea.

Cualquier persona que haya comprado las verduras retiradas del mercado debe devolverlas al punto de compra para obtener un reembolso completo. Si tiene alguna pregunta, puede contactar a Endico al 1-800-431-1398.