Refugiados de la era Biden están preocupados e incertidumbre tras el plan de Trump

El plan de la administración Trump de revisar a todos los refugiados admitidos en Estados Unidos bajo la administración Biden está pesando mucho sobre las personas que podrían verse afectadas por la evaluación, lo que alimenta la incertidumbre y la preocupación entre las personas que creían que su estatus estaba asegurado.

La revisión se detalló en un memorando obtenido por The Associated Press, firmado por el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Joseph Edlow, y fechado el viernes. En él se afirma que, durante la presidencia de Joe Biden, se priorizó la «conveniencia» y la «cantidad» sobre la «evaluación y verificación exhaustivas».

Los defensores afirman que los refugiados , que huyen de conflictos o persecución en sus países de origen, se encuentran entre las personas más rigurosamente investigadas para poder entrar a Estados Unidos. Deben superar un proceso de años de espera, trámites y verificación de antecedentes antes de poder optar a las codiciadas plazas del programa de refugiados.

Una vez que establecen su estatus migratorio y llegan a Estados Unidos, muchos reconstruyen sus vidas, forman nuevas comunidades e intentan traer a sus familiares del extranjero. Ahora, muchos temen que esos nuevos lazos y su futuro en Estados Unidos estén en peligro.

A continuación se muestran algunas reacciones a la revisión planificada:

‘Sigue siendo un sueño estar en Estados Unidos’

Un refugiado sirio que llegó a Estados Unidos durante el gobierno de Biden afirmó que él y su familia hablaron sobre la noticia de la revisión cuando se conoció el lunes. El refugiado habló con The Associated Press bajo condición de anonimato por temor a que él o sus familiares pudieran ser objeto de persecución por parte de las autoridades estadounidenses.

“Estar en Estados Unidos era y sigue siendo un sueño”, dijo. “Si empiezan a enviar gente de vuelta a sus países de origen, perderán los derechos y las oportunidades que tienen aquí”.

Él y su familia huyeron de Siria al comienzo de la guerra civil y se dirigieron al vecino Líbano. Tardaron aproximadamente una década en solicitar permiso para entrar en Estados Unidos.

“Fue realmente emocionante que ocurriera algo”, dijo.

El memorando decía que también revisaría a las personas que ya habían recibido sus tarjetas verdes y que las aprobaciones de tarjetas verdes para los refugiados que llegaron a Estados Unidos durante la administración Biden serían suspendidas.

Ninguno de sus familiares tiene aún su tarjeta verde.

Los defensores de los refugiados afirman que la revisión está «profundizando la angustia»

Los grupos de defensa de los refugiados han criticado la medida, diciendo que será una tarea casi imposible reabrir y volver a entrevistar a los casi 200.000 refugiados que ingresaron al país durante la administración Biden.

Lo han criticado como parte de una política más amplia de la administración Trump para desmantelar el programa de refugiados del país, que tiene décadas de antigüedad y que Trump suspendió a principios de este año y luego anunció que limitaría las entradas a 7.500 sudafricanos, en su mayoría blancos, durante el próximo año.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración afirmó que la revisión fue un «desperdicio colosal de recursos gubernamentales». Añadió que la medida ponía en duda «si cualquier decisión del gobierno estadounidense es definitiva o fiable».

“En lugar de honrar nuestros compromisos legales y morales, la administración está sembrando miedo e incertidumbre y socavando la credibilidad de sus propias instituciones”, afirmó.

“Los informes sobre esta política están profundizando la angustia de nuestros clientes”, declaró el Comité Internacional de Rescate en un comunicado. “Esta política retraumatizaría innecesariamente a los refugiados que han sobrevivido horrores inimaginables, han esperado décadas, en algunos casos, para su reasentamiento y apenas han comenzado a reconstruir sus vidas en Estados Unidos”.

Instó a la administración a reconsiderar.

El martes, el Departamento de Seguridad Nacional mantuvo su postura sobre el memorando y reiteró la afirmación de la administración de que la administración Biden priorizó la velocidad y la cantidad por sobre una investigación estricta a la hora de admitir refugiados en el país.

“Se están tomando medidas correctivas para garantizar que quienes están presentes en Estados Unidos merezcan estar aquí”, dijo Tricia McLaughlin, portavoz de Seguridad Nacional, en un comunicado.

El miedo crece más allá de los refugiados del programa

Por ahora, no se han anunciado públicamente los detalles de la revisión, lo que ha sembrado temor más allá de la población de refugiados a la que se aplica.

Los afganos que llegaron a Estados Unidos bajo programas separados y probablemente no se verían afectados por la revisión dijeron a The Associated Press que estaban preocupados por su estatus, un reflejo de la confusión generada por los informes periodísticos sobre el memorando y las políticas rápidamente cambiantes de la administración.

Un afgano que trabajó como intérprete para el gobierno estadounidense en Afganistán es ahora médico y padre de cuatro hijos y reside en Sacramento, California. Describió la noticia como una conmoción.

“Trauma tras trauma, estrés tras estrés, ansiedad tras ansiedad”, dijo.

Tanto él como otro hombre de 26 años de Afganistán hablaron con AP bajo condición de anonimato porque temían ser blanco de las autoridades estadounidenses o afganas.

El hombre de 26 años, que pasó tres años trabajando como intérprete con las Fuerzas Especiales de Estados Unidos y ayudó con las evacuaciones estadounidenses de Afganistán, dijo que estaba preocupado por la noticia.

“Pasamos por muchas evaluaciones y procesos antes de obtener nuestro estatus”, dijo el hombre. “No sabemos cómo nos va a ir”.