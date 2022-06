Qué tarjetas de viaje tienen las ventajas más valiosas

Los precios de la gasolina finalmente cayeron la semana pasada después de un mes de escalada, gracias a la inflación. Con el comienzo del verano y el final de la escuela, las personas que ya están desesperadas por viajar están llenando sus tanques, temerosos de que los números se recuperen pronto.

Mientras tanto, la gasolina no es el único gasto de viaje que aumenta. Las nuevas reglas de los CDC ya no requieren que los pasajeros aéreos que viajan desde un país extranjero a los Estados Unidos muestren una prueba viral negativa de COVID-19 o documentación de recuperación de COVID-19 antes de abordar su vuelo. Así que ahora boletos de avión, hoteles y Airbnbs, comida, estacionamiento e imprevistos. No es suficiente encontrar las mejores ofertas en vuelos, todo se está volviendo más caro.

Necesitas las mejores ofertas. Aquí están las tarjetas que ofrecen las mejores ofertas y ventajas.

Los expertos dicen que las tarjetas de viajes de lujo son el camino a seguir

La bloguera de viajes Sea Lau de LivingOutLau dice que, como viajero frecuente, esas tarjetas de viaje son como mejores amigos.

«Después de pasar por muchos de ellos, finalmente me decidí por la nueva tarjeta Visa Capital One Venture X», dijo Lau. «Esta es una de las tarjetas de crédito de viaje de nivel de lujo más baratas que existen, con un costo anual de $ 395 USD».

Lau dice que las ventajas superan con creces el costo. Con esta tarjeta en particular, gana 75,000 millas por cada $4,000 que gasta dentro de los primeros tres meses desde la apertura de la cuenta.

A partir de su primer aniversario, los titulares de la cuenta obtienen 10 000 millas de bonificación (equivalentes a $100 para viajes) cada año. Además, puede recibir un crédito de hasta $100 en Global Entry o TSA PreCheck®.

Con la tarjeta, puede recibir hasta $ 300 como créditos de estado de cuenta para reservas a través de Capital One Travel, donde obtendrá los mejores precios en miles de opciones.

«Solo con estos dos beneficios, puede recuperar el costo de la tarjeta», dijo Lau.

La tarjeta Capital One Venture X también brinda acceso gratuito a las salas VIP de Capital One y las salas VIP de la red Priority Pass.

«La mejor característica es que puede tener hasta 4 usuarios autorizados, lo que significa que puede tener otras cuatro personas que pueden aprovechar los beneficios del salón y otros beneficios de la tarjeta», dijo Lau.

La tarjeta Venture X es también una tarjeta Visa Infinite, que viene con muchos tipos diferentes de seguros como viaje, robo, etc. La lista de beneficios de la tarjeta Venture X es larga, pero los principales ya cubren el costo en valor monetario. . La tarifa anual de la tarjeta es de $395.

«La tarjeta no solo me ofrece muchos beneficios cuando viajo, sino que saber que puedo estar protegido mientras viajo no tiene precio», dijo Lau.

Obtenga un bono de bienvenida con estas tarjetas

Recompensas de viaje de Bank Of America: Gane 25,000 puntos de bonificación en línea, un valor de crédito de estado de cuenta de viaje o cena de $250, después de realizar al menos $1,000 en compras en los primeros 90 días de la apertura de la cuenta.

Tarjeta Chase Sapphire Preferred: Gane 60,000 puntos de bonificación después de gastar $4,000 en compras en los primeros tres meses desde la apertura de la cuenta. Eso es $750 cuando canjea a través de Chase Ultimate Rewards®.

Tarjeta Visa Signature de US Bank Altitude Connect: Oferta de introducción: Gane 50,000 puntos de bonificación cuando gaste $2,000 en compras elegibles dentro de los primeros 120 días de la apertura de la cuenta. Eso es un valor de $ 500 canjeable por viajes, tarjetas de regalo, devolución de efectivo, mercadería y más.

Discover it Miles: Discover igualará todas las Millas que haya ganado al final de su primer año.

Tarjeta Hilton Honor American Express: Obtenga 100 000 puntos de bonificación Hilton Honors después de gastar $1000 en compras con tarjeta en los primeros tres meses de membresía de la tarjeta. Además, puede ganar hasta $100 en créditos de estado de cuenta en compras elegibles realizadas con la tarjeta en cualquiera de los hoteles de la familia Hilton en los primeros 12 meses de membresía.

Las guías de viaje tienen sus favoritos

Jordan Morgan, fundador de On Arrival – Guías de viaje personalizadas, viaja al extranjero con su esposa KT Maviglia-Morgan y lo ha estado haciendo durante los últimos ocho años. Su empresa es una agencia de viajes y una startup de tecnología de viajes que se especializa en recomendaciones de viaje personalizadas.

«Mi tarjeta de viaje es mi tarjeta American Express Platinum por varias razones», dijo Morgan.

Lo primero que señala Morgan es que los puntos de recompensas de membresía son valiosos en 2.0 centros por punto, el doble del valor de muchos puntos de viaje.

Morgan dice que son flexibles y se pueden usar para reservar viajes o transferir a un socio.

«Si reserva un viaje directamente con American Express utilizando su portal de viajes, gana 5 puntos por dólar», dijo Morgan.

Otros beneficios de la tarjeta incluyen un crédito Uber de $200. Se otorga un crédito de línea aérea anual de $200 para la línea aérea de su elección. Hay un crédito de hotel anual de $ 200 para su programa Fine Hotels and Resorts, además de beneficios en el sitio como actualizaciones de cortesía y créditos de resort de $ 100.

«Si eres inteligente, la tarjeta termina pagándose sola», dijo Morgan.

Morgan agrega que el punto a menudo pasado por alto por las personas con la tarjeta es que las tarjetas AMEX platinum vienen con protecciones de viaje como seguro de viaje y alquiler de automóvil cuando usa su tarjeta para reservar.

«A menudo viajo al extranjero, y muchos lugares fuera de los EE. UU. no aceptan American Express, por lo que mi tarjeta de uso diario en el extranjero es mi Chase Marriott Bonvoy Boundless», dijo Morgan.

Con esta tarjeta, puede acumular puntos rápidamente en las propiedades de Marriott (hasta 17 puntos por dólar). También puede ganar puntos 3x para gasolina, comestibles y comidas. Además, obtienes 2 puntos por cada dólar que gastas.

«Como alguien que ama una buena propiedad de Marriott, estos puntos se suman muy rápido», dijo Morgan. «Recientemente los usamos para una noche en St. Regis Venice, y fue, en una palabra, increíble».

La línea de fondo

Viajar y todo lo demás se ha vuelto escandalosamente caro. Para la familia promedio que siente el estrés de la inflación, puede ser difícil justificar gastar lo que no necesita.

Si está ansioso por escaparse este verano, considere inscribirse en una o dos tarjetas de crédito de recompensas de viaje, dependiendo de cuánto planee viajar. Solo tenga cuidado con el umbral de los bonos de bienvenida, para que no pierda ningún beneficio. Con estas consideraciones, podría estar en camino de hacer ese viaje esta temporada que ha estado esperando hacer durante los últimos dos años.

Verifique su puntaje de crédito antes de solicitar cualquier tarjeta de crédito nueva, para que sepa cuál es su posición y asegúrese de verificar su presupuesto junto con su equipaje antes de cualquier viaje.