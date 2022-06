Disponibles los boletos para las piscinas Recreación del condado de Montgomery

Este año, Recreación del condado de Montgomery ha puesto a la venta en línea entradas para sus siete piscinas al aire libre para el lunes 4 de julio. Las entradas están disponibles a un precio reducido de $5 por persona.

Piscina al aire libre de Bethesda, 301-652-1598, 6300 Hillandale Road, Bethesda

Piscina al aire libre de Germantown, 240-777-8067, 18905 Kingsview Road, Germantown

Piscina al aire libre Long Branch, 301-431-5700, 8700 Piney Branch Road, Silver Spring

Piscina al aire libre Martin Luther King Jr. (MLK), 240-777-8066, 1201 Jackson Road, Silver Spring

Sara E. Auer Piscina al aire libre del condado occidental, 301-349-2217, 20151 Fisher Avenue, Poolesville

Sargento Hector I. Ayala Wheaton/Glenmont Outdoor Pool, 301-929-5460, 12621 Dalewood Drive, Wheaton

Piscina al aire libre del condado superior, 301-840-2446, 8211 Emory Grove Road, Gaithersburg

El horario de la piscina al aire libre del 4 de julio es de 11 am a 2 pm y de 3 a 6 pm Los boletos serán válidos para la sesión seleccionada y no son reembolsables. Los residentes pueden comprar hasta 10 boletos. Los boletos se escanearán en la puerta y se requiere una identificación con foto válida. El comprador principal debe presentar el boleto al ingresar para todo el grupo. Una vez que se canjea el boleto, los invitados no pueden volver a ingresar. Compra entradas aquí .

Los boletos en línea estarán disponibles para su compra hasta la medianoche del viernes 1 de julio. La entrada regular a la puerta estará disponible a costo completo el lunes 4 de julio.