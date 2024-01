Qué esperar en las primarias presidenciales demócratas de Carolina del Sur

Por primera vez en la historia, la carrera por la nominación presidencial demócrata comienza oficialmente este sábado en Carolina del Sur, el estado que resucitó la naufragante campaña presidencial del entonces candidato Joe Biden en 2020 y lo puso en pie para ganar su el visto bueno del partido y, finalmente, la Casa Blanca.

A diferencia de hace cuatro años, el presidente Biden ahora espera que los votantes de Carolina del Sur consoliden su campaña como la gran favorita, en lugar de rescatarla del casi olvido.

A instancias de Biden , el Comité Nacional Demócrata reorganizó el calendario de las primarias de 2024 y designó a Carolina del Sur como la primera contienda de la temporada de campaña, citando en parte el electorado racialmente mucho más diverso del estado que los estados tradicionales de Iowa y los primeros en la nación. New Hampshire, que son abrumadoramente blancos. De todos modos, New Hampshire celebró una primaria inicial desafiando al Comité Nacional Demócrata, pero sin el respaldo del presidente o del partido nacional y sin delegados en juego , la contienda quedó reducida a poco más que un concurso de belleza no vinculante. No obstante , Biden ganó New Hampshire por un margen considerable después de que sus partidarios montaron una campaña por escrito en su nombre.

Los rivales de Biden en la boleta electoral de Carolina del Sur son el representante estadounidense Dean Phillips de Minnesota y la autora Marianne Williamson. Phillips recibió alrededor del 20% de los votos en New Hampshire, mientras que Williamson recibió alrededor del 4%. Williamson formó parte del abarrotado campo de 2020 que incluía a Biden, pero abandonó antes de las primeras contiendas.

Las primarias de Carolina del Sur serán la primera oportunidad este año para que los candidatos demócratas comiencen a acumular los casi 2.000 delegados necesarios para hacerse con la nominación del partido.

Aquí hay un vistazo a lo que puede esperar el sábado:

NOCHE PRIMARIA

Las primarias presidenciales demócratas de Carolina del Sur se llevarán a cabo el sábado. Las urnas cierran en todo el estado a las 7 pm ET.

¿QUÉ HAY EN LA BOLETA?

Associated Press brindará cobertura para las primarias presidenciales demócratas. Es el único concurso de esa noche. La boleta incluirá tres candidatos: Biden, Phillips y Williamson.

QUIÉN PUEDE VOTAR

Carolina del Sur tiene un sistema de primarias abiertas, lo que significa que cualquier votante registrado puede participar en las primarias de cualquier partido. Los votantes sólo pueden participar en las primarias presidenciales de un partido, por lo que aquellos que voten el sábado no podrán votar en la contienda republicana del 24 de febrero.

REGLAS DE ASIGNACIÓN DE DELEGADOS

Proporcional por votos a nivel estatal y de distrito del Congreso con un umbral del 15%. Los 55 delegados demócratas prometidos por Carolina del Sur se asignan de acuerdo con las reglas estándar del partido nacional. Se asignan doce delegados generales en proporción al voto estatal, al igual que siete delegados PLEO, o “líderes de partido y funcionarios electos”. Los siete distritos electorales del estado tienen en juego un total de 36 delegados, que se asignan en proporción a los resultados de la votación en cada distrito. Los candidatos deben recibir al menos el 15% de los votos a nivel estatal para calificar para delegados a nivel estatal y el 15% de los votos en un distrito del Congreso para calificar para delegados en ese distrito.

NOTAS DE DECISIÓN

La decisiva victoria de Biden en las primarias de Carolina del Sur de 2020 ofrece algunos puntos de referencia útiles para determinar el ganador el sábado por la noche mientras se cuentan los votos.

En 2020, el entonces candidato Biden ganó en los 46 condados del estado. Sus regiones geográficas más fuertes estaban en las áreas de los valles de los ríos Pee Dee y Waccamaw en la región oriental del estado y en el centro de Carolina del Sur, incluida la capital del estado de Columbia. Recibió alrededor del 54% de los votos en ambas áreas. También fue la primera opción entre los votantes primarios demócratas en los bastiones demócratas y republicanos del estado, así como en las áreas más moderadas intermedias.

Pero la clave de la victoria de Biden en 2020 en Carolina del Sur fue su fuerza entre los votantes negros del estado. La encuesta VoteCast de AP a los votantes de las primarias de Carolina del Sur de 2020 encontró que el 64% de los votantes negros apoyaban a Biden, en comparación con el 33% de los votantes blancos. Los votantes negros constituyeron aproximadamente la mitad del electorado primario demócrata ese año, según VoteCast.

Si Biden iguala o supera su desempeño en condados con grandes poblaciones negras en resultados iniciales en todo el estado, es un fuerte indicador de otra victoria decisiva en el estado de Palmetto.

Una diferencia notable es que Biden se enfrentó a un campo mucho más competitivo en 2020, que incluía al senador de Vermont Bernie Sanders y al ex alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, quienes fueron los dos que obtuvieron más votos tanto en los caucus de Iowa como en los de New Hampshire. primaria ese año. Biden recibió el 49% de los votos frente a otros seis candidatos activos, así como cinco ex candidatos que todavía figuraban en la boleta. Duplicó con creces el 20% que recibió Sanders, segundo clasificado.

Este año, Biden enfrenta cada vez menos rivales competitivos y llega a Carolina del Sur como el favorito abrumador, tras una victoria de 44 puntos sobre su competidor más cercano en las primarias de New Hampshire el 23 de enero.

La AP no hace proyecciones y declarará un ganador sólo cuando se determine que no existe un escenario que permita a los candidatos rezagados cerrar la brecha. Si no se ha convocado una carrera, la AP seguirá cubriendo cualquier acontecimiento de interés periodístico, como concesiones o declaraciones de victoria. Al hacerlo, AP dejará en claro que aún no ha declarado un ganador y explicará por qué.

¿CÓMO SON LA PARTICIPACIÓN Y EL VOTO ANTICIPADO?

Hay alrededor de 3,3 millones de votantes registrados en Carolina del Sur. Los votantes no se registran por partido. La participación en las primarias demócratas de 2020 fue de aproximadamente el 16% de los votantes registrados. Fue alrededor del 13% en las primarias de 2016.

El evento del sábado será la primera primaria presidencial celebrada en el estado desde que se promulgó una nueva ley de votación anticipada en mayo de 2022 . La ley permite a los votantes emitir su voto en persona hasta aproximadamente dos semanas antes del día de las elecciones sin excusa. En las primarias demócratas de 2016, cuando los votantes tuvieron que dar una excusa para emitir un voto en ausencia, alrededor del 14% de los votos se emitieron antes del día de las elecciones. En las primarias de mitad de período de 2022, después de que la nueva ley entrara en vigor, la votación previa al día de las elecciones fue de alrededor del 21%.

Hasta el lunes, casi 24.000 electores ya habían emitido sus votos.

¿CUÁNTO TIEMPO TOMA GENERALMENTE EL CONTEO DE VOTOS?

En las primarias demócratas de Carolina del Sur de 2020, la AP informó por primera vez los resultados a las 7:09 pm ET.

La tabulación de la noche de las primarias terminó a las 12:17 am ET con el 98% de los votos contados.

¿YA LLEGAMOS?

A partir del sábado, faltarán 198 días para el inicio de la Convención Nacional Demócrata en Chicago y 276 días para las elecciones generales de noviembre.