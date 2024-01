Trump se reunirá con los Teamsters en Washington

Mientras mira más allá de las primarias republicanas y hacia una probable revancha en las elecciones generales contra el presidente Joe Biden, Donald Trump se reunirá con miembros del Teamsters Union en Washington el miércoles por la tarde mientras intenta reducir el apoyo a Biden.

El expresidente participará en una mesa redonda con la junta ejecutiva del grupo, su presidente y miembros de base en la que abordará a los trabajadores manuales que impulsaron su victoria en 2016 y que se espera que desempeñen un papel importante en noviembre, particularmente en estados indecisos críticos del Medio Oeste como Wisconsin y Michigan.

Los votantes sindicales tienden a votar por los demócratas, y el 56% de los miembros y hogares respaldan a Biden en 2020, según AP VoteCast . Y Biden ya ha recibido un importante respaldo sindical organizado con el respaldo temprano de la AFL-CIO y otros. Trump espera reducir ese apoyo mientras se presenta a sí mismo como pro-trabajador y trata de exacerbar las divisiones de larga data entre los líderes sindicales y los miembros de base.

El domingo, pidió a los miembros del United Auto Workers que destituyeran a su presidente, Shawn Fain, después de que el grupo respaldara a Biden .

“Shawn Fain no entiende esto ni tiene ni idea”, escribió Trump en su red Truth Social. “Deshazte de esta droga y vota por DJT. Traeré la industria del automóvil de regreso a nuestro país”.

Entre los temas previstos para el debate del miércoles se encuentran la reducción de la clase media, los salarios de los trabajadores, las cuestiones antimonopolio y de quiebras, así como los derechos sindicales.

«Nuestros miembros quieren escuchar a todos los candidatos de todos los partidos sobre lo que planean hacer por los trabajadores como presidente», dijo el presidente de los Teamsters, Sean O’Brien, en un comunicado. “Nuestro sindicato quiere que todos los candidatos sepan que hay 1,3 millones de Teamsters en todo el país cuyos votos no se darán por sentado. Las voces de los trabajadores deben ser escuchadas”.

Biden se ha promocionado durante mucho tiempo como el presidente más favorable a los trabajadores de la historia, y llegó incluso a aparecer en un piquete en el área de Detroit durante una huelga el otoño pasado. También fue invitado a su propia sesión el miércoles. La portavoz de la campaña de Biden, Lauren Hitt, dijo que Biden “espera reunirse con los Teamsters y obtener su respaldo”, pero el momento sigue siendo “por determinar”.

A principios de este mes, O’Brien se reunió en privado con Trump en su club de Mar-a-Lago, donde ambos discutieron temas como las leyes de derecho al trabajo que permiten a quienes trabajan en lugares de trabajo sindicalizados optar por no pagar cuotas y honorarios. También posaron para una foto uno al lado del otro, ambos mostrando carteles con el pulgar hacia arriba, que Trump publicó en línea.

En una entrevista con Fox Business después de la reunión, O’Brien dijo que todo había ido «bien» y enfatizó la importancia del diálogo abierto.

“Ponemos nuestras cartas sobre la mesa. Fue una reunión muy práctica”, dijo. “Afirmó que apoyaba al 100% a los sindicatos, pero obviamente, si miras hacia atrás en la historia, hay ciertos problemas que tenemos con él”, dijo.

Durante la presidencia de Trump, la Junta Nacional de Relaciones Laborales revocó varios fallos clave que facilitaron la organización de sindicatos pequeños , fortalecieron los derechos de negociación de los trabajadores de franquicia y brindaron protección contra medidas antisindicales a los empleados.

La mayoría conservadora de la Corte Suprema, incluidos tres jueces nominados por Trump, anuló en 2018 una decisión prosindical de décadas de antigüedad que involucraba honorarios pagados por trabajadores gubernamentales. En 2021, los jueces rechazaron una regulación de California que otorga a los sindicatos acceso a propiedades agrícolas para que puedan organizar a los trabajadores.

Si bien los Teamsters respaldaron a Biden en 2020 y a Hillary Clinton en 2016, O’Brien enfatizó que el sindicato tiene “una membresía muy diversa. Y nuestros miembros votan”.

Art Wheaton, director de estudios laborales de la Universidad de Cornell, dijo que en el pasado los sindicatos respaldaban casi automáticamente a los candidatos demócratas. Pero este año, dijo, sindicatos como los Teamsters han exigido a los candidatos que describan sus posiciones y demuestren cómo apoyarán a los trabajadores de base para ganarse su respaldo.

El mensaje a los candidatos: “Si no ayudan a los sindicatos y no ayudan a mi posición, no obtendrán mi respaldo”, dijo Wheaton.

La reunión de los Teamsters con Trump también refleja la realidad de que una parte importante de los miembros del sindicato apoya al expresidente. Wheaton estima que entre el 30% y el 40% de sus miembros votaron por Trump en 2020, a pesar de que el sindicato respaldó a Biden.

«Hay que hacer la debida diligencia y escuchar, y dejarles tener la opción y la capacidad de decir lo que quieran», dijo Wheaton.

En septiembre, Trump viajó a Michigan mientras sus rivales republicanos celebraban un debate y trataban de ganarse a los trabajadores automotrices criticando la iniciativa de Biden sobre los vehículos eléctricos en medio de una huelga. Durante su discurso, Trump instó al UAW a que lo respaldara, apelando directamente a Fain desde el piso de una planta de autopartes no sindicalizada.

En cambio, Fain llamó a Trump “esquirol”, un término despectivo para los trabajadores que cruzan los piquetes sindicales y trabajan durante una huelga, mientras respaldaba a Biden.

“Este noviembre podemos levantarnos y elegir a alguien que nos apoye y apoye nuestra causa, o podemos elegir a alguien que nos divida y luche contra nosotros en cada paso del camino”, dijo.

Los miembros de Teamsters incluyen conductores de UPS, trabajadores de cine y televisión, operadores de carga, miembros de las fuerzas del orden y otros trabajadores gubernamentales.

Biden ya cuenta con el respaldo de la AFL-CIO, la Federación Estadounidense de Maestros y la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, Municipales y de Condados, que presentaron sus respaldos juntos en junio pasado. Si bien las tasas generales de afiliación sindical en todo el país cayeron a otro mínimo histórico en 2023 , los sindicatos más grandes del país han desarrollado esfuerzos extensos para conseguir el voto, con los que Biden cuenta para ayudar a atraer a sus partidarios en estados indecisos fundamentales.

La campaña de la ex embajadora ante la ONU Nikki Haley, la última rival republicana que le queda a Trump, no respondió a una solicitud de comentarios sobre si tiene intención de reunirse con el grupo.