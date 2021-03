Putin aprobó operaciones para ayudar a Trump contra Biden

AP

Washington Hispanic:

El presidente ruso Vladimir Putin autorizó operaciones de influencia para ayudar a Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre pasado, según una evaluación de inteligencia desclasificada que encontró amplios esfuerzos del Kremlin e Irán para dar forma al resultado de la carrera, pero finalmente no hay evidencia de que ningún actor extranjero haya cambiado de voto o interrumpa el proceso de votación.

El informe publicado el martes por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional representa la evaluación más detallada de la serie de amenazas extranjeras a las elecciones de 2020. Estos incluyeron los esfuerzos de Irán para socavar la confianza en el voto y dañar las perspectivas de reelección de Trump, así como las operaciones de Moscú que dependían de los aliados de Trump para desprestigiar a Joe Biden, el eventual ganador.

A pesar de esas amenazas, sin embargo, los funcionarios de inteligencia no encontraron «ningún indicio de que ningún actor extranjero intentara interferir en las elecciones estadounidenses de 2020 alterando cualquier aspecto técnico del proceso de votación, incluyendo el registro de votantes, la votación, la tabulación de votos o la presentación de resultados».

El informe es la última afirmación oficial de la integridad de la elección, incluso cuando los partidarios de Trump continúan haciendo falsas afirmaciones de injerencia, de actores extranjeros o nacionales, y se niegan a aceptar la victoria de Biden. Varios tribunales e incluso el propio Departamento de Justicia de Trump refutaron las acusaciones de fraude generalizado. El documento deja claro que incluso mientras Trump ha llorado mal sobre la legitimidad de las elecciones, los funcionarios de inteligencia creen que Rusia trató de influir en personas cercanas a Trump como una manera de inclinar la elección a su favor.

El informe se adentra en la tarea políticamente cargada de eliminar qué adversarios extranjeros apoyaron a qué candidatos durante las elecciones de 2020, un tema que dominó los titulares el año pasado. Trump, cuya campaña de 2016 se benefició de la piratería informática por parte de funcionarios de inteligencia rusos y un esfuerzo encubierto en las redes sociales, aprovechó una evaluación de inteligencia de agosto que dijo que China prefería una presidencia de Biden, a pesar de que la misma evaluación también dijo que Rusia estaba trabajando para impulsar la propia candidatura de Trump al menospreciar a Biden.

El informe del martes, sin embargo, dice que China finalmente no interfirió por ninguna de las partes y «consideró pero no desplegó» operaciones de influencia destinadas a afectar el resultado. Funcionarios estadounidenses dicen que creen que Pekín priorizó una relación estable con Estados Unidos y no consideraron que ninguno de los dos resultados electorales fuera lo suficientemente ventajoso como para que se arriesgara al «retroceso» que se produciría si se viera atrapado con interferencias.

Las principales amenazas, en cambio, provenían de Rusia e Irán, aunque con diferentes intenciones y a través de diferentes medios, según funcionarios de inteligencia.

En el caso de Rusia, dice el informe, Rusia trató de socavar la candidatura de Biden porque veía su presidencia en contraposición a los intereses del Kremlin, aunque tomó algunas medidas para prepararse para una administración demócrata a medida que se acercaban las elecciones.

El informe también dice que Putin autorizó operaciones de influencia destinadas a denigrar a Biden, impulsar a Trump, socavar la confianza en las elecciones y exacerbar las divisiones sociales en Estados Unidos.

El centro de ese esfuerzo fue la dependencia de representantes vinculados a la inteligencia rusa «para lavar narrativas de influencia» mediante el uso de organizaciones de medios de comunicación, funcionarios estadounidenses y personas cercanas a Trump para impulsar acusaciones «engañosas o sin fundamento» contra Biden.

Los funcionarios de inteligencia no señalaron a ningún aliado de Trump en ese esfuerzo. Pero el veterano asociado Rudy Giuliani se reunió varias veces con el legislador ucraniano Andrii Derkach, quien en 2020 publicó grabaciones muy editadas de Biden en un esfuerzo por vincular al candidato demócrata con acusaciones de corrupción sin fundamento. Funcionarios estadounidenses han dicho que consideran a Derkach como un «agente ruso activo», y el informe del martes dijo que se cree que Putin tiene «competencia» sobre sus actividades.

En particular, sin embargo, Rusia no fue tan agresiva como en ciclos electorales pasados al tratar de hackear la infraestructura electoral. El informe dice que las operaciones cibernéticas rusas dirigidas a redes gubernamentales estatales y locales el año pasado probablemente no se centraron en las elecciones y en cambio fueron parte de un esfuerzo más amplio para dirigirse a las entidades estadounidenses y globales.

Irán, por su parte, llevó a cabo su propia campaña de influencia destinada a dañar la candidatura de reelección de Trump, un esfuerzo que funcionarios estadounidenses dicen que probablemente fue aprobado por el líder supremo Ayatolá Ali Jamenei.

Una «operación altamente dirigida», objeto de una conferencia de prensa de octubre del entonces director de Inteligencia Nacional John Ratcliffe y el director del FBI Christopher Wray, implicó un aluvión de correos electrónicos a votantes demócratas en estados de campo de batalla que falsamente pretendían ser del grupo de extrema derecha Proud Boys y amenazaban a los destinatarios si no votaban por Trump.

Los esfuerzos de Irán, que según los funcionarios fueron más agresivos que en elecciones pasadas y continuaron incluso después de que la contienda había terminado, se centraron en sembrar la discordia en Estados Unidos, probablemente porque Teherán creía que eso dañaría las posibilidades de reelección de Trump.

Aunque Irán trató de explotar las vulnerabilidades en los sitios web de las elecciones estatales, y «comprometió a las entidades estadounidenses asociadas con la infraestructura electoral como parte de un amplio esfuerzo de focalización en múltiples sectores en todo el mundo», no intentó manipular votos ni afectar la infraestructura electoral, concluyó el informe.

El documento de 15 páginas es una versión desclasificada de un informe de interferencia electoral que fue proporcionado a Trump el 7 de enero, un día después de un motín en el Capitolio de Estados Unidos que ocurrió cuando el Congreso se estaba reuniendo para certificar los resultados de las elecciones.

Un documento separado publicado el martes de los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional llegó a una conclusión similar sobre la integridad de la elección, diciendo que no había pruebas de que ningún actor extranjero hubiera cambiado de voto.