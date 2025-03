Presionan por una ayuda escolar sin restricciones

Los gobernadores de varios estados liderados por republicanos están presionando al gobierno de Trump para que reduzca las condiciones impuestas a su ayuda federal a la educación, una meta con la que los conservadores han soñado durante mucho tiempo y que ahora parece estar a su alcance mientras el presidente Donald Trump avanza para desmantelar el Departamento de Educación .

Iowa se presentó como un caso de prueba este mes, solicitando al Departamento de Educación que consolidara su ayuda federal en una sola subvención con pocos requisitos de gasto. La idea no ha obtenido apoyo en el Congreso anteriormente, pero Iowa sugiere que la administración Trump tiene la facultad de actuar por sí sola.

Otros líderes republicanos están ansiosos por seguir su ejemplo. La oficina de educación de Oklahoma afirmó estar «investigando activamente una solución integral de subvenciones en bloque». El gobernador de Florida, Ron DeSantis, escribió un artículo de opinión la semana pasada impulsando las subvenciones en bloque. Los conservadores lo consideran el siguiente paso natural en la promesa de Trump de cerrar el Departamento de Educación y otorgar más poder a los estados .

“A todos los estados les gustaría tener más flexibilidad y libertad”, dijo Jim Blew, exfuncionario del Departamento de Educación del primer mandato de Trump, quien ha pedido la consolidación de la ayuda a la educación. “Esta sería una subvención global completa, sin condiciones”.

Una docena de otros estados liderados por el Partido Republicano están planeando presentar sus propias solicitudes, dijo Blew, quien ahora codirige el Instituto de Defensa de la Libertad para Estudios Políticos.

El Departamento de Educación destina miles de millones de dólares anuales a las escuelas públicas estadounidenses, pero estos se dividen en docenas de subvenciones con diferentes objetivos. La más importante es el Título I, que utiliza una fórmula para destinar más fondos a escuelas con alta concentración de pobreza, mientras que otros programas se centran en áreas que van desde la formación docente hasta las escuelas rurales.

Durante años, los republicanos han impulsado las subvenciones en bloque para reducir la intervención federal en la educación. Afirman que esto evitaría a las escuelas la onerosa obligación de presentar informes y les permitiría destinar fondos federales a las áreas que más los necesitan.

Los opositores dicen que las subvenciones en bloque permitirían a los estados redirigir dinero de los grupos estudiantiles que ahora son el objetivo de la ayuda federal, incluidos los estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes de inglés, hacia las prioridades republicanas.

“El Congreso creó cada una de esas subvenciones individuales por razones específicas para atender a grupos específicos de estudiantes”, dijo Ivy Smith Morgan de EdTrust, un grupo de expertos que aboga por la equidad educativa. “Con el tiempo, las subvenciones en bloque reducen el vínculo entre una fuente de financiación y un grupo estudiantil en particular”.

La secretaria de Educación, Linda McMahon, ha denunciado la burocracia federal y ha afirmado que los estados deberían tener la facultad de asumir las responsabilidades. Cuando el domingo, en el programa «State of the Union» de CNN, le preguntaron sobre las subvenciones en bloque, señaló que se había sugerido ese modelo, pero añadió que la ayuda federal para estudiantes con discapacidades no se consolidaría con los fondos del Título I.

«No, ese sería un dinero aparte, porque claramente tendrían la responsabilidad de asegurarse de que ese dinero llegue a esos estudiantes», dijo McMahon.

En su propuesta del 7 de marzo, la agencia de educación de Iowa solicitó al Departamento de Educación permiso para consolidar 10 fuentes de financiación en una sola subvención que sería gestionada localmente por los distritos, según un resumen proporcionado por el Departamento de Educación de Iowa. Señaló que el sistema actual resulta en inversiones locales fragmentadas.

Iowa también solicita la consolidación de la ayuda federal otorgada al estado para administrar las subvenciones. Esto ayudaría a invertir en las prioridades del estado, según indicó, incluyendo la reducción de la brecha de rendimiento. Los funcionarios estatales se negaron a revelar la propuesta, alegando que no es definitiva y que se revisará con base en los comentarios del Departamento de Educación de EE. UU.

Los 10 programas de subvenciones que se buscan consolidar incluyen el Título I, que proporciona más de 100 millones de dólares al año a las escuelas de Iowa.

El Departamento de Educación de Estados Unidos se negó a hacer comentarios sobre la propuesta de Iowa.

Durante el primer mandato de Trump, la exsecretaria de Educación, Betsy DeVos, propuso un presupuesto que combinara fondos para educación primaria y secundaria en subvenciones globales, pero fue rechazado con oposición bipartidista. El Proyecto 2025, un plan conservador para el segundo mandato de Trump, exige que el Título I se convierta en una subvención global y se elimine gradualmente a lo largo de 10 años.

En lugar de pasar por el Congreso, la solicitud de Iowa pide al Departamento de Educación que exima de algunos de los requisitos del estado.

La ley que rige la financiación federal de las escuelas públicas, la Ley Cada Estudiante Triunfa, otorga al secretario de Educación la facultad de eximir ciertas disposiciones a solicitud de un estado. Esta facultad se ejerció durante la administración Obama para permitir que los estados se desviaran de la ley «Que Ningún Niño Se Quede Atrás», y muchos estados recibieron exenciones que les permitieron suspender las pruebas académicas durante la pandemia de COVID-19.

Se cree que la solicitud de Iowa es la primera que solicita permiso para consolidar la ayuda en subvenciones en bloque, y quienes se oponen afirman que es una clara extralimitación. Si se aprueba, es casi seguro que se enfrentará a una impugnación legal.

“Esto es políticamente inviable: el Congreso no va a actuar aquí”, dijo Morgan.

Los gobernadores y legisladores republicanos han estado promoviendo la idea en otros estados, incluidos Ohio y Kansas, donde la Legislatura aprobó una resolución este mes instando a la administración Trump a proporcionar ayuda educativa en forma de subvenciones en bloque.

La oficina de educación de Oklahoma dijo que está explorando la idea «en preparación para un gran anuncio que transformará nuestra forma de abordar la educación». Los funcionarios no dieron más detalles.

Algunos estados liderados por conservadores dijeron que no tienen planes de llevar adelante la idea, incluido Idaho.

La propuesta de Iowa promete defender las protecciones de los derechos civiles requeridas por la ley federal, incluido el apoyo a los estudiantes de inglés, los estudiantes sin hogar y otros grupos.

En un artículo de opinión en The Hill, un periódico político, la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, dijo que las subvenciones en bloque «darían a los estados la flexibilidad de estirar más los fondos federales, en lugar de seguir los dictados de burócratas federales distantes que no tienen la misma visibilidad de las necesidades de nuestro estado».

Blew sostiene que la maniobra es legalmente sólida y dijo que hay una nueva voluntad política para hacerla realidad, ya que la administración Trump busca empoderar a los estados.

“La forma más común de hacerlo es convertir el dinero en una subvención en bloque”, dijo Blew, “y simplemente entregárselo a los estados para que se encarguen de administrarlo”.