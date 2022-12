Piloto sale disparado de avión de combate en Texas tras aterrizaje fallido

Un piloto salió disparado de manera segura de un avión el jueves después de un aterrizaje fallido que fue captado en video en una base militar del norte de Texas, dijeron las autoridades.

La variante del Cuerpo de Marines de un avión de combate, conocido como F-35B, se zambulló y giró en espiral después de que sus ruedas tocaron brevemente en la pista compartida en la Base de Reserva Conjunta de la Estación Aérea Naval en Fort Worth. El video tomado por personas que estaban viendo entrar al avión lo muestra descendiendo lentamente en línea recta mientras aparece humo en la parte trasera del avión antes de que la nariz se hunda en la pista y el avión gire hasta detenerse.

El F-35B tiene modificaciones especiales que le permiten despegar y aterrizar verticalmente como un helicóptero.

En el Pentágono, un portavoz dijo que el avión estaba siendo pilotado en el momento del accidente por un piloto del gobierno estadounidense, aunque aún no había sido transferido al ejército por el fabricante Lockheed Martin.

El piloto salió expulsado del avión de manera segura, según el portavoz del Pentágono, general de la Fuerza Aérea Pat Ryder. Se desconoce el estado del piloto.

Alrededor de una docena de oficiales locales respondieron a la base, donde los socorristas y el personal de la base ya estaban en el lugar después del incidente, dijo Chris Cook, jefe de policía de la ciudad cercana de White Settlement. Los oficiales ayudaron a mantener alejada a una multitud cada vez mayor de personas que se detuvieron en una carretera o caminaron después de que el avión se estrelló.

“You never want to get that call that there is an aircraft down,” Cook said. “We have a very fond spot in our community for the military. White Settlement is a military community.”

A spokesman for the Navy referred all questions to Lockheed Martin, the aerospace and defense company that manufactures the plane involved.

Officials from Lockheed Martin said in a statement that they were aware of the crash and were under the impression the pilot was safe.

“Safety is our priority, and we will follow appropriate investigation protocol,” the company said in the statement.

El aterrizaje fallido se produjo poco más de un mes después de que dos aeronaves militares históricas chocaran durante una exhibición aérea a 64 kilómetros (40 millas) de distancia en el Aeropuerto Ejecutivo de Dallas, matando a seis personas. Un informe de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dijo que no hubo coordinación de altitudes en las sesiones informativas antes del vuelo o mientras los aviones estaban en el aire.