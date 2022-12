Muere la compositora de ‘Algo de que hablar’ Shirley Eikhard

Shirley Eikhard, la cantautora que proporcionó canciones para Cher, Emmylou Harris, Anne Murray, Chet Atkins y encontró una fama duradera escribiendo el éxito de Bonnie Raitt, ganador del Grammy en 1991, «Something to Talk About», falleció. Ella tenía 67 años.

Eikhard murió el jueves en Headwaters Health Care Center en Orangeville, Ontario, debido a complicaciones de cáncer, dijo el publicista Eric Alper.

El gran éxito del blues-rock «Something to Talk About» se escribió en 1985 y Eikhard se lo ofreció a Murray y otros artistas, quienes se negaron a grabarlo. Luego, años después, Raitt dejó un mensaje en el teléfono de Eikhard diciendo que acababa de grabarlo. Raitt dijo más tarde que había descubierto la canción en una demostración que Eikhard le había enviado y que la admiraba.

La canción fue el primer sencillo del álbum de Raitt de 1991 «Luck of the Draw» y pasó 20 semanas en el Billboard Hot 100, alcanzando el puesto número 5. Raitt ganaría la mejor interpretación vocal pop en los premios Grammy de 1992 y también fue nominado. en la categoría récord del año.

En la noche de los Grammy, Raitt se aseguró de agradecer a Eikhard y recurrió a Twitter después de la muerte de Eikhard para decir que estaba «profundamente entristecida», escribiendo «Estaré eternamente agradecida por nuestra hermosa conexión y amistad».

Eikhard ganó los premios Juno en 1973 y 1974 a la mejor artista femenina country y ganó varios premios BMI. Fue incluida en el Salón de la Fama de los Compositores Canadienses en octubre de 2020. Su álbum más reciente fue «On My Way to You» de 2021.

Durante su carrera, Eikhard lanzó 18 álbumes de larga duración entre 1972 y 2021 y aprendió a tocar guitarra, piano, bajo, batería, percusión, armónica cromática, saxo, banjo y mandolina.

A los 15 años, la canción de Eikhard «It Takes Time» fue grabada por el cantante de country Murray en 1971 y luego se convirtió en un éxito en su Canadá natal. Eikhard lanzó su álbum debut homónimo al año siguiente, en 1972. La canción que da título al 41º álbum de estudio de Atkins, «Pickin’ My Way», fue uno de los primeros éxitos de Eikhard.

También creó con Cher la frenética pista de baile «Lovers Forever» para la película de 1994 «Interview with the Vampire», pero no llegó al corte final de la banda sonora. Colaboraron nuevamente en «Born With the Hunger», del álbum de Cher de 2000, «Not.com.mercial».

Eikhard cantó el tema principal de la película de Stanley Kramer de 1976 «El principio del dominó», protagonizada por Gene Hackman y Candice Bergen, así como el tema principal de «La pasión de Ayn Rand» en 2000.