Pasa de 200 millones el número de vacunados

Víctor Caycho / Washington Hispanic

El miércoles la nación alcanzó la cifra mágica de 200 millones de personas vacunadas contra el coronavirus y cada vez se acerca al gran objetivo de celebrar el 4 de julio “la independencia” del virus y estar “más cerca de la normalidad” en esa fecha, cuando se celebre la fiesta nacional del país.

En un discurso pronunciado desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden anunció que el miércoles se alcanzó anticipadamente la meta de administrar 200 millones de vacunas, “un récord que no tiene precedentes a nivel mundial o en anteriores esfuerzos de vacunación masiva realizados en la historia de los Estados Unidos”.

Señaló que ese número se logró en el día 92 desde que asumió el gobierno y recordó que en diciembre ofreció vacunar a 100 millones de personas en los primeros 100 días de su gobierno que se inició el 20 de enero.

“Muchas personas dijeron en esa oportunidad que era una meta imposible de lograr, pero la hicimos realidad en solo 58 días, gracias al increíble personal que tenemos en toda la nación”, destacó Biden.

De acuerdo a los expertos, “ese rápido esfuerzo de vacunación ha logrado salvar decenas de miles de vidas de estadounidenses, que de otra manera se hubieran perdido”, explicó.

Al respecto, elogió a los cientos de miles de voluntarios que ayudaron en los centros de vacunación de sus vecindarios y a los que transportaron a los adultos mayores para que se les aplique las dosis de tres diferentes tipos de vacunas. “Y también al personal de FEMA, a los militares, a la Guardia Nacional, a los departamentos de salud locales y estatales e incluso a trabajadores de salud retirados que regresaron a sus puestos para aplicar las vacunas y salvar las vidas de la gente en sus respectivas comunidades”, dijo emocionado.

“Este es un logro estadounidense -afirmó Biden-, una poderosa demostración de unidad y resolución, y un recordatorio de lo que podemos alcanzar cuando empujamos juntos, como uno solo, para lograr un objetivo común”.

También mencionó que la tarea de vacunación masiva entró desde el lunes en una nueva etapa en toda la nación, “cuando bajo mi dirección y con el apoyo de los 50 gobernadores, Demócratas y Republicanos, todos los estadounidenses mayores de 16 años son ahora elegibles para que les administren gratuitamente las dosis de vacunas contra el coronavirus”.

Al mismo tiempo, el presidente indicó que el domingo se logró que el 50 por ciento de la población adulta del país ya tuviera al menos una vacuna. “Aún tenemos un largo camino que recorrer, pero esa es una importante marca de progreso”, enfatizó.

Más adelante, dio a conocer que hasta ese momento se ha registrado “una dramática reducción en el índice de muertes entre la gente mayor de 65 años”, y aunque siguen los fallecimientos por el COVID entre ese grupo, “también tenemos muchas vidas salvadas”.

Los escépticos

• Fuentes médicas aseguran que todavía queda trabajo por hacer para convencer en varios estados a los escépticos de que se inoculen.

• En enero, el 67 por ciento de los estadounidenses adultos estaba dispuesto a vacunarse o ya había recibido al menos una dosis de la vacuna.

• La cifra ha subido al 75 por ciento, según la última encuesta de AP-NORC.

• En todo el país, el 24% de los estadounidenses de raza negra y el 22% de los hispanos dicen que probable o definitivamente no se vacunarán, frente al 41% y el 34% que lo decían en enero, respectivamente.

• Entre los blancos no hispanos, el 26% dice ahora que no se vacunará. En enero, esa cifra era del 31%.