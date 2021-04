No viajar a 116 países por Covid sugiere EEUU

Zulma Díaz / Washington Hispanic

En una decisión que se dio a conocer el martes, el Departamento de Estado, a través de los Centros para el Control de Epidemias y Enfermedades, recomendó a sus ciudadanos “No Viajar” a 116 países en los cinco continentes, ante el aumento de contagios y fallecimientos causados por la pandemia del COVID-19.

En un documento público, las autoridades del país anunciaron que se ha elevado de 34 a 130 el número de países que se encuentran en esa lista de advertencia y de seguridad.

Ello significa que Estados Unidos pasó del Nivel 3, que significa “Reconsiderar Viajes” -que comprende unas 30 naciones-, al Nivel 4, que recomienda definitivamente “No Viajar” (Do Not Travel) debido a la peligrosa situación que confrontan por la pandemia.

Entre lo países que han ingresado al Nivel 4 se encuentran el Reino Unido, Canadá, Francia, Israel y Alemania, mientras que entre los latinoamericanos se ha añadido a México y Perú, entre otros.

El alerta establece también que “si un ciudadano estadounidense decide viajar de todos modos, le recomendamos encarecidamente que lea nuestra información sobre viajes de alto riesgo y siga nuestros consejos sobre cómo prepararse”.

Además indica a sus ciudadanos que si deciden viajar, deben inscribirse en el Programa de viajero inteligente (STEP) para recibir alertas oportunas sobre la evolución de las condiciones de salud y seguridad en cada uno de sus destinos.

“Si se encuentra actualmente en Perú -señala expresamente el documento del Departamento de Estado cuando se refiere a ese país andino-, siempre use su mascarilla al aire libre, lávese las manos con frecuencia y lleve una identificación con foto. Las mascarillas son requeridas por la ley peruana. Puede ser multado si no usa uno o si no cumple con las regulaciones de emergencia de cuarentena y toque de queda peruanas”.

Explicó que hay «un riesgo sin precedentes para los viajeros» a causa de la pandemia del coronavirus. El listado no prohíbe los viajes sino que recomienda no visitar esos lugares considerados peligrosos.

Chad, Kosovo, Kenia, Brasil, Argentina, Haití, Mozambique, Rusia y Tanzania son algunos de los países que ya formaban parte de la lista Do Not Travel, con la recomendación del Departamento de Estado de que es mejor no visitarlos.

Las autoridades estadounidenses explicaron que la medida no significa una reevaluación de la situación sanitaria de esos países, sino que «refleja un ajuste en el sistema de recomendación de viajes del Departamento de Estado para basarse más en las evaluaciones epidemiológicas existentes» realizadas por los CDC.

La Casa Blanca no indicó hasta cuándo estarán vigentes las nuevas recomendaciones ni cuándo podría empezar a suavizar las restricciones en los viajes internacionales.