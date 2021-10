Pareja de MARYLAND buscaba vender información nuclear a país extranjero

El FBI encontró una bolsa de basura con documentos triturados, miles de dólares en efectivo, guantes de látex y una «bolsa de seguridad» cuando registraron la casa de una pareja de Maryland acusada de tratar de vender información sobre buques de guerra de propulsión nuclear. a un país extranjero, testificó un agente el miércoles.

Jonathan Toebbe, un ingeniero nuclear de la Marina, y su esposa, Diana, fueron arrestados en Virginia Occidental este mes. Los fiscales alegan que Jonathan Toebbe intentó pasar secretos sobre sofisticados y costosos submarinos de la clase Virginia a alguien que pensaba que era un representante de un gobierno extranjero, pero que en realidad era un agente encubierto del FBI. El gobierno acusa a Diana Toebbe de servir como vigía para su esposo en varios lugares de «punto muerto» en los que se dejó información confidencial.

La pareja se declaró inocente en un tribunal federal de Martinsburg, Virginia Occidental, de cargos relacionados con espionaje que conllevan cadena perpetua. Los Toebbe han estado encarcelados desde su arresto.

El país al que Toebbe buscaba vender la información no ha sido identificado en los documentos judiciales y no fue revelado en el tribunal durante una audiencia de detención el miércoles. Un juez escuchó los argumentos, pero no se pronunció de inmediato sobre si Diana Toebbe debería continuar encerrada. Jonathan Toebbe renunció a su derecho a una audiencia de detención, lo que significa que continúa detenido.

Peter Olinits, un agente con sede en Pittsburgh que se especializa en investigaciones de contrainteligencia, testificó en apoyo del argumento del gobierno de que Diana Toebbe era un riesgo potencial de fuga y debería permanecer encarcelado a medida que avanza el caso.

Describió cómo los agentes el día del arresto de la pareja encontraron en su casa, entre otros objetos, $ 11,300 en efectivo, pasaportes válidos para niños y una «bolsa de transporte» que contiene una unidad flash USB y guantes de látex.

Olinits también citó mensajes de 2019 y 2020 en los que los Toebbe discutieron la salida del país, incluido uno en el que Diana Toebbe dijo: «No puedo creer que los dos no seamos bienvenidos y recompensados ​​por un gobierno extranjero». Meses después, en otro mensaje, dijo: «Creo que debemos hacer planes de manera activa para salir del país», según Olinits.

Pero el abogado de Diana Toebbe, Edward MacMahon, planteó la posibilidad de que su cliente de 45 años, que trabajaba como maestro en una escuela privada progresista en Annapolis, Maryland, simplemente se estuviera refiriendo a su angustia por la perspectiva de la reelección del presidente Donald Trump.

«Ella no es la única liberal que ha querido dejar el país por la política», señaló MacMahon. «Eso es correcto, ¿no es así, señor?»

La investigación comenzó a fines de 2020 después de que una oficina del agregado legal del FBI en un país no especificado obtuviera un paquete que, según los fiscales, Jonathan Toebbe había enviado a esa nación. En una carta, se ofreció a vender información confidencial de la Marina de los Estados Unidos, según los fiscales.

La carta, enviada el 1 de abril de 2020 y con una dirección de devolución en Pittsburgh, dice: «Si no se comunica conmigo antes del 31 de diciembre de 2020, concluiré que no está interesado y me acercaré a otros posibles compradores», según Olinits. ‘testimonio.

Después de recibir la carta, el FBI comenzó a utilizar a un agente encubierto para comunicarse con Jonathan Toebbe, haciendo los arreglos necesarios para que la información se depositara en lugares «sin salida» de la región.

Olinits testificó que Diana Toebbe acompañó a su esposo en tres de las cuatro misiones. Para evitar sospechas, dijo Olinits, los Toebbe se vestirían como turistas o excursionistas y deambularían por el sitio de caída. Las autoridades dicen que Jonathan Toebbe dejó en los lugares tarjetas de memoria que contenían secretos del gobierno, ocultándolas en objetos como una envoltura de chicle, una envoltura de curitas y un sándwich de mantequilla de maní.

Olinits dijo que el FBI no ha podido ubicar los aproximadamente $ 100,000 en pagos en criptomonedas que la oficina envió a Toebbes a cambio de los secretos gubernamentales robados, y que los agentes tampoco han recuperado todos los documentos clasificados.

MacMahon, el abogado de Diana Toebbe, argumentó que debido a que el FBI no registró ninguna de las conversaciones de la pareja, los agentes en realidad no tenían pruebas de que su cliente tuviera conocimiento de las actividades de su esposo o de lo que estaba haciendo precisamente.

Dijo que la pareja, que tiene hijos, había estado planeando un viaje familiar, lo que podría explicar la bolsa que encontraron los agentes y por qué se renovaron sus pasaportes. Y sugirió que Diana Toebbe, quien tiene un doctorado en antropología, no tiene conocimiento de submarinos nucleares.

«¿Se le ocurrió como parte de su investigación que tal vez el Sr. Toebbe le estaba diciendo que estaba tramando algo más que espionaje contra Estados Unidos?» Preguntó MacMahon.

«Creo que sería algo difícil de vender, pero tal vez», dijo Olinits.