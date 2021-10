Congresista de Maryland dice que prescribe ivermectina para COVID

Un congresista de Maryland que es anestesiólogo en ejercicio dijo en un programa de radio que recetó un medicamento que normalmente se usa para tratar los parásitos en el ganado y los seres humanos como tratamiento para el COVID-19.

El representante republicano Andy Harris, que representa al primer distrito de Maryland, hizo los comentarios durante un programa de radio telefónico que él y su esposa, Nicole, organizaron conjuntamente el mes pasado en WCBM, una estación de radio AM en el área de Baltimore, The Washington Post. informó. Sin embargo, Harris dijo en el programa que no podía encontrar un farmacéutico que lo llenara.

«Se ha vuelto malo. … Los farmacéuticos simplemente se niegan a llenarlo «, dijo Harris en el programa» Casey & Company «el 17 de septiembre. Estaba respondiendo a una llamada de un hombre de 63 años que dijo que él y su -La vieja esposa había optado por no vacunarse. La persona que llamó dijo que quería usar ivermectina un par de veces a la semana para estimular su sistema inmunológico, pero su médico se opuso.

“Puede ir a todas las compras de médicos que desee; No creo que vaya a encontrar un farmacéutico que le despache la receta. Ese es el problema «, dijo Harris, y agregó que las organizaciones farmacéuticas nacionales están» diciendo que las farmacias no deberían hacerlo. Es ridículo.»

La Administración de Drogas y Alimentos no ha aprobado la ivermectina para tratar o prevenir COVID-19 y ha advertido a las personas que eviten el medicamento. Merck, el fabricante de ivermectina, ha dicho que no hay indicios de que el medicamento sea seguro o eficaz contra COVID-19.

También en el programa, Harris expresó su oposición a los mandatos de las máscaras y las vacunas, preguntando específicamente «si las máscaras hacen algo».

A principios de este año, Harris apoyó abiertamente las vacunas contra el coronavirus, incluso apareció en centros comunitarios para administrarse las vacunas él mismo. Pero posteriormente alentó a los padres a que no permitieran que sus hijos fueran vacunados hasta que las vacunas recibieran la aprobación total de la FDA para los niños.

Harris escribió cartas al Sistema Universitario de Maryland y al gobernador republicano Larry Hogan a principios de este año pidiéndoles que suspendieran los mandatos de vacunas en los campus, citando preocupaciones sobre los efectos secundarios extremadamente raros asociados con las vacunas Moderna y Pfizer.