Padres arrestados en caso de modelo de redes sociales acusado de matar a su novio

Los padres de una modelo de redes sociales acusada de apuñalar fatalmente a su novio que vivía con ella en el sur de Florida fueron arrestados en Texas por cargos relacionados con el caso, según muestran los registros de la cárcel.

Deborah Lyn Clenney, de 57 años, y Kim Dewayne Clenney, de 60, fueron detenidas el martes en Austin, Texas, con una orden judicial emitida fuera del estado, según los registros. Un juez de circuito de Miami-Dade había firmado órdenes de arresto para la pareja la semana pasada, acusándolos a cada uno de un delito grave de acceso no autorizado a una computadora.

Su hija, Courtney Clenney, de 27 años, enfrenta el mismo nuevo cargo. Los registros de la cárcel muestran que ha estado detenida sin derecho a fianza por un cargo de asesinato en segundo grado desde agosto de 2022.

Clenney, que había utilizado el nombre de Courtney Tailor en plataformas como Instagram y Onlyfans, apuñaló mortalmente a Christian Obumseli en el apartamento de la pareja en Miami en abril de 2022 como culminación de una “relación tempestuosa y combativa” que comenzó en noviembre de 2020, dijeron los fiscales anteriormente.

Clenney reconoció haber matado a Obumseli, pero dijo que actuó en defensa propia. Su abogado, Frank Prieto, dijo anteriormente que Obumseli abusaba regularmente.

Clenney dijo anteriormente a los investigadores que Obumseli la había empujado y arrojado al suelo, lo que la llevó a agarrar un cuchillo y arrojárselo a Obumseli desde unos 10 pies (3 metros) de distancia. El médico forense que realizó la autopsia a Obumseli dijo que su herida no pudo haber sido causada por un cuchillo lanzado desde esa distancia.

Clenney fue arrestada en Hawái varios días después del apuñalamiento, pero los investigadores creen que le dio la computadora de Obumseli a sus padres algún tiempo entre el asesinato y su arresto. Según las órdenes de arresto, los detectives recuperaron mensajes de texto donde los padres hablan de intentar acceder a la computadora.

Los registros de la cárcel no enumeran a los abogados de los padres de Clenney, y su abogado no respondió a nuevos mensajes en busca de comentarios de The Associated Press.