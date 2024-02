Formas de celebrar el Mes de la Historia Afroamericana en DC

En primer lugar, la Catedral Nacional de Washington acogerá el evento inaugural “Onward and Upward” el 3 de febrero. Michele Fowlin, directora asociada de música contemporánea de la Catedral Nacional de Washington, dijo que el evento, que incluirá palabra hablada, danza y música, contará con tres conjuntos juveniles locales. Incluyen a Children of the Gospel de Washington Performing Arts, el conjunto de danza contemporánea Katherine Smith y “Blacks in Wax” del SE Tennis and Learning Center.

La Asociación para el Estudio de la Vida y la Historia Afroamericana organizará un debate sobre la presencia negra en la ciencia ficción, el anime y los cómics el 1 de febrero. El evento es gratuito y abierto al público.

El 3 de febrero, el grupo de reunión de redes sociales DMV Does está organizando un mercado emergente y una feria de proveedores centrada en marcas y fabricantes de propiedad negra.

Desde el 6 de febrero hasta el 21 de abril, Tudor Place en Georgetown organiza una visita guiada que explorará a las personas de ascendencia africana que vivieron y trabajaron en la mansión durante generaciones. Los tours tienen una capacidad de 10 personas.

Durante dos días, el Festival de Cine de Historia Negra de DC proyectará una programación de películas, primero en el Lincoln Theatre el 9 de febrero y luego en Alamo Cinema Drafthouse en DC el 10 de febrero.

Otras proyecciones de películas en la región incluyen “ Invisible Beauty ”, un documental ambientado en la Biblioteca Conmemorativa de Martin Luther King Jr. el 1 de febrero. La película trata sobre la vida y carrera de la modelo convertida en activista Bethann Hardison. La biblioteca también organizará un DC Tech Meetup el 7 de febrero, así como una proyección de la película “ Free the People ”, el 25 de febrero, que detalla el movimiento Black Lives Matter 2020 de DC.

Para aquellos que buscan oportunidades virtuales, Lawrence M. Jackson, profesor asociado de danza en la Universidad George Mason, explora cómo la danza negra mantiene vivas las tradiciones culturales africanas el 22 de febrero con una presentación de Zoom.

THEARC en el sudeste de DC también conmemora el 206 aniversario del nacimiento de Frederick Douglass el 10 de febrero con un programa que incluye una presentación especial en un panel sobre el próximo musical de Broadway sobre Frederick Douglass titulado “American Prophet”.

Si desea ejercitar sus músculos de trivia, habrá una noche de trivia con el tema del Mes de la Historia Afroamericana en House of Comedy & Jazz en Lanham, Maryland, el 18 de febrero. Espere premios en efectivo, obsequios y bebidas especiales.

“ A Spectacular Black Girl Art Show Tour ” organiza una velada de creatividad el 18 de febrero. Solo se exhibirán obras de arte de artistas mujeres negras. Disfrute de cócteles y bocadillos, además de un DJ y mucha interacción. El evento es en College Park, Maryland.

En otra parte, en Alexandria, Virginia, el conjunto Washington Revels Jubilee Voices se presentará en el Alexandria Lyceum en una exploración de la cultura y la vida Gullah-Geechee en St. Simons Island, Georgia. El evento es el 18 de febrero.

La Biblioteca Central Charles E. Beatley Jr. en Alexandria, Virginia, también organiza una representación teatral interactiva , perfecta para niños desde jardín de infantes hasta quinto grado. El 27 de febrero, los invitados podrán conocer a pioneros de la historia negra, como George Washington Carver, Madame CJ Walker y Thurgood Marshall.

Restaurante, bar, librería y lugar de reunión comunitaria Busboys and Poets organizará varios eventos a lo largo de febrero, incluida una presentación de Clay Cane, que se realizará en la ubicación de 14th & V el 4 de febrero. La presentación cubrirá su libro, “The Grift ”, que narra la historia de los republicanos negros. También habrá un foro comunitario sobre salud mental en la comunidad negra el 2 de febrero en la ubicación de 14th & V.

El Auditorio del Edificio Este de la Galería Nacional de Arte acoge el estreno en DC del primer largometraje de la dramaturga e intérprete escocesa Adura Onashile, “Girl”. Esta película de 87 minutos cuenta la historia de una niña de 11 años y su madre que intentan encontrar refugio en Glasgow tras abandonar su tierra natal, la República Democrática del Congo. La proyección es el 3 de febrero.

El público también puede aprender sobre los artistas de DC Alma Thomas y Sam Gilliam y crear arte inspirado en ellos el 3 de febrero de 10 am a 3 pm en el Edificio Este.

Este Smithsonian tiene una variedad de eventos en febrero para celebrar el Mes de la Historia Afroamericana.

En el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana (NMAAHC), el Sweet Home Café combinará comida y hospitalidad con menús especiales a cargo de chefs selectos de todo el país. Uno de los chefs es Chris Scott, finalista de la temporada 15 de “Top Chef” de Bravo TV , quien servirá su menú especial el 2 de febrero de 10:30 a. m. a 3 p. m.

Todos los lunes, el NMAAHC también organiza sesiones de meditación guiadas de 40 minutos .

Esto es lo que más está sucediendo en el área de DC.

corriente continua

The North Star Project

Este proyecto de danza coreográfica multigeneracional y multidisciplinario es “una celebración de la búsqueda de la libertad y la celebración de la resiliencia”. El espectáculo de danza es el 3 de febrero.

Vroom Vroom… Una fiesta de té nocturna para lesbianas en DC

El club nocturno DC9 organizará una fiesta de té y baile nocturna para lesbianas en la azotea el 4 de febrero. El evento es gratuito.

“Las Hermanas Palacios”

Después de ser golpeado por el cibercrimen , el Teatro Hispano GALA está demostrando que el espectáculo debe continuar con su producción, “ Las Hermanas Palacios ” o “Las Hermanas Palacios”. Ambientada en 1985, la obra combina la historia de “Las Tres Hermanas” de Anton Chejov con la historia moderna.

Maryland

Cupid’s Undie Run

El 3 de febrero, esta divertida carrera en Timonium, Maryland, invita a los participantes a desnudarse y quedarse en ropa interior con fines benéficos . Las ganancias se destinan a la investigación de la neurofibromatosis.

“Préstame una soprano de Ken Ludwig”

A partir del 7 de febrero, el Olney Theatre Center en Olney, Maryland, presentará una adaptación con intercambio de género de su éxito de Broadway de 1989, “Lend Me A Tenor”. El musical, que The Houston Chronicle ha descrito como “una cantidad vertiginosa de diversión”, se extenderá hasta el 10 de marzo.

¡DE MUELLES! Festival de Comedia

Prepárate para reír. Este festival de comedia de cinco días en Silver Spring, Maryland, comienza el 7 de febrero con “ MOTHER of All Comedy Shows ”. Una parte de las ganancias se destina a una incubadora de comedias que se centra en amplificar voces diversas.

Virginia

The Washington Roast

Algunos de los mejores comediantes del DMV se enfrentarán en Jammin Java el 1 de febrero. The Washington Roast es una mezcla de stand up, sketches e improvisación con aplausos del público para determinar a cada ganador.

Venta de Alexandria Boutique Warehouse

Prepárese para comprar hasta cansarse. Por vigésimo año, esta venta de almacén en Alexandria, Virginia , se llevará a cabo durante dos días, el 3 y 4 de febrero. Más de 50 boutiques locales independientes participan a lo largo de King Streets y calles laterales selectas con hasta un 80% de descuento en los precios minoristas.

Rosanne Cash

Durante dos días , el 6 y 7 de febrero, la cantautora Rosanne Cash celebrará la edición remasterizada y ampliada del 30 aniversario de su álbum, “The Wheel”, en The Birchmere en Alexandria, Virginia.

¿Tiene algún evento que le gustaría que aparezca en la guía semanal Cosas que hacer en el área de DC de WTOP? Complete este formulario de contacto para que su evento sea considerado.