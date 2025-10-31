Padre cuyo hijo lucha contra el cáncer es liberado bajo fianza por un juez de inmigración

Un hombre de Chicago cuya hija de 16 años está recibiendo tratamiento para un cáncer avanzado será liberado bajo fianza y regresará a casa, dictaminó un juez de inmigración el jueves

Los abogados de Rubén Torres Maldonado , un pintor y renovador de casas de 40 años que fue detenido el 18 de octubre en una tienda Home Depot de los suburbios, han solicitado su liberación mientras su caso de deportación sigue su curso.

La jueza Eva S. Saltzman citó el jueves la falta de antecedentes penales de Torres Maldonado al permitir su liberación bajo una fianza de $2,000.

“Nos complace que la jueza haya tomado hoy la decisión humana y sensata de reunir a Rubén Torres Maldonado con su familia mientras lidian con esta difícil crisis de salud de su hijo”, dijo su abogado, Kalman Resnick, en un comunicado.

Resnick dijo que Torres Maldonado será liberado el jueves o el viernes y que está solicitando la residencia permanente en Estados Unidos.

La hija de Torres Maldonado, Ofelia Torres, fue diagnosticada en diciembre con una forma rara y agresiva de cáncer de tejido blando llamada rabdomiosarcoma alveolar metastásico y ha estado recibiendo quimioterapia y radioterapia.

“No puedo esperar a ver a mi papá”, dijo Ofelia en un comunicado. “Lo necesitamos en casa conmigo y nuestra familia”.

Ofelia describió a su padre como una “persona trabajadora que se levanta temprano por la mañana y va a trabajar sin quejarse, pensando en su familia”, en un video publicado en una página de GoFundMe creada para su familia

Torres Maldonado y su pareja, Sandibell Hidalgo, también tienen un hijo de 4 años. Hidalgo agradeció al juez, a su comunidad y a las personas que han seguido la historia de la familia, que fue noticia nacional este mes.

“A cada persona que ha donado a nuestro GoFundMe, nos ha traído cena y nos ha brindado apoyo emocional, estamos muy agradecidos”, dijo en un comunicado

La detención de Torres Maldonado se produce tras semanas de tensos encuentros y tácticas cada vez más agresivas por parte de los agentes federales de inmigración involucrados en la Operación Midway Blitz , que ha resultado en más de 3000 detenciones en el área metropolitana de Chicago.

El juez de distrito de EE. UU., Jeremy Daniel, dijo la semana pasada que la detención de Torres Maldonado es ilegal y viola sus derechos al debido proceso. Pero Daniel también dijo que no podía ordenar su liberación inmediata.

“Si bien comprendo la difícil situación que enfrenta la hija del peticionario debido a sus problemas de salud, el tribunal debe actuar dentro de los límites de los estatutos, reglas y precedentes pertinentes”, escribió el juez el viernes.

El Departamento de Seguridad Nacional alega que Torres Maldonado ha estado viviendo ilegalmente en los EE. UU. durante años después de ingresar al país en 2003.