Ordenan al ICE que no deporte a un hombre que pasó 43 años en prisión antes de que se anulara su caso

Dos tribunales distintos han ordenado a los funcionarios de inmigración que no deporten a un hombre de Pensilvania que pasó cuatro décadas en prisión antes de que se anulara su condena por asesinato.

Subramanyam Vedam, de 64 años, se encuentra detenido en un centro de detención temporal en Alexandria, Luisiana , equipado con una pista de aterrizaje para deportaciones. Vedam, residente permanente legal conocido como “Subu”, fue trasladado allí desde el centro de Pensilvania la semana pasada, según informaron sus familiares.

Un juez de inmigración suspendió su deportación el jueves hasta que la Oficina de Apelaciones de Inmigración decida si revisará su caso. Esto podría tardar varios meses. Los abogados de Vedam también obtuvieron una suspensión ese mismo día en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Pensilvania, pero indicaron que ese caso podría quedar en suspenso debido al fallo del tribunal de inmigración.

Vedam llegó legalmente a Estados Unidos desde la India cuando era un bebé y creció en State College, donde su padre impartía clases en Penn State. Cumplía cadena perpetua por la muerte de un amigo en 1980 antes de que su condena fuera anulada este año.

Fue liberado de la prisión estatal el 3 de octubre, solo para ser puesto inmediatamente bajo custodia de inmigración.

La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas busca deportar a Vedam por haberse declarado no culpable de los cargos de distribución de LSD, presentados cuando tenía unos 20 años. Sus abogados argumentan que las cuatro décadas que pasó injustamente en prisión, donde obtuvo títulos y dio clases particulares a otros reclusos, deberían tener más peso que el caso de drogas.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional declaró el lunes que la revocación del fallo en el caso de asesinato no anula la condena por narcotráfico.

“Que se anule una sola condena no detendrá la aplicación de la ley federal de inmigración por parte del ICE”, dijo Tricia McLaughlin, Secretaria Adjunta de Asuntos Públicos, en un correo electrónico.

La hermana de Vedam dijo el lunes que la familia está aliviada “de que dos jueces diferentes hayan coincidido en que la deportación de Subu es injustificada, mientras que su intento de reabrir su caso de inmigración aún está pendiente”.

“También tenemos la esperanza de que la Junta de Apelaciones de Inmigración finalmente esté de acuerdo en que la deportación de Subu representaría otra injusticia insostenible”, dijo Saraswathi Vedam, “infligida a un hombre que no solo soportó 43 años en una prisión de máxima seguridad por un crimen que no cometió, sino que también ha vivido en los Estados Unidos desde que tenía 9 meses de edad”.