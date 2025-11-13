Obispos prohíben oficialmente la atención médica de afirmación de género en los hospitales católicos

Los obispos católicos estadounidenses votaron el miércoles a favor de oficializar la prohibición de la atención médica de afirmación de género para pacientes transgénero en hospitales católicos. Esta medida formaliza un proceso que lleva años en marcha por parte de la Iglesia estadounidense para abordar la atención médica de las personas transgénero.

Desde un salón de baile de un hotel de Baltimore, los obispos aprobaron de forma abrumadora las revisiones a sus directrices éticas y religiosas que rigen a los miles de instituciones y proveedores de atención médica católicos del país.

Según la Asociación Católica de Salud, más de uno de cada siete pacientes en Estados Unidos recibe tratamiento diariamente en hospitales católicos. En algunas comunidades, los hospitales católicos son el único centro médico.

Los principales grupos médicos y organizaciones de salud apoyan la atención médica de afirmación de género para pacientes transgénero.

La mayoría de las instituciones de salud católicas han adoptado un enfoque conservador y no han ofrecido atención médica de afirmación de género, que puede incluir tratamientos hormonales, psicológicos y quirúrgicos. Las nuevas directivas formalizarán este mandato. Los obispos tendrán autonomía para convertir las directivas en ley para sus diócesis.

“Con respecto a la ideología de género, creo que es muy importante que la iglesia haga una declaración firme al respecto”, dijo el obispo Robert Barron de la diócesis de Winona-Rochester de Minnesota durante la discusión pública de las directivas revisadas.

La Asociación Católica de Salud agradeció a los obispos por incorporar gran parte de las sugerencias de la organización en las directivas. En un comunicado, expresó: “Los proveedores católicos seguirán atendiendo a quienes buscan atención médica con nosotros y se identifican como transgénero. Continuaremos tratando a estas personas con dignidad y respeto, en consonancia con la doctrina social católica y nuestra obligación moral de servir a todos, en particular a quienes se encuentran marginados”.

Las nuevas directrices incorporan documentos anteriores sobre identidad de género del Vaticano de 2024 y de los obispos estadounidenses de 2023.

En la nota doctrinal de 2023 , titulada “Límites morales a la manipulación tecnológica del cuerpo humano”, los obispos especificaron: “Los servicios de salud católicos no deben realizar intervenciones, ya sean quirúrgicas o químicas, que tengan como objetivo transformar las características sexuales de un cuerpo humano en las del sexo opuesto, ni participar en el desarrollo de tales procedimientos”.

Voces religiosas progresistas responden

La Iglesia Católica no es monolítica en lo que respecta a los derechos de las personas transgénero. Algunas parroquias y sacerdotes acogen a los católicos trans, mientras que otros no son tan receptivos.

“La doctrina católica defiende la inestimable dignidad de toda vida humana, y para muchas personas trans, la atención afirmativa de género es lo que hace que la vida sea vivible”, dijo Michael Sennett, un hombre trans que participa activamente en su parroquia de Massachusetts.

Sennett forma parte del consejo de New Ways Ministry, organización que aboga por la inclusión LGBTQ+ en la Iglesia Católica. En 2024, el grupo organizó una reunión con el Papa Francisco para hablar sobre la necesidad de una atención médica que afirme la identidad de género.

El director ejecutivo de New Ways Ministry, Francis DeBernardo, afirmó que para muchos católicos transgénero que conoce, “el proceso de transición no era solo una necesidad biológica, sino un imperativo espiritual. Que si iban a vivir como personas auténticas de la forma en que creen que Dios los creó, entonces la transición se convierte en algo necesario”.

El mismo día en que los obispos católicos estadounidenses debatían sobre la identidad de género, los líderes de varias denominaciones religiosas progresistas importantes emitieron una declaración en apoyo de las personas transgénero, intersexuales y no binarias, en un momento en que muchas legislaturas estatales y la administración Trump están restringiendo sus derechos.

Entre los 10 firmantes figuraban los líderes de la Asociación Unitaria Universalista, la Iglesia Episcopal, la Unión para el Judaísmo Reformista y la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.).

“En un momento en que nuestro país expone sus vidas a una amenaza cada vez más grave, existe la vergonzosa idea errónea de que no todas las personas de fe afirman la diversidad de género; muchos de nosotros sí lo hacemos. Que se sepa, en cambio, que nuestros seres queridos fueron creados a imagen de Dios: santos e íntegros”, declararon los líderes religiosos en un comunicado.

Obispos estadounidenses unidos en su preocupación por los inmigrantes

Los obispos católicos, al concluir su conferencia en Baltimore, aprobaron de forma abrumadora un “mensaje especial” sobre inmigración el miércoles. Este tipo de declaraciones pastorales son poco frecuentes; la última se produjo en 2013 en respuesta a la orden del gobierno de Obama que obligaba a las aseguradoras a ofrecer cobertura para anticonceptivos.

Líderes católicos han criticado individualmente la represión migratoria del gobierno de Trump. El temor a la aplicación de las leyes de inmigración ha disminuido la asistencia a misa en algunas parroquias. Clérigos locales luchan por administrar los sacramentos a los inmigrantes detenidos.

«Nos preocupa profundamente observar entre nuestra gente un clima de miedo y ansiedad en torno a la discriminación racial y el control migratorio», reza la declaración de los obispos. «Nos entristece el estado del debate actual y la estigmatización de los inmigrantes. Nos inquietan las condiciones en los centros de detención y la falta de acceso a la atención pastoral».

En una muestra de unidad, varios obispos se pusieron de pie para hablar a favor de la declaración durante la discusión final de la tarde, incluido el arzobispo de Oklahoma City, Paul Coakley , el recién elegido presidente de la conferencia.

“Lo apoyo firmemente por el bien de nuestros hermanos y hermanas inmigrantes, pero también para encontrar un buen equilibrio”, dijo Coakley, señalando que hacen un llamado “a nuestros legisladores y a nuestra administración para que nos ofrezcan una vía significativa de reforma de nuestro sistema de inmigración”.

El cardenal de Chicago, Blase Cupich, se acercó al micrófono para recomendar un lenguaje más contundente en relación con las deportaciones masivas. «Ese parece ser el problema central al que nos enfrentamos con nuestra gente en este momento», dijo.

Sus hermanos obispos estuvieron de acuerdo. El texto actualizado ahora afirma que los obispos católicos estadounidenses “se oponen a la deportación masiva e indiscriminada de personas”.