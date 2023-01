No se ve muy bien el futuro político de Biden

No hay ninguna sugerencia de que Biden haya intentado deliberadamente evitar que los documentos descubiertos en su casa u oficina fueran entregados o que él estuviera al tanto de su presencia. Trump, que está siendo investigado por potencialmente obstruir a los investigadores, también tenía muchos más documentos clasificados en su poder.

Sin embargo, el nombramiento del jueves de un abogado especial genera incertidumbre legal sobre el presidente en ejercicio y podría revivir el debate entre los demócratas sobre la conveniencia de que busque un segundo mandato.

“Nadie va a decir que esto es útil”, dijo el veterano estratega demócrata James Carville. “Es bastante evidente que ese no es el caso”.

Mientras los demócratas retrocedían a una postura defensiva, los posibles rivales republicanos de Trump en 2024 reconocieron que los contornos de la próxima carrera habían cambiado.

Trump “es el hombre más afortunado en la política estadounidense”, dijo John Bolton , quien se desempeñó como asesor de seguridad nacional bajo Trump y está considerando una candidatura republicana a la Casa Blanca. «Esto debería ser descalificante para ambos».

Así comienza una desordenada temporada electoral en la que tanto el presidente actual como el anterior de los Estados Unidos están siendo investigados por asesores especiales mientras se preparan para una posible revancha en 2024. Muchos votantes de ambos partidos ya estaban pidiendo una nueva generación de liderazgo para emergen en la naciente contienda presidencial. Tales llamadas ahora son cada vez más fuertes.

“En muchos frentes políticos, la promocionada campaña de Biden para 2024 es potencialmente vulnerable”, dijo Norman Solomon, un demócrata progresista que lidera la llamada campaña Don’t Run Joe, que ya está publicando anuncios televisivos contra Biden en estados clave. “Los demócratas y el país en su conjunto estarían mucho mejor este año y el próximo si él no se presenta a la presidencia”.

El presidente de 80 años ya indicó que planea buscar un segundo mandato, pero aún tiene que tomar una decisión final.

Hasta ahora, al menos, ningún demócrata de alto perfil parece estar dispuesto a desafiar a Biden en una posible contienda primaria presidencial. Sin embargo, en privado, algunos funcionarios demócratas creen que la nueva investigación federal puede ayudar a motivar a un candidato insurgente.

Uno de los posibles retadores de Biden, el senador de Vermont Bernie Sanders, dijo recientemente a The Associated Press que tomaría una decisión sobre sus intenciones para 2024 “en el momento apropiado”. Nina Turner, quien presidió la campaña presidencial de Sanders en 2020, dijo después del anuncio del jueves que espera que un “progresista que lucha por la libertad” presente un desafío principal contra Biden en 2024.

“El pueblo estadounidense ciertamente merece mejores opciones: republicanos y demócratas”, dijo Turner, aplaudiendo la decisión del gobierno de revisar el manejo de documentos clasificados por parte de Biden de la misma manera que está investigando a Trump. “No deberíamos tener a estos hombres metidos en nuestras gargantas”.

El nombramiento de Garland de un abogado especial siguió al reconocimiento de Biden el jueves por la mañana de que se encontraron documentos con marcas clasificadas de su época como vicepresidente del presidente Barack Obama en el garaje de su casa de Delaware y en su biblioteca personal, además de documentos ya descubiertos en un armario cerrado en una oficina que usó después de dejar la Casa Blanca.

Garland dijo que los abogados de Biden informaron al Departamento de Justicia el jueves por la mañana sobre el descubrimiento de un documento clasificado en la casa de Biden, luego de que los agentes del FBI recuperaran por primera vez otros documentos del garaje en diciembre.

Hablando con los periodistas el jueves, Biden dijo que estaba cooperando “total y completamente con la revisión del Departamento de Justicia”.

“La gente sabe que me tomo en serio los documentos clasificados y el material clasificado”, dijo Biden. Agregó: “Mi Corvette está en un garaje cerrado”.

Para ser claros, existen marcadas diferencias entre los casos, incluido el volumen de documentos descubiertos y la gravedad de la investigación en curso del gran jurado sobre el asunto en Mar-a-Lago, la casa de Trump en Palm Beach, Florida.

Se recuperaron aproximadamente 300 registros con marcas de clasificación de Mar-a-Lago, un club privado que organiza eventos constantes. El allanamiento de la propiedad de Trump fue la culminación de meses de idas y venidas entre el gobierno y los representantes de Trump, quienes repetidamente se resistieron a los intentos de devolver los documentos perdidos. Y el Departamento de Justicia dice que los documentos clasificados fueron «probablemente escondidos y retirados» de una sala de almacenamiento como parte de lo que alegan fue un esfuerzo por obstruir la investigación federal.

Una orden de registro mostró que el FBI estaba investigando delitos, incluida la retención deliberada de información de defensa nacional y los esfuerzos para obstruir la investigación federal.

No obstante, Trump ha aprovechado las noticias, tratando de usarlas para socavar la investigación sobre sus acciones.

“Se acabó”, dijo Trump en una entrevista con el presentador de radio conservador Mark Levin el jueves por la noche. ”Cuando todos estos documentos comenzaron a salir y Biden los tenía, realmente cambió la complexión y la intensidad que me mostraban porque, ya sabes, lo que hicieron es, no digo mucho peor, no hice nada malo. — lo que hicieron no está bien. Lo que hicieron está mal”.

Algunos demócratas tenían la esperanza, pero no estaban seguros, de que los votantes pudieran distinguir entre el enfoque cooperativo de Biden que involucraba un pequeño tesoro de documentos que aparentemente poseía por error y lo que los fiscales federales describieron como la obstrucción deliberada de cientos de secretos gubernamentales por parte de Trump.

“Es toda la diferencia del mundo entre tener algo que no sabes que tienes y tener algo que sabes que tienes y que se supone que no debes tener”, dijo Carville. “¿Eso se va a perder entre un tercio del país? Probablemente.»

Bolton, un feroz crítico de Trump, predijo que las importantes diferencias legales entre los dos casos “se perderían en la niebla”. Ahora, le resulta difícil creer que Trump pueda ser procesado por los documentos de Mar-a-Lago, independientemente de las circunstancias.

“No veo cómo avanza un caso penal en este momento”, dijo Bolton. “Simplemente creo que es una nube sobre la acusación”.

Si bien el terreno puede haber cambiado, los desafíos legales de Trump no van a desaparecer.

Hace dos meses, Garland nombró al exfiscal de corrupción pública del Departamento de Justicia, Jack Smith, para que dirigiera las investigaciones sobre los documentos clasificados descubiertos en Mar-a-Lago, así como aspectos clave de una investigación separada que involucraba la insurrección del 6 de enero de 2021 y los esfuerzos para deshacer las elecciones de 2020.

Los fiscales federales se han centrado especialmente en un esquema de los aliados de Trump para elevar a los electores falsos en los estados clave del campo de batalla ganados por Biden como una forma de subvertir la votación. Emitieron citaciones a varios presidentes estatales del Partido Republicano.

El estratega demócrata Josh Schwerin describió el último desarrollo como “ciertamente no ideal”.

“Creo que todos desearían que esto no hubiera sucedido, incluido el presidente”, dijo. “Pero es importante mantener todo esto en contexto: todos ven al presidente Biden como una figura mucho más responsable que Donald Trump. Y eso no se puede olvidar”.