Niño negro condenado a libertad condicional y a un informe de libro por orinar en público

Un niño negro de 10 años que orinó en un estacionamiento debe cumplir tres meses de libertad condicional y escribir un informe de dos páginas sobre la fallecida estrella de la NBA Kobe Bryant, ordenó un juez de Mississippi.

El juez del Tribunal Juvenil del condado de Tate, Rusty Harlow, dictó la sentencia el martes después de que el abogado del niño llegara a un acuerdo con un fiscal especial. La fiscalía amenazó con elevar el cargo de “niño que necesita supervisión” a un cargo más grave de alteración del orden público si la familia del niño llevaba el caso a juicio, dijo Carlos Moore, el abogado del niño.

“Pensé que cualquier juez sensato desestimaría el cargo por completo. Es simplemente una tontería”, dijo Moore. «Hubo fallas en todo el sistema de justicia penal».

Moore dijo que no cree que un niño blanco hubiera sido arrestado en circunstancias similares y que no pudo encontrar un caso similar de un niño que recibiera una sentencia similar por el mismo delito.

«No creo que haya un solo hombre en Estados Unidos que no haya orinado discretamente en público», dijo Moore.

La madre del niño dijo que su hijo orinó detrás de su vehículo mientras visitaba la oficina de un abogado en Senatobia, Mississippi, el 10 de agosto. Agentes de policía en la ciudad de unos 8.100 residentes, 40 millas (64 kilómetros) al sur de Memphis, Tennessee, vio al niño orinar y lo arrestó. Los agentes lo subieron a una patrulla y lo llevaron a la comisaría.

El jefe de policía de Senatobia, Richard Chandler, dijo que el niño no estaba esposado, pero su madre dijo que lo pusieron en una celda, según NBCNews.com .

Días después del episodio, Chandler dijo que los agentes violaron su capacitación sobre cómo tratar con niños. Dijo que uno de los agentes que participó en el arresto » ya no estaba empleado » y que los demás agentes serían disciplinados. No especificó si el ex oficial fue despedido o renunció, ni qué tipo de disciplina enfrentarían los demás.

Chandler no respondió de inmediato a un mensaje de voz el jueves. Contactado por teléfono, un miembro del personal de Paige Williams, la fiscal del Tribunal Juvenil del Condado de Tate designada para manejar el caso, dijo que el abogado no podía comentar sobre casos que involucraban a menores.

Inicialmente no estaba claro si los fiscales se harían cargo del caso. Moore solicitó la desestimación, pero los fiscales se negaron. Planeaba ir a juicio, pero cambió de estrategia después de que los fiscales amenazaran con aumentar los cargos. La familia del niño optó por aceptar la sentencia de libertad condicional porque no aparecería en los antecedentes penales del niño. El niño de 10 años debe presentarse ante un oficial de libertad condicional una vez al mes.

Williams inicialmente quería que el niño escribiera un informe sobre la “decencia pública”, pero el juez cambió el tema a Bryant porque el niño es un fanático del baloncesto, dijo Moore.

Marie Ndiaye, subdirectora del Proyecto de Justicia del Advancement Project, una organización de justicia racial, dijo que el arresto es emblemático de cuestiones más amplias en el sistema de justicia penal.

“Sentenciar a cualquier persona, y mucho menos a un niño pequeño, a libertad condicional en virtud de estos hechos seguramente aumentará el trauma y la denigración que este niño ha sufrido desde su arresto”, dijo Ndiaye. “Esto es una prueba más de que necesitamos limitar severamente las interacciones de la policía con los civiles, desde pequeños robos en comercios hasta paradas de tráfico e incluso los llamados delitos de ‘calidad de vida’. Para los negros en Estados Unidos, es una cuestión de vida o muerte”.