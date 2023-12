Cambios clave en las ‘Green Card’ por petición familiar

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) acaba de actualizar las guías sobre la residencia permanente condicional basada en la familia en su Manual de Políticas.

Dicha actualización consolida y actualiza las guías sobre elegibilidad, presentación y adjudicación del Formulario I-751, Petición para Eliminar las Condiciones en la Residencia.

Estos cambios anunciados el martes 12 aclara lo que los “no ciudadanos” deben hacer para cambiar la base de presentación (de petición de la Green Card), en casos de exenciones basadas en agresión o crueldad extrema.

• También aclara que si el estatus de residente permanente condicional de un “no ciudadano” se cancela por no presentar a tiempo el Formulario I-751, puede ser elegible para ajustar el estatus de residente permanente sobre una nueva base.

• Esto se da incluso si USCIS emite una notificación de cancelación del estatus de residente permanente condicional antes de que el “no ciudadano” presente el Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus.

Bajo las Enmiendas de Fraude de Matrimonio de Inmigración de 1986, un “no ciudadano” obtiene el estatus de residente permanente de forma condicional por dos años si cumple las siguientes condiciones:

• Obtiene el estatus de residente permanente basado en el matrimonio; y

• Ese matrimonio comenzó menos de dos años antes de que obtuviera ese estatus.

Para eliminar las condiciones en su estatus de residente permanente, los residentes permanentes condicionales generalmente deben presentar el Formulario I-751 dentro del período de 90 días antes de que se cumplan dos años de haber obtenido dicho estatus de residente permanente condicional.

Las visas H-1B

Por otro lado, USCIS anunció el miércoles 13 que ya ha recibido suficientes peticiones para alcanzar la cantidad máxima reglamentaria regular de 65,000 visas H-1B y la de 20,000 visas H-1B de exención por posgrado de Estados Unidos, conocida como cantidad límite por maestría, establecidas por el Congreso para el año fiscal 2024.

También dio a conocer que, en los próximos días, enviará notificaciones de no selección a las cuentas en línea de los registrantes. “Cuando completemos el envío de esas notificaciones de no selección, el estatus de los registros presentados apropiadamente para las asignaciones numéricas de visas H-1B del año 2024, pero que no fueron seleccionados, reflejarán el siguiente mensaje: No Seleccionado: No seleccionado – no es elegible para presentar una petición H-1B sujeta a la cantidad máxima reglamentaria basada en este registro”, explicó la agencia.

Mientras tanto, USCIS continuará aceptando y procesando las peticiones que de otra manera están exentas de la cantidad máxima reglamentaria, entre ellas:

• Extender el tiempo que un trabajador actual con visa H-1B puede permanecer en Estados Unidos;

• Cambiar los términos de empleo de trabajadores H-1B actuales;

• Permitir que los trabajadores H-1B actuales cambien de empleadores; y

• Permitir que los trabajadores H-1B actuales puedan trabajar simultáneamente en posiciones H-1B adicionales.

Las empresas estadounidenses usan el programa H-1B para emplear a extranjeros en trabajos especializados.