Musk quiere recortes masivos de funcionarios y gasto federal

Elon Musk afirmó este miércoles que como futuro responsable de «eficiencia» del Estado prevé recortes masivos de funcionarios, supresiones de subvenciones y desregulación, en un artículo publicado en el Wall Street Journal.

El hombre más rico del mundo dijo que apunta a cientos de miles de millones de dólares en gastos gubernamentales, incluidos los fondos para la radiodifusión pública y los grupos de planificación familiar Planned Parenthood, así como a la burocracia que representa una «amenaza existencial» para la democracia estadounidense.

El fundador de Tesla y SpaceX afirmó que junto con su colega empresario Vivek Ramaswamy, leal a Trump, trabajarían para reducir las regulaciones federales y hacer importantes recortes administrativos y de costos.

«Somos empresarios, no políticos. Serviremos como voluntarios externos, no como funcionarios o empleados federales», escribieron Musk y Ramaswamy.

«Cuando el presidente anule miles de tales regulaciones, los críticos alegarán extralimitación ejecutiva. De hecho, estará corrigiendo la extralimitación ejecutiva de miles de regulaciones promulgadas por decreto administrativo que nunca fueron autorizadas por el Congreso», afirmaron.

Musk y Ramaswamy agregaron que una reducción en las regulaciones allanaría el camino para «reducciones masivas de personal en toda la burocracia federal». El objetivo, según ellos, es recortar más de 500.000 millones en gastos gubernamentales.

«Con un mandato electoral decisivo y una mayoría conservadora de 6-3 en la Corte Suprema» el nuevo departamento de eficiencia gubernamental «tiene una oportunidad histórica para realizar reducciones estructurales en el gobierno federal», opinan.

A pesar de la ambiciosa agenda, los planes para desmantelar programas tropezarán muy probablemente con la oposición de políticos, incluso republicanos.

Aun así, Musk y Ramaswamy citaron una serie de decisiones de la Corte Suprema que, según ellos, justifican los recortes, y estiman que el uso de decretos para recortar regulaciones no aprobadas por el Congreso es «legítimo y necesario».

Esperan haber terminado para el 4 de julio de 2026.

Musk se ha convertido en un aliado cercano de Trump en los últimos meses. Se gastó más de 100 millones de dólares en impulsar su candidatura presidencial y dio mítines en el estado crucial de Pensilvania.

Como sus empresas tienen distintos grados de interacción con el gobierno estadounidense y extranjeros, su nuevo puesto plantea interrogantes sobre un conflicto de intereses.

El millonario nacido en Sudáfrica invitó a Trump a ver un vuelo de prueba de su empresa SpaceX el martes en una señal de lazos cada vez más estrechos entre ambos, pero podrían surgir fricciones en el futuro.