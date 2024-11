Mueren cuatro turistas en Laos, se sospecha de intoxicación con metanol

Al menos cuatro turistas extranjeros murieron en Vang Vieng, una ciudad de Laos popular entre los mochileros, informaron el jueves autoridades occidentales y medios de prensa, y se sospecha de una posible intoxicación con alcohol adulterado con metanol.

Las víctimas son dos daneses, una australiana y un estadounidense, según sus respectivos gobiernos, que no revelaron las causas de los decesos.

Según medios británicos y australianos, una docena de turistas se enfermó después de una velada en Vang Vieng el 12 de noviembre y varios están hospitalizados en la vecina Tailandia.

El primer ministro australiano anunció ante el Parlamento la muerte de su compatriota Bianca Jones, de 19 años, mientras que su amiga Holly Bowles, de la misma edad, «lucha por su vida».

Bowles se encuentra con soporte vital en un hospital de Bangkok, dijo su padre, Shaun Bowles, al medio australiano Nine News.

En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca confirmó en un comunicado que dos ciudadanos de su país murieron en Laos, sin dar más detalles sobre la identidad ni las causas del fallecimiento.

El gerente del Albergue de Mochileros Nana, en Vang Vieng, donde según los medios australianos se alojaron las dos australianas, fue detenido para ser interrogado, informó la policía turística de Laos.

No se han planteado cargos en su contra porque la policía aún lo «investiga», indicó un oficial en condición de anonimato.

– Licor adulterado –

Según medios australianos, las dos jovénes de ese país, originarias de Melbourne, comenzaron a sentirse mal en ese albergue. Ambas fueron al bar del hospedaje antes de salir por la noche, según el diario Sydney Morning Herald.

El Departamento de Estado estadounidense confirmó de su parte el «deceso de un ciudadano estadounidense en Vang Vieng, en Laos», pero tampoco precisó la fecha o la causa de la muerte.

Aseguró que estaba «monitoreando de cerca la situación y brindando asistencia consular».

Por su parte, la embajada neozelandesa en Bangkok dijo que fue contactada por uno de sus ciudadanos «que estaba pasando mal y podría ser víctima de la intoxicación con metanol en Laos».

La familia de la australiana fallecida dijo en un comunicado publicado por el diario Herald Sun que «nos conforta saber que su espíritu increíble tocó tantas vidas durante su tiempo con nosotros».

«El cariño que se ha mostrado a nuestra familia durante este tiempo inimaginable ha sido realmente una lección de humildad», agregó.

Vang Vieng es un destino popular para mochileros que recorren el sudeste asiático desde que el gobierno comunista de Laos abrió el país al turismo décadas atrás.

La ciudad se ha posicionado también como un importante destino ecoturístico.

Las autoridades británicas y australianas, en sus consejos a los viajeros, advierten sobre los riesgos de envenenamiento con metanol al consumir alcohol en Laos.

El metanol puede ser agregado al licor para aumentar su potencia, pero puede causar ceguera, daño hepático o muerte.

Al menos seis personas murieron y más de 20 fueron hospitalizadas en Tailandia después de beber licor clandestino adulterado con metanol.