Muere por estrangulamiento imitador de Michael Jackson

Jordan Neely, de 30 años, murió por una compresión en el cuello, según determinó el miércoles el médico forense de la ciudad.

Neely es reconocible para algunos neoyorquinos como un imitador de Michael Jackson que bailaba regularmente en el centro de tránsito de Times Square. El lunes por la tarde, estaba gritando y paseando de un lado a otro en un tren F en Manhattan, dijeron testigos y la policía, cuando al menos tres personas lo sujetaron, incluido un veterano de la Marina de los EE. UU., que le rodeó el cuello con un brazo.

Neely, quien es Black, perdió el conocimiento durante la lucha. Los paramédicos y la policía llegaron después de que el tren se detuviera en una estación. Fue declarado muerto en un hospital de Manhattan poco después.

El veterano de la Marina de 24 años, que parecía ser blanco, fue detenido y puesto en libertad sin cargos. Su nombre no ha sido revelado públicamente.

La oficina del médico forense clasificó la muerte de Neely como un homicidio y la manera como un estrangulamiento, pero señaló que cualquier determinación sobre la culpabilidad penal se dejaría en manos del sistema legal.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan dijo que está investigando.

La muerte de Neely se produce en medio de un período de mayor atención pública tanto a las personas sin hogar como a las enfermedades mentales en las calles y el metro de la ciudad de Nueva York. Luego de varios incidentes de alto perfil, incluido un tiroteo en un tren subterráneo que dejó 10 personas heridas el año pasado, el alcalde Eric Adams prometió desplegar policías y trabajadores de salud mental adicionales en todo el sistema de tránsito.

El periodista independiente que registró el incidente, Juan Alberto Vázquez, le dijo al New York Post que Neely estaba gritando “de manera agresiva” y quejándose de hambre y sed. Neely no atacó físicamente a nadie, dijo Vázquez, y agregó que el veterano de la Infantería de Marina se acercó al hombre después de que tiró su chaqueta al suelo.

Dave Giffen, director ejecutivo de Coalition for the Homeless, culpó a los funcionarios municipales y estatales por una respuesta inadecuada a la crisis de salud mental y cuestionó por qué el veterano de la Marina no enfrentaba cargos penales.

“El hecho de que alguien que le quitó la vida a un ser humano angustiado y mentalmente enfermo en un metro pueda ser liberado sin enfrentar ninguna consecuencia es impactante”, dijo. “Esta es una parodia absoluta que debe ser investigada de inmediato”.

Varios funcionarios electos demócratas se hicieron eco de esas llamadas, quienes describieron el incidente como un punto bajo para la ciudad.

Durante una aparición en CNN el martes por la noche, el alcalde dijo que todavía había demasiadas incógnitas.

“No sabemos exactamente qué sucedió aquí”, dijo Adams, y agregó que “no podemos simplemente decir descaradamente lo que un pasajero debe o no debe hacer en una situación como esa, y debemos permitir que la investigación siga su curso”.

Los videos de tributo publicados en línea muestran una base de fans leales que disfrutaron cruzarse con Neely en sus viajes diarios. Algunos se preocuparon cuando desapareció a principios del año pasado, según los comentarios de YouTube.

Andre Zachery, el padre de Neely, le dijo al New York Daily News que no había visto a su hijo en cuatro años.

Zachery le dijo al periódico que la madre de Neely también murió violentamente. Christie Neely fue estrangulada en Nueva Jersey en 2007, según las noticias de la época. Su cuerpo fue encontrado días después en una maleta junto a una carretera. Neely, que tenía 14 años cuando murió, testificó contra el novio de su madre en su juicio por asesinato.