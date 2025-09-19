Mike Pence se une a la Universidad George Mason como profesor

La Universidad George Mason anunció que el ex vicepresidente Mike Pence será un distinguido profesor de práctica en la Escuela Schar de Política y Gobierno.

Aportará al aula su amplia experiencia política, que incluye haber sido vicepresidente del presidente Donald Trump de 2017 a 2021 y, anteriormente, gobernador de Indiana.

Para Mason, la incorporación de Pence agrega perspectiva al estudio de las políticas públicas y cómo opera el gobierno, y contribuye a su objetivo de incorporar la experiencia profesional con el estudio académico, dijo la universidad.

“A lo largo de mis años de servicio público, he visto de primera mano la importancia del liderazgo con principios y la fidelidad a la Constitución para forjar el futuro de nuestra nación”, declaró Pence . “Espero compartir estas lecciones con la próxima generación de líderes estadounidenses y aprender de los extraordinarios estudiantes y profesores de la Universidad George Mason”.

A partir de la primavera de 2026, contribuirá a clases de pregrado y seminarios que abordan la correlación entre la política, el liderazgo y la gobernanza nacional, dijo la universidad.

Pence enseñará a los estudiantes sobre el liderazgo en los niveles más altos del gobierno y compartirá las lecciones que aprendió a lo largo de su carrera política. Esto ocurre en un momento en que el discurso político se ha deteriorado tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk en un campus universitario de Utah.

“Espero ayudar a los estudiantes a aplicar los principios estadounidenses perdurables a los urgentes desafíos políticos y de liderazgo de nuestro tiempo, garantizando que los valores que han guiado a nuestra nación durante generaciones sigan fortaleciendo el carácter y la promesa de nuestra República”, dijo Pence.

Los estudiantes de ciencias políticas, derecho y administración pública tendrán la oportunidad de participar en debates con Pence fuera del aula a través de eventos y programas.

“La Escuela Schar se enorgullece de dar la bienvenida al vicepresidente Pence a nuestro profesorado”, declaró Mark Rozell, decano de la Escuela Schar, en un comunicado. “Su disciplinado enfoque comunicativo y su arraigada filosofía conservadora proporcionan un marco de principios para los debates sobre el federalismo, la separación de poderes y el papel de los valores en la vida pública”.