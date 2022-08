Michelle Obama pide a los electores hacer sentir su voz

En momentos en que el país se encontraba a 100 días antes del 8 de noviembre, cuando se realizan las decisivas elecciones de medio término, la exprimera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, hizo un llamado a la ciudanía para que haga sentir su voz “sobre los temas que más les importan”.

En un mensaje de video difundido por la organización When We All Vote (Cuando Todos Votamos), Michelle alentó a los electores a registrarse y prepararse para votar en dichos comicios.

La exprimera dama y esposa del expresidente demócrata Barack Obama es la copresidenta y fundadora de When We All Vote.

En el mensaje de video, ella alentó a los votantes a mantenerse comprometidos en la lucha contra la supresión de votantes y para garantizar que se escuchen sus voces. “A ponerse manos a la obra”, instó Michelle Obama.

Mientras tanto, los dos partidos (Demócrata y Republicano) alistan sus fuerzas en toda la nación, luego de nuevas elecciones primarias realizadas en varios estados el martes 2 de agosto.

Los republicanos

Ese día, los votantes en Arizona elegían entre aspirantes que decían que no habrían certificado los resultados de la campaña de 2020 y los que argumentaban que era el momento de mirar hacia el futuro. Hasta el cierre de esta edición no se definían varias candidaturas.

La expresentadora de noticieros Kari Lake, que busca la candidatura republicana a gobernadora, se enfrentaba a Karrin Taylor Robson, abogada y empresaria que dijo que el partido debería centrarse en el futuro, aunque ha descrito las elecciones de 2020 como “injustas” aunque no fraudulentas.

La votación estaba demasiado ajustada para declarar un ganador, con Robson en cabeza por 3 puntos porcentuales.

Se esperaba que las votaciones en Arizona den pistas importantes sobre el rumbo del Partido Republicano. Las victorias de candidatos apoyados por Trump podrían ofrecer al expresidente aliados con influencia sobre la gestión electoral, mientras él estudia volver a presentarse a la presidencia en 2024. Si pierden, por el contrario, eso podría apuntar a que el partido está abierto a cambiar de dirección.

Por su parte, en Kansas, los votantes rechazaron una enmienda constitucional que habría permitido a la legislatura estatal restringir o prohibir el aborto. Fueron los primeros votantes en pronunciarse sobre el derecho al aborto desde que la Corte Suprema de Estados Unidos revocó el derecho constitucional a interrumpir un embarazo.

Tudor Dixon, conservadora, ganó las primarias republicanas a gobernador de Michigan, tras imponerse a varios rivales poco conocidos unos días después de que Trump la apoyara. Se enfrentará en noviembre a la actual gobernadora, la demócrata Gretchen Whitmer.

En Missouri, el secretario de Justicia, Eric Schmitt, ganó la candidatura republicana a senador y se enfrentará a la demócrata Trudy Busch Valentine, heredera de la fortuna de la cervecera Anheuser-Busch.

Pero las votaciones más señaladas eran las de Arizona, un antiguo bastión republicano que se ha vuelto más favorable para los demócratas en los últimos años debido al crecimiento explosivo en Phoenix y sus alrededores.

Las primarias y las elecciones de otoño en ese estado mostrarán si la victoria de Biden allí en 2020 fue algo ocasional o el inicio de un cambio de largo plazo para alejarse del Partido Republicano.