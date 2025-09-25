Mega robo en joyería

Al menos dos docenas de personas que llevaban máscaras y algunas portaban picos y pistolas destrozaron vitrinas de joyas y se llevaron bolsas llenas de artículos durante un robo en una joyería del área de la Bahía de San Francisco, dijeron las autoridades.

Las puertas de la tienda se cerraron con llave después de que los ladrones ingresaran debido a las medidas de seguridad implementadas después de que la tienda fuera robada anteriormente, y al menos una de las personas disparó una pistola a la puerta para salir, dijo la policía.

Según la policía, nadie resultó herido.

El jueves se dejaron mensajes a las autoridades solicitando más información.

Los ladrones huyeron entonces a vehículos que los esperaban en un estacionamiento cercano, según informó el Departamento de Policía de San Ramón. Los agentes rastrearon los vehículos desde el aire y lograron arrestar a varios sospechosos, según la policía.

En un comunicado publicado en las redes sociales, Heller Jewelers expresó su gratitud por “la gran muestra de amabilidad” desde el robo y dijo que planeaba reabrir el sábado.