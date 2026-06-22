Marco Rubio viaja a Emiratos, Kuwait y Baréin para abordar el acuerdo con Irán

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Rubio aprovechará su visita a Baréin para participar en una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), integrado también por Arabia Saudí, Catar y Omán.

El secretario, Marco Rubio, iniciará este martes una gira de tres días por Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait y Baréin para abordar el acuerdo con Irán destinado a poner fin a la guerra, informó este lunes su oficina.

"Durante su estancia, tratará diversas prioridades regionales, entre ellas el memorando de entendimiento con Irán, los esfuerzos para garantizar el tránsito seguro y libre por el estrecho de Ormuz y la importancia de la paz y la estabilidad en la región", señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

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Rubio aprovechará su visita a Baréin para participar en una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), integrado también por Arabia Saudí, Catar y Omán.

El viaje del jefe de la diplomacia estadounidense se produce después de que la semana pasada Estados Unidos e Irán firmaran un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades y desbloquear el estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte de crudo desde el golfo Pérsico.

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El documento establece un plazo de 60 días para que ambos países negocien un acuerdo de paz definitivo que incluya el programa nuclear iraní.

Los países de la región observan con inquietud que el memorando contemple un fondo de reconstrucción para Irán de 300.000 millones de dólares y que no aborde el desmantelamiento de su programa de misiles balísticos.

Arabia Saudí, EAU, Kuwait, Baréin y Catar albergan bases militares estadounidenses, fundamentales para la presencia de Washington en Oriente Medio, y se han visto afectados por los ataques de Teherán en represalia por la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el miércoles pasado el memorando en el Palacio de Versalles, durante una visita a Francia, y el vicepresidente, JD Vance, participó el fin de semana en Suiza en una ronda de negociaciones con mediadores cataríes y paquistaníes para abordar los aspectos técnicos del acuerdo con Irán.