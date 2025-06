Manifestantes reclaman la liberación de migrantes detenidos en Texas

A Margarita Ávila la detuvieron durante un altercado en la vía pública en Houston, Estados Unidos, que ella asegura no produjo. No hubo cargos, pero fue derivado a un centro de detención de migrantes y podría ser deportada. El viernes en la noche, decenas pidieron su liberación.

Un grupo de personas, entre los que se encontraban familiares de Ávila, una mujer de 50 años originaria de Belice, llegaron hasta un centro de detención en Houston, Texas, sur de Estados Unidos, para pedir la liberación de migrantes que, según reclaman, fueron injustamente detenidos por agentes federales.

Ávila, quien vive en Estados Unidos hace más de una década y tiene pendiente una solicitud de asilo, estaba trabajando en jardinería cuando tuvo un altercado con una empleada de correos que llegó al lugar donde se encontraba. La policía intervino y se la llevó a ella. Según relata la familia, ella no inició el pleito sino que se defendió.

«Mi mamá fue detenida tras un caso que tuvo con una señora del correo, a ella nunca le oyeron su versión de lo que había pasado y al siguiente día la movieron para migración, no le dieron tiempo a que peleara su caso», cuenta su hija, Lisbet Avila, de 32 años.

«El abogado logró cerrar el caso, pero ella todavía sigue aquí adentro, dicen que no piensan dejarla salir, ella padece mucho de la salud y está perdiendo las esperanzas».

En medio del endurecimiento de las políticas migratorias del presidente Donald Trump, que prometió deportaciones masivas de migrantes indocumentados, se han hecho comunes las redadas de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) incluso en centros de trabajo ya la salida de tribunales.

-Hagamos lo correcto-El gobierno asegura que deportará a migrantes indocumentados que han cometido crímenes, con antecedentes o con órdenes pendientes de deportación.

Sin embargo, de acuerdo con activistas y sus abogados, varios detenidos tienen aún procesos de asilo en marcha.

Durante sus primeros 100 días de gobierno, Trump deportó o expulsó a más de 140.000 personas, según cifras oficiales.

Margarita Ávila tiene 9 hijos. Todos viven en Estados Unidos. Mientras se desarrollaba la protesta, obtuvo permiso para realizar una videollamada y comunicarse con la multitud. Allí estaba su hijo Jeremiah, de 11 años.

«Hagamos lo correcto, liberen a mi mamá desde el centro de detención de ICE porque no ha hecho nada malo», le dijo por el teléfono.

En entrevistas con medios locales, Margarita Ávila aseguró que las condiciones de su encierro hacen peligrar su salud.

“Estamos tratando de pelear por su libertad, porque ella no tiene que estar allí adentro, ella no tiene que estar aquí, ha estado siguiendo las leyes por 12 años, tratando de pelear su caso, y no es justo que por algo que ella no inició o algo que ella no provocó, esté aquí”, sostuvo Lisbet Ávila.