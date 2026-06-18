Mamdani pone a prueba su influencia política en las primarias de Nueva York mientras busca reformar el Partido Demócrata

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La fuerza política de este socialista democrático de 34 años está en auge

No hace mucho, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, era demonizado por líderes de ambos partidos políticos. Hoy, apenas seis meses después de asumir el cargo, la fuerza política de este socialista democrático de 34 años está en auge.

Siempre un ídolo de la extrema izquierda, ha recibido elogios tanto del presidente Donald Trump como de antiguos críticos demócratas como la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul . Se ha convertido en el rostro del renacimiento deportivo de la región. Y a pocos días de las primarias de Nueva York, Mamdani está poniendo a prueba los límites de su recién adquirida influencia política en un intento por reformar el Partido Demócrata, tanto en la capital de su estado como en Washington, incluso si eso implica desafiar al liderazgo de su propio partido.

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Mamdani se unirá al senador Bernie Sanders , independiente por Vermont, en un mitin para incentivar la participación electoral en Brooklyn el jueves. El evento está diseñado para impulsar a un grupo de candidatos afines a los valores de Mamdani, incluyendo a dos que se postulan contra los actuales senadores demócratas en las primarias del martes.

“Él ve esa oportunidad: que podemos cambiar radicalmente el Partido Demócrata”, dijo Faiz Shakir, asesor principal de Sanders y amigo de Mamdani. “Al igual que Bernie, no está diciendo: ‘Hago esto por despecho contra ustedes, queridos líderes’. Está diciendo: ‘Apoyo a estos candidatos que tienen una mejor visión, y estoy dispuesto a perder si es necesario’”.

La lista de Mamdani

Los demócratas tradicionales no están satisfechos con las decisiones del alcalde.

Mamdani respaldó a la organizadora política Darializa Avila Chevalier por encima del representante Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso, en el distrito 13 de Nueva York, que incluye partes del Alto Manhattan y el Bronx.

También apoya al excontralor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander, quien se postula contra el actual representante Dan Goldman en el décimo distrito de Nueva York. Y en el séptimo distrito de Nueva York, respalda a la asambleísta estatal socialista democrática Claire Valdez contra el sucesor elegido a dedo por la representante saliente Nydia Velázquez.

La lista de candidatos de Mamdani, además de varios candidatos a la Asamblea estatal, estará presente en el mitin del jueves.

Valdez afirma que estas elecciones tienen como objetivo impulsar el movimiento político que Mamdani inició en su camino hacia el Ayuntamiento.

“En este momento existe una insatisfacción generalizada con la forma en que la dirección del partido ha estado operando y no se ha opuesto con suficiente firmeza a Trump”, declaró a Associated Press, contrastando este malestar con la forma en que el alcalde motivó a los votantes el año pasado.

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Dijo que espera "traer a un socio para Zohran a Washington".

El principal rival de Valdez, el presidente del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso, afirmó sentirse en desventaja en la contienda, a pesar de contar con el respaldo del titular saliente. Añadió que Mamdani “tiene un estatus de celebridad que no habíamos visto en mi vida”.

“Él será nuestro defensor en el futuro previsible y está haciendo un gran trabajo, y cuando dice que apoya a alguien, eso importa”, dijo Reynoso en una entrevista. “Creo que esta comunidad me ha visto trabajar, saben que soy un defensor progresista, y en cualquier otra circunstancia sería el favorito para ganar esta contienda, pero no lo soy porque él ha inclinado la balanza”.

Los candidatos coinciden en gran medida en los temas más importantes, aunque existen pequeñas diferencias.

La guerra de Israel contra Gaza ha sido un tema recurrente en la lista de candidatos de Mamdani. Lander, Valdez y Ávila Chevalier tachan a sus oponentes demócratas de demasiado indulgentes con Israel. Se hacen eco de las firmes críticas del alcalde a los líderes del país y aprovechan lo que consideran un factor determinante en las elecciones de este año.

Los candidatos del alcalde también han intentado replicar gran parte del programa que lo llevó al Ayuntamiento, centrándose en el alto coste de la vida en la ciudad y presentándose como caras nuevas que no están supeditadas a los poderosos intereses empresariales.

La vista desde Washington

En el Capitolio, los demócratas están gratamente sorprendidos de que Mamdani se haya convertido en una carga política menor para el partido en los distritos electorales indecisos de lo que temían.

Pero los apoyos de Mamdani han agravado las fisuras internas del partido, especialmente entre los moderados, a quienes les preocupa que la imagen de extrema izquierda de Mamdani pueda acabar empañando la reputación de todo el partido.

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Y el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries , también neoyorquino, ha intentado contrarrestar a los aspirantes socialistas democráticos respaldados por Mamdani, apoyando y haciendo campaña por los titulares en apuros en una lucha indirecta con el alcalde.

Pero Jeffries y Mamdani han optado por disputarse el poder únicamente en las primarias, en lugar de enzarzarse en disputas públicas y alimentar la narrativa republicana sobre el desorden demócrata.

“Los demócratas deben comprender, y tanto el líder como Mamdani lo aprecian, cómo alzar la voz en los temas en los que coincidimos y susurrar en aquellos en los que discrepamos”, dijo Antjuan Seawright, estratega demócrata que trabaja con los demócratas de la Cámara de Representantes.

Por ahora, los aliados de Jeffries reconocen que Mamdani ha movilizado a los votantes demócratas y podría llegar a algunos estadounidenses que se han desencantado con el proceso político. También prefieren que Mamdani se centre en la gobernanza de la ciudad de Nueva York en lugar de recorrer el país.

Sin embargo, los republicanos tienen planes para realzar la figura de Mamdani, les guste o no a los demócratas de Washington.

El Partido Republicano no ha convertido a Mamdani en una figura central de su mensaje nacional, como había amenazado en su momento, pero sus estrategas han intentado vincularlo con candidatos demócratas a la Cámara de Representantes en distritos clave de California, Colorado y Wisconsin. También creen que la figura del alcalde de Nueva York tendrá un gran impacto en las cruciales elecciones a la Cámara de Representantes en Nueva York y Nueva Jersey.

La apuesta republicana es que los demócratas vulnerables no pueden permitirse romper con Mamdani de forma demasiado tajante por temor a alienar a los votantes progresistas, incluso cuando lo presentan como un radical.

“La ideología socialista de Zohran Mamdani es sumamente tóxica”, afirmó Mike Marinella, portavoz del Comité Nacional Republicano del Congreso, el brazo político de los republicanos en la Cámara de Representantes. “Y en un momento en que los demócratas carecen de un líder y un mensaje claro, él es precisamente el chivo expiatorio que podemos usar contra ellos para demostrar quién dirige su partido y las políticas descabelladas que todos apoyan”.

Mientras tanto, el asesor de Sanders, Shakir, animó a los republicanos a intentarlo. Señaló que Sanders menciona a Mamdani en casi todos sus discursos durante su gira nacional para movilizar a los votantes de cara a las elecciones de mitad de mandato.

“El público se vuelve loco”, dijo Shakir. “Desde luego, no es un lastre político”.