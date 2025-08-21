Los hermanos Menéndez enfrentan audiencias de libertad condicional

Los hermanos Menéndez presentarán sus casos para obtener la libertad condicional a partir del jueves, lo que marca lo más cerca que han estado de lograr la libertad de prisión desde que fueron condenados hace casi 30 años por el asesinato de sus padres .

Erik y Lyle Menéndez fueron sentenciados en 1996 a cadena perpetua por disparar fatalmente a su padre, José Menéndez, y a su madre, Kitty Menéndez, en su mansión de Beverly Hills en 1989. Aunque los abogados defensores argumentaron que los hermanos actuaron en defensa propia después de años de abuso sexual por parte de su padre, los fiscales dijeron que los hermanos buscaban una herencia multimillonaria.

Se volvieron elegibles para libertad condicional después de que un juez de Los Ángeles en mayo redujera sus sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a 50 años de prisión perpetua, haciéndolos inmediatamente elegibles bajo la ley de California porque eran menores de 26 años cuando cometieron sus crímenes.

Pero incluso si la junta les concede la libertad condicional, podrían pasar meses antes de que los hermanos queden libres, si es que logran hacerlo.

Un panel de oficiales de audiencias de libertad condicional evaluará individualmente a los hermanos. Erik Menéndez tendrá su audiencia el jueves por la mañana, seguida de Lyle Menéndez el viernes. Comparecerán por videoconferencia desde la prisión de San Diego.

La junta evaluará si los hermanos representan un “riesgo irrazonable de peligro para la sociedad” si son liberados, considerando factores como antecedentes penales, motivación del delito, signos de remordimiento, comportamiento mientras estaban en prisión y planes para el futuro, según el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California.

Si la junta concede la libertad condicional a cada hermano, el asesor legal principal tiene 120 días para revisar el caso. Posteriormente, el gobernador demócrata Gavin Newsom tiene 30 días para confirmar o denegar la libertad condicional. Newsom había ordenado previamente a la junta estatal de libertad condicional que realizara una evaluación de riesgo de los hermanos en respuesta a una solicitud de clemencia. No ha dicho si probablemente apoyará la libertad condicional, pero ha rechazado recomendaciones en casos de alto perfil en el pasado, especialmente el de Sirhan Sirhan , quien asesinó al candidato presidencial Robert F. Kennedy en 1968.

Erik y Lyle Menéndez cuentan con el apoyo de sus familiares, quienes se espera que brinden declaraciones en las audiencias.

“Durante más de 35 años, han mostrado un crecimiento sostenido”, declaró su familia en un comunicado. “Han asumido plena responsabilidad. Expresan su sincero arrepentimiento a nuestra familia hasta el día de hoy y han construido una vida plena, definida por el propósito y el servicio”.

El caso ha captado la atención de los aficionados a los crímenes reales durante décadas y ha dado lugar a documentales, especiales de televisión y dramatizaciones. El drama de Netflix » Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez » y un documental estrenado en 2024 han sido reconocidos por haber despertado nueva atención sobre los hermanos. Un mayor reconocimiento de los hermanos como víctimas de abuso sexual también ha contribuido a reunir una legión de simpatizantes que buscan su liberación. Algunos han viajado a Los Ángeles para realizar manifestaciones y asistir a audiencias judiciales.

El anterior fiscal de distrito del condado de Los Ángeles abrió las puertas a una posible libertad para los hermanos el otoño pasado al solicitar a un juez que redujera sus condenas. La decisión del juez de resentenciarlos finalmente se produjo tras meses de oposición por parte de los fiscales actuales.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, declaró antes de las audiencias de libertad condicional que se opone a la libertad condicional de los hermanos porque «no han demostrado una comprensión plena de sus crímenes», comparándolos con Sirhan. Newsom le denegó la libertad condicional en enero de 2022 debido a su «percepción deficiente».

La comprensión implica asumir la plena responsabilidad de un delito y comprender los factores que lo llevaron a cometerlo, como la ira, la incapacidad para manejar el estrés y el abuso de sustancias, dijo Michael Beckman, un abogado especializado en audiencias de libertad condicional.

Los títulos universitarios de Erik y Lyle, su participación en programas de voluntariado y grupos de apoyo, y el hecho de que Lyle no haya estado involucrado en una sola pelea en prisión son factores positivos para su liberación, dijo.

Pero las recientes infracciones de las normas podrían tener graves consecuencias para los hermanos. En mayo, Hochman reveló detalles de un informe confidencial de evaluación de riesgos que indicaba que Lyle había sido citado varias veces por posesión de un teléfono celular en 2024, y que a Erik se le había encontrado uno en enero.

“La junta defiende firmemente la filosofía de que si no se pueden seguir las reglas en prisión, no se pueden seguir las reglas en una sociedad libre”, dijo Beckman. “A eso hay que sumarle que los teléfonos celulares son una de las tres grandes infracciones graves, junto con la violencia y el abuso de sustancias”.

En última instancia, Beckman señaló que las decisiones sobre la libertad condicional dependen de cada comisionado, que puede evaluar los casos de los hermanos en función de factores como su estatus de celebridad o el apoyo de sus familiares.

El departamento correccional del estado ha seleccionado a un representante de los medios para ver los procedimientos virtualmente y compartir notas con el resto de la prensa a intervalos establecidos.