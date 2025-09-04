Los empleados federales transgénero dicen que enfrentan miedo y discriminación

Marc Seawright se enorgullecía de su trabajo en la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos, donde trabajó durante más de ocho años y más recientemente supervisó la política tecnológica para apoyar la misión de la agencia de combatir el acoso y la discriminación en el lugar de trabajo .

Pero entonces, a las pocas horas de regresar a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump comenzó a atacar a las personas transgénero y no binarias mediante la emisión de una serie de órdenes ejecutivas , incluyendo una que declaraba la existencia de dos sexos inmutables . Se le ordenó a Seawright desarrollar tecnología para eliminar cualquier mención a las identidades LGBTQ+ de todos los materiales de divulgación de la EEOC, creados para ayudar a los empleadores a comprender sus obligaciones bajo la ley de derechos civiles.

De repente, su experiencia tecnológica «se estaba utilizando para perpetuar la discriminación contra personas como yo», dijo Seawright, de 41 años, quien se desempeñó como director de gobernanza y estrategia de la información de la EEOC antes de renunciar en junio, alegando un ambiente laboral hostil . «Se volvió abrumador. Parecía insuperable».

Seawright, veterano del ejército residente en San Francisco, es uno de los 10 empleados gubernamentales transgénero y de género no conforme de agencias federales que hablaron con The Associated Press sobre sus experiencias laborales desde que Trump recuperó la presidencia. Describieron el miedo, el dolor, la frustración y la angustia que sienten al trabajar para un empleador que rechaza su identidad , a menudo sin una vía clara de recurso o apoyo. Varios solicitaron el anonimato por temor a represalias; algunos, como Seawright, han presentado denuncias formales por discriminación.

Sus historias ponen de relieve una tendencia que, según los expertos, podría agravarse con las nuevas políticas federales. Desde enero, la administración Trump ha revertido años de avances legales y políticos para las personas transgénero estadounidenses, desde eliminar la «ideología de género» de los sitios web gubernamentales hasta restablecer la prohibición de las personas transgénero en el servicio militar.

‘Un lugar inhóspito para los empleados transgénero que quedan’

Incluso antes de que Trump recuperara la Casa Blanca, aproximadamente 3 de cada 10 adultos transgénero dijeron que habían sido tratados injustamente por un empleador en la contratación, el pago o la promoción debido a su orientación sexual o identidad de género, según Pew Research Center .

La Casa Blanca y la EEOC se negaron a responder a las acusaciones de que las políticas del presidente crearon un entorno laboral hostil para los empleados federales transgénero. Sin embargo, su orden ejecutiva, que define el sexo como estrictamente masculino o femenino, establece que su objetivo es proteger los espacios designados para mujeres y niñas.

“Los esfuerzos por erradicar la realidad biológica del sexo atacan fundamentalmente a las mujeres al privarlas de su dignidad, seguridad y bienestar”, dice la orden .

Mujeres Independientes, una organización sin fines de lucro que aboga por una legislación que defina el sexo como masculino y femenino, apoya la orden ejecutiva de Trump.

“Los derechos de las mujeres pueden verse borrados si los hombres simplemente pueden identificarse con espacios de mujeres”, dijo la asesora legal principal de la organización, Beth Parlato.

Aunque el impacto de las políticas de la administración Trump ya se ha sentido en muchos trabajadores federales transgénero, parte de él aún se está desarrollando. Por ejemplo, a partir de 2026, los planes federales de seguro médico ya no cubrirán la atención de afirmación de género , con algunas excepciones, según un aviso del 15 de agosto .

Ese cambio significa que la especialista contratada del Ejército de EE. UU. Jadwiga Baranowski, de 32 años, puede continuar con su terapia de reemplazo hormonal, pero no se cubrirán futuras cirugías ni medicamentos para apoyar su transición.

«Esto es completamente devastador», declaró a AP la empleada federal transgénero residente en Iowa. «Una de las razones por las que sigo trabajando en el gobierno es la atención médica, así que no sé qué consecuencias tendrá esto para mí en el futuro».

Brad Sears, investigador principal del Instituto Williams de la Facultad de Derecho de la UCLA, que investiga las políticas que afectan a las personas LGBTQ+, señala “una iniciativa amplia y de todo el gobierno para realmente borrar a las personas transgénero de la vida pública”, incluidos los adultos en el lugar de trabajo.

“El lugar de trabajo federal es cada vez más un lugar inhóspito para los empleados transgénero que permanecen allí ”, afirmó Sears.

En comparación con los trabajadores del sector privado, los empleados federales transgénero son especialmente vulnerables porque muchos, en última instancia, responden al presidente, dijo Olivia Hunt, directora de política federal en Advocates for Trans Equality, que busca derechos legales y políticos para las personas transgénero en los Estados Unidos.

“Ante la falta de capacidad para imponer su voluntad directamente a los empleadores de todo el país, esta administración va a utilizar las herramientas que tiene para atacar a las personas trans que están cerca de ellos, y eso incluye a los trabajadores federales”, dijo Hunt.

La regla del baño desata una batalla legal

Tras ser la primera soldado abiertamente transgénero en la Guardia Nacional de Illinois, LeAnne Withrow se retiró del ejército debido a una lesión y ahora trabaja en un puesto civil federal ayudando a las familias de militares a acceder a recursos. «Esta es mi manera de seguir contribuyendo y formar parte de esta comunidad», dijo.

Withrow visita armerías por todo Illinois por motivos de trabajo, a veces en zonas remotas. Sin embargo, la orden ejecutiva de Trump, que ordena a las agencias tomar las medidas pertinentes para garantizar que los espacios íntimos se designen por sexo y no por identidad, creó un gran obstáculo para Withrow cuando sus supervisores le informaron que ya no podía usar el baño de mujeres en el trabajo.

“No uso los espacios para hombres porque no me siento cómoda haciéndolo”, dijo la mujer de 34 años. “Soy mujer legalmente. Lo he sido durante años”.

En lugares sin opciones de ocupación individual, una simple parada para ir al baño puede suponer un viaje de ida y vuelta de 45 minutos a una gasolinera cercana o a un McDonald’s. «Es realmente degradante», dijo. «Creo que es una verdadera lástima que estemos generando más estrés y obstáculos a quienes simplemente intentan hacer un buen trabajo para los demás».

Representada por la ACLU, Withrow presentó en mayo una demanda colectiva impugnando la política de la administración Trump sobre la base de la discriminación sexual.

“Casi parece que está diseñado para hacernos querer renunciar, para hacernos querer ya no estar aquí”, dijo, describiendo cómo su actual entorno laboral le ha evocado el latigazo y el miedo que experimentó ante el cambio de política militar sobre si permitir o no que las tropas transgénero presten servicio abiertamente. “Creo que es bastante decepcionante que un porcentaje tan pequeño de la población sea objeto de tanta hostilidad y odio”.

Un portavoz de la Guardia Nacional de Illinois se negó a comentar sobre la demanda pendiente, pero afirmó que la agencia está «comprometida a tratar a todos nuestros empleados con dignidad y respeto». El Departamento de Defensa también se negó a hacer comentarios, alegando políticas, pero reafirmó su compromiso con la aplicación de las leyes pertinentes y la implementación de la orden ejecutiva sobre género.

Parlato de Mujeres Independientes dice que apoya adaptaciones como baños individuales para trabajadores con disforia de género .

«Lo entiendo y las comprendo», dijo. «Pero lo fundamental para nosotras es seguir protegiendo esos espacios privados para mujeres y niñas».

Elegir entre el deber y el bienestar

Seawright, de la EEOC, siente que sus habilidades se estaban utilizando en contra de la misión de la agencia, no para apoyarla. Tras la firma de la orden ejecutiva de Trump, la presidenta interina de la EEOC, la republicana Andrea Lucas, comenzó rápidamente a reformular la política y, entre otras cosas, eliminó la «aplicación de pronombres» de la agencia, que permitía a los empleados mostrar sus pronombres en sus perfiles. Fue una herramienta creada, y luego desmantelada, por Seawright.

Había pasado dos años desarrollando la aplicación para apoyar a un empleado no binario de la agencia, y dijo que tuvo tanto éxito que a menudo recibía consultas de otras agencias federales preguntando cómo emplearla para su propio personal.

“Que lo hayan eliminado de manera tan sumariamente, sin el cuidado y la planificación necesarios para implementar la herramienta… eso se volvió realmente frustrante”, dijo Seawright.

Su salud mental se vio afectada y solicitó una licencia personal extendida poco después de completar el proyecto de eliminar las referencias a la identidad de género. Cuando regresó a finales de febrero, la situación seguía deteriorándose. Seawright afirmó haber recibido numerosas llamadas de otros empleados LGBTQ+ que se sentían inseguros en el trabajo y alega que lo excluyeron de las reuniones de liderazgo debido a su identidad de género. La EEOC se negó a comentar sobre la acusación.

«Es frustrante porque año tras año he logrado soluciones», dijo. «Ahora, en cierto modo, me han marginado solo por ser transgénero».

Contrató abogados en Katz Banks Kumin y presentó una denuncia formal por discriminación. En junio, Seawright renunció, alegando angustia, ansiedad, depresión, insomnio, ira y tristeza considerables que le causaban a diario las acciones antitransgénero de Lucas.

Mientras tanto, Withrow sigue trabajando en su puesto mientras enfrenta desafíos similares.

«Siento que existe al menos una amenaza implícita para las personas trans en el servicio federal», dijo. «Simplemente seguiremos cumpliendo los objetivos y enfocándonos en la misión, y esperamos que eso sea prueba suficiente de que pertenecemos».