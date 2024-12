Los abogados del presidente electo Trump instan al juez a desestimar su condena por sobornos

Los abogados del presidente electo Donald Trump pidieron formalmente el lunes a un juez que desestime su condena penal por pedir dinero para su silencio , argumentando que continuar el caso presentaría “alteraciones inconstitucionales a la institución de la presidencia”.

En una presentación hecha pública el martes, los abogados de Trump dijeron al juez de Manhattan Juan M. Merchan que cualquier cosa que no sea un despido inmediato socavaría la transición de poder, así como el «mandato nacional abrumador» otorgado a Trump por los votantes el mes pasado.

También citaron el reciente indulto del presidente Joe Biden a su hijo, Hunter Biden, quien había sido condenado por cargos fiscales y de armas .

“El presidente Biden afirmó que su hijo fue ‘procesado de manera selectiva e injusta’ y ‘tratado de manera diferente’”, escribió el equipo legal de Trump. El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, afirmó, había participado en el tipo de teatro político “que el presidente Biden condenó”.

Los fiscales tendrán hasta el 9 de diciembre para responder. Han dicho que lucharán contra cualquier intento de desestimar el caso, pero han indicado su disposición a retrasar la sentencia hasta que termine el segundo mandato de Trump en 2029. En su presentación del lunes, los abogados de Trump descartaron la idea de posponer la sentencia hasta que Trump deje el cargo como una «sugerencia ridícula».

Tras la victoria electoral de Trump el mes pasado, Merchán detuvo los procedimientos y pospuso indefinidamente su sentencia, programada previamente para fines de noviembre, para permitir que la defensa y la fiscalía opinen sobre el futuro del caso. También retrasó una decisión sobre la solicitud previa de Trump de desestimar el caso por motivos de inmunidad.

Trump lleva meses luchando para revocar su condena por 34 cargos de falsificación de registros comerciales para ocultar un pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels para que ocultara su afirmación de que habían tenido relaciones sexuales una década antes. Trump dice que no fue así y niega haber cometido ningún delito.

La presentación de la defensa fue firmada por los abogados de Trump, Todd Blanche y Emil Bove, quienes representaron a Trump durante el juicio y desde entonces han sido seleccionados por el presidente electo para ocupar altos cargos en el Departamento de Justicia.

En un ataque a Bragg y a la ciudad de Nueva York, como Trump hizo a menudo durante el juicio, el escrito argumenta que la desestimación también beneficiaría al público al darle a él y a “los numerosos fiscales asignados a este caso una oportunidad renovada de poner fin al deterioro de las condiciones en la ciudad y proteger a sus residentes de los delitos violentos”.

Absolver a Trump, añadieron los abogados, también le permitiría “dedicar toda su energía a proteger a la nación”.

Merchan aún no ha fijado un cronograma para la decisión. Podría decidir confirmar el veredicto y proceder a la sentencia, retrasar el caso hasta que Trump deje el cargo, esperar hasta que un tribunal federal de apelaciones se pronuncie sobre el esfuerzo paralelo de Trump para que el caso se traslade fuera del tribunal estatal o elegir alguna otra opción.

Una desestimación total del caso de Nueva York disiparía aún más una nube jurídica que en un momento dado planteó la posibilidad de descarrilar el futuro político de Trump.

La semana pasada, el fiscal especial Jack Smith dijo a los tribunales que retiraba ambos casos federales contra Trump (uno acusándolo de acumular documentos clasificados en su propiedad de Florida, el otro de conspirar para revocar las elecciones presidenciales de 2020 que perdió), citando una política de larga data del Departamento de Justicia que protege a un presidente de la acusación mientras está en el cargo.

El caso del dinero para silenciar a sus seguidores fue el único de las cuatro acusaciones penales contra Trump que llegó a juicio, lo que resultó en un veredicto histórico que lo convirtió en el primer expresidente en ser condenado por un delito.

Los fiscales habían presentado el pago como parte de un esfuerzo impulsado por Trump para evitar que los votantes escucharan historias escabrosas sobre él. El entonces abogado de Trump, Michael Cohen, le pagó a Daniels. Trump le reembolsó más tarde, y la empresa de Trump registró los reembolsos como gastos legales, ocultando lo que realmente eran, alegaron los fiscales.

Trump ha dicho que los pagos a Cohen fueron categorizados apropiadamente como gastos legales por trabajo legal.

Un mes después del veredicto, la Corte Suprema dictaminó que los expresidentes no pueden ser procesados ​​por actos oficiales (cosas que hicieron en el curso de la gestión del país) y que los fiscales no pueden citar esas acciones para reforzar un caso centrado en una conducta puramente personal y no oficial.

Los abogados de Trump citaron el fallo para argumentar que el jurado que pidió el silencio obtuvo evidencia indebida, como el formulario de divulgación financiera presidencial de Trump, el testimonio de algunos asistentes de la Casa Blanca y publicaciones en las redes sociales realizadas durante su primer mandato.

Los fiscales no estuvieron de acuerdo y dijeron que la evidencia en cuestión era sólo “una pequeña parte” de su caso.

Si el veredicto se mantiene y el caso procede a la sentencia, los castigos de Trump irían desde una multa hasta libertad condicional y hasta cuatro años de prisión, pero es poco probable que pase tiempo tras las rejas por una primera condena que involucre cargos en el nivel más bajo de delitos graves.

Como se trata de un caso estatal, Trump no podría indultarse a sí mismo una vez que regrese al cargo.