El patrón de gigante de la salud UnitedHealthcare, asesinado a tiros en Nueva York

El consejero delegado de UnitedHealthcare, una de las mayores compañías de seguros médicos privados de Estados Unidos, fue asesinado a tiros el miércoles en las afueras de un hotel de Nueva York, donde se celebraba una conferencia de inversores, en lo que parecía un ataque premeditado.

Brian Thompson, de 50 años, fue tiroteado poco antes de las 07H00 de la mañana hora local frente al hotel Hilton, en el distrito de Midtown, en Manhattan, donde se estaba celebrando la conferencia anual de inversores, en la que el ejecutivo tenía previsto hacer una presentación.

Las imágenes de vídeo mostraron a los agentes tratando de reanimar a Thompson, antes de ser trasladado a un hospital cercano donde fue certificado su fallecimiento.

«Estamos profundamente entristecidos y conmocionados por el fallecimiento de nuestro querido amigo y colega Brian Thompson, consejero delegado de UnitedHealthcare», dijo la empresa en un comunicado.

«Brian era un colega muy respetado y amigo de todos los que trabajaron con él. Estamos trabajando estrechamente con el Departamento de Policía de Nueva York y pedimos su paciencia y comprensión durante este difícil momento», agrega.

La policía difundió imágenes en las que se ve al sospechoso, que llevaba un suéter negro con capucha y una mochila gris, abriendo fuego antes de huir en bicicleta hacia Central Park.

El jefe de detectives Joseph Kenny dijo que el autor de los disparos llegó a pie unos cinco minutos antes que Thompson, que al parecer había estado paseando sin escolta frente al hotel. El servicio ofrece 10.000 dólares por información que lleve a su detención.

El asesino, que parecía tener conocimiento por la puerta por donde iba a entrar la víctima, se acercó por detrás y empezó a disparar al ejecutivo. En un momento tuvo que desencallar el arma antes de seguir disparando, según las imágenes.

– «Objetivo específico» –

«El motivo de este asesinato actualmente se desconoce, pero basándonos en las pruebas que tenemos hasta ahora, parece que la víctima era un objetivo específico. Pero en este momento, no sabemos por qué», explicó Kenny.

La esposa de Thompson dijo a la cadena NBC News que su marido había recibido amenazas recientemente.

«Sí, ha habido algunas amenazas, (aunque) básicamente no sé, ¿falta de cobertura? No conozco los detalles», dijo a NBC News. «Sólo sé que dijo que había algunas personas que le habían estado amenazando», agregó.

La policía acordonó el lugar del tiroteo ocurrido en una zona muy transitada de Manhattan, no muy lejos del Rockefeller Center, un atractivo turístico, en particular durante estas fechas por su gigante árbol de Navidad y la pista de patinaje sobre hielo.

UnitedHealth Group es una de las mayores compañías de seguros médicos en Estados Unidos. Con 440.000 empleados, facturó 100.800 millones de dólares en el tercer trimestre del año.

Casado y padre de dos hijos, Thompson era parte de UnitedHealth Group desde 2024. Desde 2021 dirigía su filial de salud UnitedHealthcare, que cuenta con unos 140.000 empleados y ofrece planes de salud a los empleadores, privados y personas aseguradas por programas estatales como Medicare y Medicaid.

La remuneración total de Thompson en 2023 fue de 10,2 millones de dólares, según una presentación a las autoridades regulatorias.

Su división ha sido objeto de críticas por congresistas y reguladores federales que la acusaron de denegar sistemáticamente pruebas médicas y tratamientos a los asegurados, según la prensa.

Según una presentación a los inversores, casi 30 millones de personas en Estados Unidos utilizan los productos de UnitedHealthcare para empresas y particulares.

El New York Hilton Midtown es uno de los hoteles más grandes de la ciudad, popular entre turistas y viajeros de negocios, y se describe a sí mismo como el mayor espacio autónomo para eventos de Manhattan.

Este miércoles celebraba la conferencia de inversores de UnitedHealthcare, que quedó suspendida tras el tiroteo.

Fuera del hotel, altos mandos policiales informaban a los agentes, mientras detectives de paisano pasaban junto a vasos de papel volcados que marcaban las pruebas.