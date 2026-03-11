Lo que hay que saber sobre los cargos de malversación de fondos que enfrenta un ex obispo católico

El obispo de una pequeña comunidad católica caldea en California renunció y se declaró inocente de malversación de fondos y lavado de dinero después de que los fiscales dijeron que tomó más de 270.000 dólares de su parroquia.

El Papa León XIV anunció el martes la renuncia del obispo Emanuel Shaleta. Shaleta fue arrestado la semana pasada en el Aeropuerto Internacional de San Diego cuando intentaba salir del país, según la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego.

El fiscal Joel Madero afirmó que Shaleta está acusada de malversación de fondos de la Catedral Católica Caldea de San Pedro en El Cajón, al este de San Diego. Sin embargo, su abogado defensor afirma que esas acusaciones son falsas.

Esto es lo que debes saber:

Obispo durante más de una década

Shaleta, de 69 años, nació en Faysh Kahbur, un pequeño pueblo iraquí cerca del río Tigris y la frontera con Siria, según una biografía publicada en el sitio web de la Iglesia Católica Asiria Caldea de San Pablo. Ingresó al seminario a los 15 años y se formó para el sacerdocio en el Seminario Menor de San Juan, cerca de Mosul, y en la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma. Fue ordenado sacerdote por el Papa Juan Pablo II en 1984.

Después de recibir su doctorado en teología bíblica, fue transferido a los Estados Unidos, sirviendo en Illinois, Michigan y California hasta 2015, cuando el Papa Francisco lo nombró obispo de la Eparquía de Mar Addai de Toronto de los Caldeos en Canadá.

Francisco lo nombró obispo de San Pedro Apóstol de San Diego de los Caldeos en 2017.

Las acusaciones involucran pagos de alquiler

Madero, el fiscal, dijo que las acusaciones de malversación de fondos están relacionadas con pagos de alquiler mensuales de más de 30.000 dólares de un inquilino del salón social de la iglesia, y que había discrepancias en las cuentas financieras de la iglesia.

Un documento judicial con detalles de las acusaciones ha sido sellado. Sin embargo, la Fiscalía de Distrito de San Diego afirma que Shaleta ha sido acusada de 16 delitos graves, incluidos ocho cargos de malversación de fondos y ocho cargos de lavado de dinero.

Shaleta se ha declarado inocente.

Durante una misa reciente, Shaleta dijo que nunca ha “abusado de ningún centavo del dinero de la iglesia”.

Shaleta enfrenta hasta 15 años de prisión si es declarada culpable de todos los cargos, según informó la fiscalía. La audiencia preliminar está programada para el 27 de abril.

La Iglesia Caldea emitió una declaración formal, diciendo que el Vaticano estaba investigando el asunto y que “todas las perspectivas se están tomando en serio y requieren una revisión cuidadosa, documentación adecuada y tiempo para que la verdad pueda ser discernida de manera completa y justa”.

Los sacerdotes de la Eparquía Católica Caldea de San Pedro Apóstol emitieron una declaración en solidaridad con Shaleta y pidieron oraciones por la iglesia.

Los caldeos son una iglesia cristiana importante en el Medio Oriente

Hay varias ramas de la Iglesia Católica que reconocen al Papa. Esto significa que pueden tener sus propias costumbres y reglas, pero concuerdan en las mismas enseñanzas eclesiásticas. También significa que el Papa puede nombrar a los líderes de las ramas y aprobar renuncias.

La rama más grande se conoce comúnmente como la Iglesia Católica Romana, y a veces también se le llama Iglesia Católica Latina u Occidental. También existen 23 ramas orientales de la iglesia, incluyendo la rama caldea, que están en comunión con el papa.

La Iglesia Católica Caldea representa a más de un millón de cristianos de habla aramea. Su fundación se remonta al apóstol Tomás en la región que hoy es Irak. Actualmente, la sede —o Patriarcado— de la Iglesia Caldea permanece en Bagdad, Irak.

La Fundación Comunitaria Caldea estima que las ramas caldea y asiria juntas tienen aproximadamente medio millón de miembros en los EE. UU., principalmente en Arizona, California e Illinois.

El caso llega en un momento de agitación para la rama

El Vaticano dijo en su boletín diario del martes que el Papa León XIV había aceptado la renuncia de Shaleta bajo el código de derecho canónico para las iglesias de rito oriental, que permite que el Papa esté de acuerdo si un obispo pide renunciar.

Leo aceptó la renuncia de Shaleta en febrero, pero parece que esperó a anunciar la decisión para no interferir con la investigación policial. Leo nombró al obispo Saad Hanna Sirop como administrador temporal.

El jefe de la Iglesia caldea, el cardenal Louis Raphael Sako , se retiró el 9 de marzo, y Leo anunció su retiro al mismo tiempo que la renuncia de Shaleta.

No está claro si las dos salidas están relacionadas.

Sako, de 76 años, dijo que habló por primera vez con el papa Francisco sobre su retiro en 2024, pero Francisco lo animó a quedarse. Sako dijo que le pidió a Leo que se retirara de nuevo el martes y Leo aceptó.

Sako declaró que presentó su renuncia libremente y que se marchaba «por voluntad propia» para dedicarse a la oración, la escritura y el servicio sencillo. En ocasiones, había tenido enfrentamientos con los líderes políticos iraquíes, y su retiro se produce en un momento en que la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán se ha extendido a Irak y otros países vecinos.

Antes de jubilarse, Sako escribió una carta a los feligreses de la región de San Diego, instándolos a buscar la unidad y “un corazón compasivo y fiel, lejos del espíritu de venganza” durante una “situación excepcionalmente dolorosa”.

"Dejemos que los procedimientos legales sigan su curso para revelar la verdad y hacer justicia", escribió Sako.