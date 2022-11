Las ciudades buscan controlar los campamentos en medio de una creciente crisis de personas sin hogar

Las tiendas de campaña que proliferan en las aceras del centro y los vecindarios residenciales de Portland, Oregón, están alimentando un debate que se desarrolla en ciudades de todo el país a medida que estalla la crisis de personas sin hogar en EE . sitios?

Los estados liderados por republicanos, incluidos Texas y Missouri, aprobaron leyes en los últimos dos años que prohíben acampar en la calle y desvían dinero de proyectos de vivienda asequible a soluciones de alojamiento a corto plazo.

Ahora, después de décadas de luchar para hacer frente a la falta de vivienda, algunas ciudades progresistas de la costa oeste están considerando planes similares . Los miembros del Concejo Municipal de Portland votarán el jueves sobre una propuesta para crear al menos tres grandes campamentos designados y prohibir el resto de los aproximadamente 700 campamentos actualmente dispersos por la ciudad. Más de 3000 personas viven sin refugio en Portland, un aumento del 50 % desde 2019, según la propuesta.

“Francamente, nuestro enfoque no está funcionando”, dijo el alcalde de Portland, Ted Wheeler, quien ha luchado para abordar la falta de vivienda desde que asumió el cargo en 2017, cuando abrió los comentarios públicos antes de la votación del consejo el jueves. “No hay nada humano o compasivo en dejar que los habitantes de Portland sufran solos en las calles”.

Pero los opositores dicen que las restricciones para acampar efectivamente criminalizan la falta de vivienda y no abordan sus causas fundamentales.

“A medida que ha aumentado la falta de vivienda visible, también hay un aumento en la presión del público y de otros para que los funcionarios electos y otras personas en posiciones de autoridad aborden ese problema”, dijo Ann Oliva, directora ejecutiva de la Alianza Nacional para Terminar con la Falta de Vivienda. “Lo que está comenzando a suceder es que la forma de abordar de inmediato un problema que es básicamente un problema de vivienda asequible es tratar de quitar a las personas de la vista del público”.

El creciente número de personas sin hogar en Portland se ha convertido en una de las principales preocupaciones para la gran mayoría de los residentes y ha dado lugar a acciones legales. Un grupo de personas con discapacidad ha demandado a la ciudad por tiendas de campaña que bloquean las aceras y las hacen inaccesibles.

La propuesta de Portland establecería al menos tres sitios designados donde se permitiría acampar, con una capacidad inicial para atender a unas 150 personas cada uno. Contarían con gestión las 24 horas y darían acceso a servicios como alimentación, higiene, recogida de basura y tratamiento de salud mental y abuso de sustancias.

Los trabajadores de extensión dirigirían a las personas que viven en la calle a los sitios designados para acampar. Aquellos que se nieguen podrían ser citados, pero se podría renunciar a las citaciones si la persona participa en un programa de desviación que requeriría tratamiento de salud mental o abuso de sustancias en lugar de tiempo en la cárcel.

Docenas de personas se presentaron el jueves para brindar comentarios al Concejo Municipal en una reunión acalorada.

Randy Humphreys estuvo sin hogar durante 11 años y dijo que esperó cinco años por una apertura en un complejo de viviendas asequibles. Alojado durante un año, llegó a la reunión para oponerse a la medida y dijo que los campamentos grandes sancionados podrían ser peligrosos.

“Habrá peleas. Podría haber tiroteos. Podría haber desastres esperando que sucedan si colocas a 500 personas en un área”, dijo. “No es ético”.

Pero Monica Cory, que apoya la medida, dijo que su vecindario ha sido invadido por tiendas de campaña, vehículos recreativos averiados y proliferan la basura y las drogas.

“Cualquier persona en recuperación te dirá que tienes que tocar fondo antes de que puedas mejorar. Pero no hay fondo en mi barrio, donde la gente puede vivir donde quiera sin consecuencias ni expectativas de comportamiento”, dijo.

Denver, Colorado, y Austin, Texas, también aprobaron ordenanzas que prohíben acampar públicamente y permiten campamentos sancionados . Denver ha abierto varios «espacios al aire libre seguros» desde 2020 donde se proporcionan tiendas de campaña, comida y otros servicios. En Austin, la comunidad de Esperanza es un campamento autorizado que atiende a unas 150 personas y actualmente está construyendo 200 unidades de alojamiento individuales.

El Instituto Cicero, que redactó la legislación modelo que inspiró muchas de las recientes políticas de prohibición de acampar, dice que la creación de áreas específicas donde se permite acampar puede ser una solución más rápida para las ciudades en comparación con la construcción de viviendas asequibles.

“Uno de los mayores problemas que está tratando de abordar el acampar sancionado es la increíble dificultad de conseguir más palas en el suelo para obtener refugio u otros tipos de servicios disponibles para las personas sin hogar”, dijo el juez Glock, director principal de políticas y investigar.

“La respuesta no puede ser para estas ciudades, espera dos o tres décadas y vamos a construir suficientes viviendas permanentes. Mientras tanto, vamos a ver morir a decenas de miles de personas en las calles”, dijo Glock.

Pero muchos defensores de las personas sin hogar dicen que un enfoque de «primero la vivienda» es la única forma de abordar los factores subyacentes que causan la falta de vivienda.

“Reunir a personas que no tienen otro lugar a donde ir no solo es cruel y poco práctico, sino que obligarlos a vivir en campamentos gigantes no puede ser una situación culturalmente competente o equitativa”, dijo Mark Guzman, fundador de la organización sin fines de lucro de alimentos MealsonUsPDX, en una polémica reunión del Ayuntamiento de Portland. reunión la semana pasada.

“Si realmente quiere terminar con la falta de vivienda, la única forma de avanzar es con la vivienda primero”, dijo Guzmán, quien dijo que anteriormente él mismo experimentó la falta de vivienda. “La gente necesita amor, compasión y recursos para escapar de una situación de falta de vivienda”.