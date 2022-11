Corte federal dice que concurso de belleza puede prohibir a concursantes tran

Una corte federal de apelaciones dice que un concurso de belleza nacional tiene el derecho de la Primera Enmienda de excluir a una mujer transgénero de competir, porque incluirla podría interferir con el mensaje que el concurso quiere enviar sobre la “mujer ideal”.

El fallo del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. del miércoles se produjo en respuesta a una demanda presentada por Anita Green, quien dijo que el certamen de Miss Estados Unidos de América violó una ley antidiscriminatoria del estado de Oregón cuando le prohibió competir en 2019.

Green, que es transgénero, ha competido en varios concursos, incluidos Miss Montana USA y Miss Universe. Vivía en Clackamas, Oregón, y se preparaba para competir en el certamen Miss Oregón de Miss Estados Unidos de América cuando dijo que la organización rechazó su solicitud porque no la consideraba una «mujer nacida de forma natural».

Green demandó, alegando que la organización estaba violando una ley estatal que hace que sea ilegal negar alojamiento público a personas en función de su sexo o identidad de género.

Pero los abogados de los concursos de Miss Estados Unidos de América dijeron que el programa del concurso fue diseñado para celebrar y promover a las «mujeres nacidas», enviando un mensaje de «empoderamiento femenino biológico». El concurso tiene varios requisitos para los concursantes, incluidos algunos basados ​​en la edad, el estado civil y la identidad de género de los concursantes.

El panel de tres jueces del Noveno Circuito votó 2-1 a favor de la organización del concurso y dijo que obligar al concurso a incluir a una mujer transgénero alteraría fundamentalmente el mensaje que el concurso intentaba enviar.

“Al igual que con el teatro, el cine o el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, los concursos de belleza combinan discursos con presentaciones en vivo como música y baile para expresar un mensaje”, escribió el juez Lawrence VanDyke para la mayoría. “Y aunque el contenido de ese mensaje varía de un concurso a otro, comúnmente se entiende que los concursos de belleza generalmente están diseñados para expresar la ‘visión ideal de la mujer estadounidense’”.

El tribunal de apelaciones estuvo de acuerdo con la conclusión de un tribunal inferior de que alguien que viera la decisión del concurso de excluir a las mujeres transgénero probablemente entendería que los organizadores del concurso no creían que las mujeres transgénero calificaran como mujeres.

“La Primera Enmienda le otorga al Concurso la capacidad de expresar este mensaje y hacer cumplir su regla de ‘mujer nacida naturalmente’”, concluyó el tribunal de apelaciones.

Obligar al concurso a incluir a concursantes transgénero equivaldría a un «discurso forzado», una violación de la Primera Enmienda, y el hecho de que el concurso fuera un negocio que se dedica al comercio no fue suficiente para superar ese derecho a la libertad de expresión, encontró el panel. .

En una opinión disidente, la jueza Susan P. Graber dijo que la mayoría se saltó pasos importantes cuando decidió si se aplicaba la Primera Enmienda. El tribunal primero debería haber considerado si la ley estatal de Oregón se aplicaba al caso, lo que podría haber resuelto la demanda antes de que los jueces tuvieran que considerar siquiera la cuestión de la Primera Enmienda, dijo Graber.

John Kaempf, el abogado que representa a la organización del concurso y su propietaria, Tanice Smith, dijo que el despido del Noveno Circuito fue una cuestión de “simple justicia”.

“La conclusión del Noveno Circuito lo dice todo: “Green pide usar el poder del estado para obligar a Miss Estados Unidos de América a expresar un mensaje contrario a lo que desea expresar. La Primera Enmienda dice que no”, dijo Kaempf.

Green remitió a The Associated Press a su abogada, Shenoa Payne, quien no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Después de que un tribunal inferior fallara a favor del concurso el año pasado, Green dijo que estaba decepcionada pero que el caso generó conciencia sobre la discriminación contra las personas transgénero dentro del circuito del concurso.

“Creo que Miss Estados Unidos de América está en el lado equivocado de la historia por elegir discriminar activamente a las personas transgénero, pero el camino para crear un cambio significativo siempre ha sido largo y lleno de baches”, dijo Green en ese momento. “Las mujeres transgénero son mujeres. Mi mensaje siempre ha sido consistente y mi mensaje es este: cada persona tiene belleza”.